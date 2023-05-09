Çin'in Google'ı Baidu ilk akıllı telefonunu önümüzdeki hafta tanıtacak

Baidu'nun ilk akıllı telefonu şirketin bir yan kuruluşu olarak faaliyet gösteren Xiaodu tarafından geliştirildi. Xiaodu markası daha çok Baidu'nun DuerOS yazılımını içeren akıllı hoparlörü ile tanınıyor. Ayrıca kulaklık ve tablet gibi ürünleri de var.
ChatGPT'ye rakip çıkaran ilk şirketlerden biri
Baidu, OpenAI'nin ChatGPT sohbet robotuna rakip çıkaran ilk Çinli firmalardan biri olmuştu. Şirket, Ernie isimli yapay zeka modelini sadece arama hizmetlerine değil aynı zamanda mobil cihazlar ve otonom sürüş sistemlerine de dahil etmeyi planladığı açıkladı.
Baidu bir akıllı telefon piyasaya sürerek, Çin'in kalabalık mobil cihaz pazarına yıllardan sonra adım atan ilk büyük şirket olacak. Ancak bu girişinin ne kadar iddialı olacağı belli değil. Önümüzdeki hafta tanıtılacak akıllı telefonunun teknik özellikleri henüz bilinmiyor. Ama öğrenmek için çok fazla beklememiz de gerekmeyecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah