Çin'in Google'ı Baidu ilk akıllı telefonunu önümüzdeki hafta tanıtacak

Tam Boyutta Gör Çin'in Google'ı olarak anılan Baidu da akıllı telefon pazarına giriş yapmaya hazırlanıyor. Arama devi önümüzdeki hafta ilk akıllı telefonunu görücüye çıkaracak. Aktarılan bilgilere göre cihaz şirketin Pekin'deki genel merkezinde tanıtılacak.

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Baidu'nun ilk akıllı telefonu şirketin bir yan kuruluşu olarak faaliyet gösteren Xiaodu tarafından geliştirildi. Xiaodu markası daha çok Baidu'nun DuerOS yazılımını içeren akıllı hoparlörü ile tanınıyor. Ayrıca kulaklık ve tablet gibi ürünleri de var.

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ChatGPT'ye rakip çıkaran ilk şirketlerden biri

Baidu, OpenAI'nin ChatGPT sohbet robotuna rakip çıkaran ilk Çinli firmalardan biri olmuştu. Şirket, Ernie isimli yapay zeka modelini sadece arama hizmetlerine değil aynı zamanda mobil cihazlar ve otonom sürüş sistemlerine de dahil etmeyi planladığı açıkladı.

Baidu bir akıllı telefon piyasaya sürerek, Çin'in kalabalık mobil cihaz pazarına yıllardan sonra adım atan ilk büyük şirket olacak. Ancak bu girişinin ne kadar iddialı olacağı belli değil. Önümüzdeki hafta tanıtılacak akıllı telefonunun teknik özellikleri henüz bilinmiyor. Ama öğrenmek için çok fazla beklememiz de gerekmeyecek.

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