Starlink olası bir savaşta Çin’in hedefi olacak

Tam Boyutta Gör

Hali hazırda alçak yörüngeye oturtulan küçük uydularla dünyaya uydu interneti sunmayı amaçlayan Starlink söz konusu savaş olduğunda risk oluşturabiliyor. Özellikle ABD karşısında yer alacak ülkeler için bir gözleme veya karıştırma aracı olma ihtimali var. Çin bu ihtimali göz ardı etmiyor.

Çin’den Starlink hamlesi

Bir yandan 5G tabanlı kendi uydu internet sistemini kurmak için çalışan Çin bir yandan da Starlink tehdit haline gelirse nasıl etkisiz hale getirileceğini araştırıyor. Yani olası bir savaşta Çin kendisini ABD ile düşman cephelerde görüyor.

STEPN/GMT çöküşe girdi 2 gün önce eklendi

Çin savunma birimleri şimdiden Starlink tarzındaki uydu zincirlerini devre dışı bırakmak için çalışmalara başladı. Bilindiği üzere iki binden fazla Starlink uydusu zincir mantığında çalışıyor ve devre dışı kalan uydular olsa dahi zincir bozulmuyor. Yani tamamen yok edilmesi oldukça zor.

Bu bakımdan Çin her Starlink uydusunu takip etmek istiyor. Ayrıca mikro dalga, lazer, saldırı amaçlı nano uydular gibi çözümlerle birleştirerek zincirin çalışma düzenini tamamen bozmak amaçlanıyor. Araştırmacılar projeleri bir rapor halinde sunarken çalışmalarına da devam ediyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.