Çin’in kendi imkânlarıyla geliştirdiği Fuqing No. 5 adlı reaktör, ticari faaliyetlere başladı

Tam Boyutta Gör 2060 yılında karbon nötr olacağını duyuran ve bu anlamda kullanılan enerji çözümlerinde dışa olan bağımlılığı düşürmek isteyen Çin’in milli imkânlarıyla geliştirdiği nükleer reaktör geçtiğimiz aylarda elektrik şebekesine bağlayarak faaliyete sokulmuştu.

Çinli yetkililerin “Hualong Bir” adını verdiği ve aslında üçüncü nesil basınçlı su reaktörü teknolojisini kullanan Fuqing No. 5 adlı reaktör, ticari faaliyetlere başladı. Çin Ulusal Nükleer Ajansı tarafından yapılan açıklamaya göre reaktör, 20 Ocak 2021 tarihinde şebekeye enerji sağlamaya başladı.

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Çin’in güneydoğu eyaleti Fujin’da 2015 yılında inşasına başlanan proje, 5 yılı geride bırakmasının ardından faaliyete geçti. Çinli yetkililer, aynı bölge içinde ikinci Hualong Bir reaktörüne ait inşaatın devam ettiğini ve tesisin önümüzdeki yıl hazır olacağını ifade etti. 60 yıllık ömre sahip olacak şekilde tasarlanan Hualong Bir reaktörlerinin her birinin 1.161 milyon kilowatt kurulu güce sahip olacağı belirtiliyor.

Çin Ulusal Nükleer Ajansı gelinen aşama sonrası yaptığı açıklamada, “İçinde bulunduğumuz süreç, Çin’in ABD, Fransa, Rusya ve diğerlerinin ardından üçüncü nesil nükleer enerji teknolojisinde dışa bağımlılıktan kurtulduğunun bir göstergesidir.” ifadelerine yer verildi.

Halihazırda 13 adet nükleer santral inşasının devam ettiği ve bu anlamda dünyada ilk sırada olan Çin’in nükleer enerjiye karşı ilgisi, ülke içinde protestolara rağmen devam edecekmiş gibi duruyor. Çin, faal durumdaki 47 nükleer santral ile dünyada 3. sırada yer almakta.

https://www.reuters.com/article/us-china-nuclearpower-idUSKBN29Z071

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