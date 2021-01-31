Çin’in kendi imkânlarıyla geliştirdiği Fuqing No. 5 adlı reaktör, ticari faaliyetlere başladı

2060 yılında karbon nötr olacağını duyuran ve bu anlamda kullanılan enerji çözümlerinde dışa olan bağımlılığı düşürmek isteyen Çin’in milli imkânlarıyla geliştirdiği nükleer reaktör geçtiğimiz aylarda elektrik şebekesine bağlayarak faaliyete sokulmuştu.
Çinli yetkililerin “Hualong Bir” adını verdiği ve aslında üçüncü nesil basınçlı su reaktörü teknolojisini kullanan Fuqing No. 5 adlı reaktör, ticari faaliyetlere başladı. Çin Ulusal Nükleer Ajansı tarafından yapılan açıklamaya göre reaktör, 20 Ocak 2021 tarihinde şebekeye enerji sağlamaya başladı.İlginizi Çekebilir ABD ordusu, artan enerji ihtiyaçları için taşınabilir nükleer mikro reaktör arayışına girdi
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Çin’in güneydoğu eyaleti Fujin’da 2015 yılında inşasına başlanan proje, 5 yılı geride bırakmasının ardından faaliyete geçti. Çinli yetkililer, aynı bölge içinde ikinci Hualong Bir reaktörüne ait inşaatın devam ettiğini ve tesisin önümüzdeki yıl hazır olacağını ifade etti. 60 yıllık ömre sahip olacak şekilde tasarlanan Hualong Bir reaktörlerinin her birinin 1.161 milyon kilowatt kurulu güce sahip olacağı belirtiliyor.
Çin Ulusal Nükleer Ajansı gelinen aşama sonrası yaptığı açıklamada, “İçinde bulunduğumuz süreç, Çin’in ABD, Fransa, Rusya ve diğerlerinin ardından üçüncü nesil nükleer enerji teknolojisinde dışa bağımlılıktan kurtulduğunun bir göstergesidir.” ifadelerine yer verildi.
Halihazırda 13 adet nükleer santral inşasının devam ettiği ve bu anlamda dünyada ilk sırada olan Çin’in nükleer enerjiye karşı ilgisi, ülke içinde protestolara rağmen devam edecekmiş gibi duruyor. Çin, faal durumdaki 47 nükleer santral ile dünyada 3. sırada yer almakta.
https://www.reuters.com/article/us-china-nuclearpower-idUSKBN29Z071 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Tabi ki Japon. Da bu haber baya bi eski değil mi?
yüksek basınçlı su bir soğutma yönetimidir yani normal bir nükleer santralin çekirdeğini en verimli şekilde soğutma şeklidir
Çalışma mantığı nükleer yakıt çubuklarının ısısı, ikincil sistemdeki suyu ısıtır, buhar oluşur. Bu su buharı jeneratörü çevirerek elektrik elde edilir.
Basınçlı denilmesinin sebebi ise [color=#222222]birincil çevrimdeki soğutma suyunun yaklaşık 150 -155 atmosferlik bir basınçla çalışmasını sağlayan basınçlandırıcıya sahip olmasıdır. Basınçlandırıcı ise yakıt çubukları arasından geçen soğutma suyunun kaynamayarak 330 derece gibi ekstrem sıcaklıklarda sıvı halde kalmasını sağlıyor.
https://www.tesisat.org/basincli-su-reaktorleri-ve-nukleer-guc-santrali.html
http://www.nukleer.web.tr/nukleer_santral_turleri/pwr_ana.html