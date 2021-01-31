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    Çin’in kendi imkânlarıyla geliştirdiği Fuqing No. 5 adlı reaktör, ticari faaliyetlere başladı

    Çin'in milli imkânlarla geliştiridiği ve “Hualong Bir” adını verilen üçüncü nesil basınçlı su reaktörü teknolojisini kullanan Fuqing No. 5 adlı reaktör, ticari faaliyetlere başladı.
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    Alternatif Enerji
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    Gökhan G.
    Editör
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    Çin’in kendi imkânlarıyla geliştirdiği Fuqing No. 5 adlı reaktör, ticari faaliyetlere başladı
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    2060 yılında karbon nötr olacağını duyuran ve bu anlamda kullanılan enerji çözümlerinde dışa olan bağımlılığı düşürmek isteyen Çin’in milli imkânlarıyla geliştirdiği nükleer reaktör geçtiğimiz aylarda elektrik şebekesine bağlayarak faaliyete sokulmuştu.

    Çinli yetkililerin “Hualong Bir” adını verdiği ve aslında üçüncü nesil basınçlı su reaktörü teknolojisini kullanan Fuqing No. 5 adlı reaktör, ticari faaliyetlere başladı. Çin Ulusal Nükleer Ajansı tarafından yapılan açıklamaya göre reaktör, 20 Ocak 2021 tarihinde şebekeye enerji sağlamaya başladı.

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    Çin’in güneydoğu eyaleti Fujin’da 2015 yılında inşasına başlanan proje, 5 yılı geride bırakmasının ardından faaliyete geçti. Çinli yetkililer, aynı bölge içinde ikinci Hualong Bir reaktörüne ait inşaatın devam ettiğini ve tesisin önümüzdeki yıl hazır olacağını ifade etti. 60 yıllık ömre sahip olacak şekilde tasarlanan Hualong Bir reaktörlerinin her birinin 1.161 milyon kilowatt kurulu güce sahip olacağı belirtiliyor.

    Çin’in kendi imkânlarıyla geliştirdiği Fuqing No. 5 adlı reaktör, ticari faaliyetlere başladı

    Çin Ulusal Nükleer Ajansı gelinen aşama sonrası yaptığı açıklamada, “İçinde bulunduğumuz süreç, Çin’in ABD, Fransa, Rusya ve diğerlerinin ardından üçüncü nesil nükleer enerji teknolojisinde dışa bağımlılıktan kurtulduğunun bir göstergesidir.” ifadelerine yer verildi.

    Halihazırda 13 adet nükleer santral inşasının devam ettiği ve bu anlamda dünyada ilk sırada olan Çin’in nükleer enerjiye karşı ilgisi, ülke içinde protestolara rağmen devam edecekmiş gibi duruyor. Çin, faal durumdaki 47 nükleer santral ile dünyada 3. sırada yer almakta.



    https://www.reuters.com/article/us-china-nuclearpower-idUSKBN29Z071 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ilkerinanç

    Tabi ki Japon. Da bu haber baya bi eski değil mi?

    8 saat önce
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    smart1978 (X Y) 31 dk. ( Mesaj Silindi )
    Beklenen Nukleer Felaket !
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    Hoca 43 dk. ( Mesaj Silindi )
    Cahilliğimizi mazur görün,bilen bir arkadaş açıklarsa iyi olur. Basınçlı su reaktörü nedir? Nasıl çalışır?
    3 Yanıt Yanıtla
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    U ultra sonic 27 dk. ( Mesaj Silindi ) Hoca
    hocam bildiğim kadarıyla



    yüksek basınçlı su bir soğutma yönetimidir yani normal bir nükleer santralin çekirdeğini en verimli şekilde soğutma şeklidir
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    FasTBoY 26 dk. ( Mesaj Silindi ) Hoca
    Reaktörden çıkan ısıyı soğutmak için basınçlı su kullanacaklar tahminimce, su basınçlı olduğu için dakikada reaktörün soğutmasından geçen su miktarı çok olacağından ısıyı düşük tutabilirler ama 2 sıkıntı var onuda düşünmüşlerdir sanırım, ısınan suyu ne yapıp tekrar soğutacaklar bilmiyorum yakınlarında büyük bir su kaynağı yok ise(Deniz vs. yakınlarına bu nedenle inşa ediliyor diye biliyorum). Ayrıca bu basınçlı sistem arıza yaptığında ne olacak, sonuçta her makine bir şekilde arıza yapmaya müsait, suyun basıncı kesilince ısı bir anda çok yükselecektir ama yedeği vardır diye umuyorum.
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    Şıh Hazretleri (- -) 20 dk. ( Mesaj Silindi ) Hoca
    Basınçlı su reaktörleri dünyada en çok kullanılan reaktör. Bunun yanında çalışma mantığı çok kabaca termik ve hes ile aynı sayılır. Tek fark, termik ve doğalgaz santrallerinde ısı kömür veya doğalgazın yakılması ile elde edilirken, nükleer santrallerdeyse bu ısı nükleer yakıt çubuklarından sağlanır.

    Çalışma mantığı nükleer yakıt çubuklarının ısısı, ikincil sistemdeki suyu ısıtır, buhar oluşur. Bu su buharı jeneratörü çevirerek elektrik elde edilir.
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

    Basınçlı denilmesinin sebebi ise [color=#222222]birincil çevrimdeki soğutma suyunun yaklaşık 150 -155 atmosferlik bir basınçla çalışmasını sağlayan basınçlandırıcıya sahip olmasıdır. Basınçlandırıcı ise yakıt çubukları arasından geçen soğutma suyunun kaynamayarak 330 derece gibi ekstrem sıcaklıklarda sıvı halde kalmasını sağlıyor.

    https://www.tesisat.org/basincli-su-reaktorleri-ve-nukleer-guc-santrali.html
    http://www.nukleer.web.tr/nukleer_santral_turleri/pwr_ana.html
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    FasTBoY 46 dk. ( Mesaj Silindi )
    Hah, birde reaktör patlatın koronadan sonra tam olsun.
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