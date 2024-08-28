Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Çin'in ihracat kısıtlamaları galyum ve germanyum fiyatlarını fırlattı: Etkileri neler?

    Çin'in geçtiğimiz yıl germanyum ve galyuma ihracat kısıtlamaları getirmesi, dramatik fiyat artışlarına neden oldu. Peki durumdan hangi sektörler etkileniyor?   
    Çin'in kısıtlamaları galyum ve germanyum fiyatlarını fırlattı Tam Boyutta Gör
    Çin'in geçtiğimiz yıl germanyum ve galyuma ihracat kısıtlamaları getirmesi, küresel tedarik zincirini önemli ölçüde bozdu ve dramatik fiyat artışlarına neden oldu. Financial Times'ın haberine göre, Çinli tedarikçilere karşı ciddi bir rekabetin olmaması nedeniyle, gelecekte bu elementlere yönelik kıtlık endişesi artıyor.

    Germanyum ve galyum fiyatları fırladı

    Çin, bu metallerin önde gelen üreticisi olarak öne çıkıyor. Küresel galyum arzının yaklaşık %94'ü Çin'den geliyor. Sonuç olarak, ihracat kontrolleri bu metallerin önemli ölçüde fiyatlarının artmasına neden oldu. Örneğin, germanyumun fiyatı Avrupa'da 2023'ün birinci çeyreğinde kilogram başına 1200 dolardan 2024'ün üçüncü çeyreğinde %115'lik bir sıçramayla 2600 dolara çıktı. Galyumun fiyatı ise, 2024'ün başlarındaki 300 dolardan %75 artışla 530 dolara yükseldi.

    1 Ağustos 2023'ten itibaren Çinli ve yabancı şirketler, ulusal güvenlik endişelerini gerekçesiyle, galyum ve germanyum metallerini ve bu malzemeleri içeren tüm ürünleri ihraç etmek için lisans almak zorunda kaldı. Birçok uzman Çin'in bu hamlesini, Çin'in yarı iletken, yapay zeka ve süper bilgisayar sektörlerine uygulanan ABD kısıtlamalarına bir yanıt olarak görüyor. Çin'den bu malzemelerin her sevkiyatı, 30 ila 80 gün sürebilen bir süreç olan hükümet onayı gerektiriyor. Dolayısıyla bu bürokratik engel, pazara önemli bir belirsizlik katıyor ve uzun vadeli tedarik sözleşmelerinin güvence altına alınmasını zorlaştırıyor.

    Teknolojide önemli kullanım alanları var

    CPU'lar ve GPU'lar ve bellekler gibi bilgisayar bileşenleri galyum veya germanyum kullanmıyor. Ancak GaN (galyum nitrat) ve GaAs (galyum arsenür), güç yongaları, radyo frekans amplifikatörleri, LED'ler ve diğer bazı alanlar için çok önemli bileşikler. Sonuç olarak, ihracat kontrolleri özellikle fiber optik ürünlerin ve gece görüş gözlüğü gibi askeri donanımların üretimini etkilemiş durumda.

    Bu kontrollerden etkilenen işletmeler, Çin'in ihracatı sınırlamaya devam etmesi halinde, bu temel malzemelerin rezervlerinin hızla tükeneceği ve ciddi kıtlıklara yol açacağı endişesini dile getirdiler. Bazı şirketler Çin'den yapılan galyum ihracatında %50'lik bir azalma olduğunu bildirdi.

    Raporlar, Çin'in germanyum stokluyor olabileceğini ve bunun fiyatlardaki keskin artışın sebeplerinden biri olabileceğini söylüyor. Stoklanan miktarın, Çin'in yıllık üretiminin önemli bir kısmını oluşturduğu tahmin ediliyor.

    Çin, germanyum ve galyuma ek olarak, yakın zamanda yarı iletkenlerin üretimi sırasında doping amacıyla ve zırh delici mühimmat ve hassas optikler gibi askeri uygulamalarda kullanılan antimon gibi diğer malzemelere de ihracat kısıtlamalarını genişletti. 

    Kaynakça https://www.tomshardware.com/tech-industry/china-restrictions-on-rare-earths-has-caused-pricing-to-double-over-the-past-year-critical-elements-are-used-in-processors-solar-cells-and-more https://www.ft.com/content/9cd56880-4360-4e11-8c22-e810d3787e88
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    limbesh 3 gün önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    mpg nedir passolig takım değiştirme e postamı bilen biri ne yapabilir prototype 2 türkçe yama sınav öncesi sakinleştirici ilaç ekşi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    12.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A35 5G
    Samsung Galaxy A35 5G
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Aspire 3 A315-510P-38X0
    Acer Aspire 3 A315-510P-38X0
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız