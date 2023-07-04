Kriz kapıda: Çin, kritik öneme sahip metallerin ihracatını durduruyor

- Çin neden bu metallere ihracat kısıtlaması getiriyor?
- Germanyum ve galyum nedir?
- Çin’in hamlesi ne kadar önemli?
- Yorumlar
Çin neden bu metallere ihracat kısıtlaması getiriyor?
Çin ve ABD 2019'dan bu yana tırmanan bir teknoloji ticaret savaşına kilitlenmiş durumda. ABD, Çin'i kilit teknoloji bileşenlerinden ve yarı iletkenlerden veya çiplerden koparmak için firmalarını kara listesine ekleyerek ihracat kısıtlamalarına tabii tuttu.
Çin şu ana kadar fazla misilleme yapmadı ancak Mayıs ayında ABD'li çip firması Micron'u "büyük bir güvenlik riski" olarak etiketledi. Şimdi Pekin, elektronik ve yarı iletkenlere giren metaller ve malzemeler gibi güçlü olduğu alanlara oyunlar oynama niyetinde. Çin Ticaret Bakanlığı yaptığı açıklamada yeni düzenlemelerin galyum ve germanyum ithal etmek isteyenlerin artık lisans almaları gerektiğini söyledi. Çin, yeni kuralları ulusal güvenlik gerekçesiyle getirdiğini belirtti.
Germanyum ve galyum nedir?
Germanyum, güneş panelleri ve fiber optikler de dahil olmak üzere çeşitli kullanım alanlarına sahip. Bu metal, kızılötesi radyasyona karşı şeffaftır ve dolayısıyla gece görüş gözlükleri gibi askeri uygulamalarda kullanılıyor. Germanyum içeren güneş panellerinin uzayda da kullanıldığını belirtmek gerek. Galyum ise cep telefonları ve uydu iletişimi için gerekli olan radyo frekansı çiplerinin yapımında kullanılıyor. Bu bileşik aynı zamanda yarı iletkenlerde de yüksek oranda önemli bir malzemedir.
Endüstri kuruluşu Critical Raw Materials Alliance'a göre Çin, dünyadaki germanyumun yüzde 60'ını ve galyumun yüzde 80'ini üretiyor. Galyum arsenit üretimi karmaşıktır ve dünyada sadece birkaç şirket bunu yapabilmekte. CRM Alliance'a göre bu şirketlerden biri Avrupa'da, diğerleri ise Japonya ve Çin'de bulunuyor.
Çin’in hamlesi ne kadar önemli?
ABD ve Avrupa bu malzemelerden çok büyük miktarlarda ithal etmiyor. Ek olarak Belçika, Kanada, Almanya, Japonya ve Ukrayna germanyum üretebilecek kapasiteye sahipken Japonya, Güney Kore, Ukrayna, Rusya ve Almanya ise galyum üretebilmekte. Ancak Çin’in her iki metali daha fazla üretmesinin bir nedeni var: Ölçek ekonomisiyle ucuza üretebilme. Eurasia Group’a göre Çin’in bu hamlesi küresel arz üzerinde sınırlı bir etkisi olacak.
Eurasia Group, "Bu, ABD, Japonya ve Hollanda gibi ülkelere Çin'in misilleme seçenekleri olduğunu hatırlatmak ve böylece Çin'in üst düzey yonga ve aletlere erişimine daha fazla kısıtlama getirmelerini engellemek amacıyla atılmış bir adımdır" dedi. Çin’in ise bu tip hamlelere devam edip etmeyeceği belirsiz. Daha sert adımlar atılırsa yeni bir tedarik krizi patlak verebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Karnın doyar, sen uçuşu hatırla.
Hayat kısa, kuryeler uçuyor.
Fururlar oni purada :)