Çin, uzay yarışına iddialı geliyor: Xuntian Teleskobu, Hubble'ı 300'e katlayabilir

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Çin ve Çin Ulusal Uzay İdaresi, astronomi alanında özellikle son yıllarda etkileyici işlere imza atıyor. Çin’in Tiangong Uzay İstasyonu’nun bu yıl içerisinde faaliyete geçmesi beklenirken ülkenin medya kuruluşu CGTN, Xuntian Uzay Teleskobu hakkında yeni bilgiler paylaştı.

300 kat daha büyük bir görüş alanı sunacak

Bildirilenlere göre 10 tondan fazla ağırlığa ve iki metrelik bir açıklığa sahip olacak Xuntian, terahertz modülü, çok kanallı görüntüleyici, entegre alan spektrografı ve güneş dışı gezegen görüntüleme koronagrafı dahil olmak üzere beş gözlem aparatından oluşacak. Bununla birlikte tam 2,5 milyar piksellik bir kamera evreni gözlemleyecek yeni teleskop, Hubble'dan 300 kat daha büyük bir görüş alanına sahip olacak.

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Çinli araştırmacılar, yeni teleskopun yaklaşık bir milyar galaksinin konumlarını, şekillerini ve parlaklığını ölçeceğini ve bunun nasıl evrimleştiğini açıklamaya yardımcı olabileceğini düşünüyor. Bilindiği üzere Hubble Uzay Teleskobu 31 yıldan fazla bir süredir hala Dünya'nın etrafında dönüyor. Yeni teleskop ise yaklaşık 10 yıllık görev süresi boyunca gökyüzünün kabaca yüzde 40'ını inceleyebilecek.

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NASA’nın James Webb Uzay Teleskobu'nun aksine Xuntian, bakım için Dünya'ya yeterince yakın olacak ve Çin uzay istasyonuna yakın bir yörüngede konumlandırılacak.

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