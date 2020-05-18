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    Çin karşı atağa geçiyor: Apple ve Qualcomm kara listede

    ABD hükümetinin baskıları sonrasında Çin de bir kara liste hazırlamaya karar verdi. Çin’e bağımlı pek çok ABD firması bundan sonra hükümetten izin almak zorunda kalacak.
    12 sa. (Son Güncelleme: 11 sa.)
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    Cep Telefonları
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    Haber Editörü
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    Çin karşı atağa geçiyor: Apple ve Qualcomm kara listede
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    ABD’nin ulusal güvenliğini gerekçe göstererek Çin’e bilgi sızdırdığını iddia ettiği Huawei’ye uyguladığı ağır yaptırımlar ülkede tepki toplamaya devam ediyor. Çin halkı top yekün Huawei’ye sahip çıkarken Çin hükümeti de misilleme yapacak.

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    Çin kara listesi

    Ülkeden gelen bilgilere göre ABD’li firmalar için Çin hükümeti tarafından bir güvensizlik listesi hazırlanıyor. Bu listeye eklenen firmaların aynı ABD’de olduğu gibi Çin hükümetinden tedarik için izin alması gerekecek.

    Ayrıca Bkz. "Etkileyici grafikleriyle KartRider Rush+ indirmeye sunuldu"

    Kaynaklar listeye Apple, Qualcomm, Boeing gibi firmaların eklendiğini belirtiyor. Bu firmalar üretimi Çin’de yaptıran ve Çin’e büyük bağımlılığı olan firmalar. Zaten listenin de buna göre hazırlandığı ifade ediliyor. Yani Çin hükümeti bu bağımlılığı kullanarak ABD’ye rest çekecek. Çin ayrıca Boeing siparişlerini iptal etti ve yakın zamanda ABD firmalarına karşı da bir soruşturma furyası başlayabilir.

    Karşılıklı restleşmeler nereye kadar gidecek bilinmiyor ancak şu koronavirüs salgını döneminde tüketici için iyi olmayacağı kesin. ABD hükümeti de yakın zamanda Çin’e üretim yaptıran firmalara daha fazla vergi veya üretimin ABD’ye kaydırılması gibi konular üzerinde çalışıyor.



    https://www.slashgear.com/apple-qualcomm-boeing-to-be-put-on-chinas-own-entity-list-18620915/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Spider_hip (Doğan Eray) 11 sa. en beğenilen
    Amerika hiç olmadığı kadar para bastığı bir döneme girdi. Bu tarz fevri yaptırımları eskisi gibi yapabilecek ekonomik bir gücü yok. E Çin'e demokrasi getirecek gücü de olmadığına göre kendi bacağına sıkıyor. Abd'nin bir süre geri çekilip teknoloji argesine girmesi gerekli. Çin gümbür gümbür geliyor. Çoğu teknolojik ürünün hammaddeleri de Çin'de. Yanlış anlaşılmasın, ne Çin ne Abd taraftarı değilim. Bir taraf olunacaksa elbette Türkiye tarafında olmak gerekli her durumda. Millet birbirini yerken biz bir şeyler koparıp biraz daha üstlere çıkabilsek ne mutlu işte. Hazır abd nin kolay kolay artık kimseye demokrasi getirecek hali kalmadı. Mesela şu S400 ler kurulsun artık. Rusya'nın Abd'ye Suriye'de hop artık yeter, ortadoğu babanın çiftliği değil demesiyle zaten epey bir bop projesini ertelemek durumunda kaldılar. Üstüne ekonomik buhran kapıda. Abd her zaman dünyanın en borçlu ülkelerinden biri olmuştur. Ama rakip olmadığı için kimse bir şey diyemiyordu. Şimdi millet kendi para birimleri ile ticarete başladı. Eskisi gibi fazla kimse takmamaya başladı.
    Amerika hiç olmadığı kadar para bastığı bir döneme girdi. Bu tarz fevri yaptırımları eskisi gibi yapabilecek ekonomik bir gücü yok. E Çin'e demokrasi getirecek ...
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    2 Yanıt Yanıtla +23
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    Jon_Kar 10 sa. Spider_hip
    S400 kurarsan amerikadan swap alamazsin



    İmfye gittiginde yardim bile alamazsin
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    Elektrikliarabasever 9 sa. Spider_hip
    Hocam Sovyetleride gördük zamanında geriye eskisi gibi gücü olmayan Rusya kaldı Putin olmasa daha beter haldelerdi (Putin sempatim yok herif yasadışı yolları kullanıyor her zaman) ABD soğuk savaş konusunda uzman bir devlet ve şeytani planlar tasarlama konusundada daha üstün bir devlet. Komünist sistemle yönetilen ülkelerinde istikrarı sağlama konusunda becerileri yok.
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    Elektrikliarabasever 11 sa.
    Valla ABD'li firmaların iş gücünü başka ülkelere kaydırma zamanı geldi ve geçiyor bile zaten oralarda ürettire ürettire bu kadar teknolojinin Çin tarafından çalınmasına sebeb oldular...
    Valla ABD'li firmaların iş gücünü başka ülkelere kaydırma zamanı geldi ve geçiyor bile zaten oralarda ürettire ürettire bu kadar teknolojinin Çin tarafından çal...
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    Yanıtla +16
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    Bozuk adam (Kyg Kara) 12 sa.
    Kendi telefonları qualcomm kullanmıyomu
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    isimsiz canlı (Ali ) 10 sa. Bozuk adam
    Kirin işlemciler kullanıyorlar çoğunlukla (huawei üretimi)
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    Virtual Reality 49 dk.
    Ülkemizin de içinde bulunduğu Batı Bloku (Kapitalist Blok, Özgür Dünya) ülkeleri, fabrikalarını Çin dışına taşımak yerine hala ürün üretme peşindeler. Bu kadar mühendislik öğrettiğiniz yeter Çin'e. Bu millet, dünyaya asırlardır salgın hastalık yayıyor, aynı zamanda tabiatı kirletiyor. Bunun hiç mi bedeli olmayacak? Bir bedel ödetme zamanı değil midir? Çin'in gelişmesi ve büyümesi bu hızla devam ederse, sonunda Batı Bloku ülkelerinin tamamı Çin'in hegemonyasına girecek ve bizler bunu kendi elimizle yapmış olacağız. Batılı üreticiler olarak Çin'de ürün üretme furyasını bir an önce bırakın artık. Tüketiciler olarak ise bize düşen, hem tasarımı hem de üretimi Çin'e ait olan Çinli şirketlere ait ürünleri almamaya, kullanmamaya özen göstermemiz lazım. Yoksa hepimiz bir gün ya Çinli ya da Çin'in sömürgesi olacağız. Ucuz iş gücünüz batsın. Ucuz iş gücü elzemse illa ki alternatifleri vardır. Türkiye, Afrika, Orta Doğu gayet güzel alternatif olur.

    Çinliler tarafından tasarlanmış hiç bir şeyi görmek istemiyoruz. İnsanlık o derece ayar oldu Çin'e

    Asırladır dünyaya salgın hastalık salan bu yam yam milleti dünyanın üretim üssü yaptığımız güne lanet olsun.
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    SuperVisör (mahir cam) 3 sa.
    bu ticari savaşta karlı türkiye çıkar teknolojiyi çin gibi az ilerletebilsek yürür gideriz batı çin yerine bize yaptırır türkiyede mağliyeti 6.7 kat düşürmüş olurlar
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    ankaland (mehmet yok) 3 sa.
    ticari savaşla trump çin e bilinç kazandırdı.. uzun vadeli kötü sonuçlanacaktır.. usa fiyatlarıyla nasıl satış yapılacak.. mümkün değil.. usa da işçilik çok pahalı.. by by apple..
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 7 sa.
    ARM lisansı İngilizlerin elinde hala di mi?
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    paldov 7 sa.
    s400 kurulsun diyen arkadas, yuru be kim tutar seni.
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    Concordato 7 sa.
    Yahu ABD'nin en çok kazanan şirketleri ÇİN'de yasak, Google, Faceboook, Whatsapp, Instagram,Twitter, YouTube liste uzar gider

    ve buna rağmen ABD Çin'e karşı gene yumuşak davranıyor çinliler de şimdi bunları kara listeye almış, ABD ne yaparsa haklı şu an.
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    krımınal (amphibian reptantis) 7 sa.
    Xiaomi,Oppo gibi markalar Huawei'nin uğraştığı durumlara düşer. Özellikle işlemci konusunda Huawei dışında ki çinli firmaların en büyük tedarikçisi qualcomm
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    alemburda34 8 sa.
    abd kendi ülkesinde bir ürünü üretmesi ciddi maliyet oluşturur fiyat konusunds dünya piyadasında çin tokatlar.
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    Tuncal Çalışan 8 sa. yeni yorumcu
    Kazananı olmaz buradan zararı görecekler diğer ülkeler bence.Çin Abd ye bu şekilde karşı güç kullanmayı göze aldıysa elini güçlendirmişki cesaret ediyor.
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    DH Misafiri 8 sa.
    Apple Nokia gibi gözden düştü artık. OnePlus 8 120hz daha büyük ekranla çalışmasına rağmen iphone SE %35'i kadar batarya ömrü ile sınıfta kalıyor
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    4915 kez okundu.
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    HABERİN ETİKETLERİ
    çin, ABD ve
    2 etiket daha ticaret savaşı Mobil Teknolojiler
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