Çin karşı atağa geçiyor: Apple ve Qualcomm kara listede

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ABD’nin ulusal güvenliğini gerekçe göstererek Çin’e bilgi sızdırdığını iddia ettiği Huawei’ye uyguladığı ağır yaptırımlar ülkede tepki toplamaya devam ediyor. Çin halkı top yekün Huawei’ye sahip çıkarken Çin hükümeti de misilleme yapacak.

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Çin kara listesi

Ülkeden gelen bilgilere göre ABD’li firmalar için Çin hükümeti tarafından bir güvensizlik listesi hazırlanıyor. Bu listeye eklenen firmaların aynı ABD’de olduğu gibi Çin hükümetinden tedarik için izin alması gerekecek.

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Kaynaklar listeye Apple, Qualcomm, Boeing gibi firmaların eklendiğini belirtiyor. Bu firmalar üretimi Çin’de yaptıran ve Çin’e büyük bağımlılığı olan firmalar. Zaten listenin de buna göre hazırlandığı ifade ediliyor. Yani Çin hükümeti bu bağımlılığı kullanarak ABD’ye rest çekecek. Çin ayrıca Boeing siparişlerini iptal etti ve yakın zamanda ABD firmalarına karşı da bir soruşturma furyası başlayabilir.

Karşılıklı restleşmeler nereye kadar gidecek bilinmiyor ancak şu koronavirüs salgını döneminde tüketici için iyi olmayacağı kesin. ABD hükümeti de yakın zamanda Çin’e üretim yaptıran firmalara daha fazla vergi veya üretimin ABD’ye kaydırılması gibi konular üzerinde çalışıyor.

https://www.slashgear.com/apple-qualcomm-boeing-to-be-put-on-chinas-own-entity-list-18620915/

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