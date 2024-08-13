Çin teknoloji ve sermaye göçünün önüne geçecek

Çin’den kritik adım
Alıntı yapılan makale üretme konusunda 2022 yılında lider olan Çin, teknolojilerin araştırılması ve geliştirilmesine büyük önem veriyor. Ülke yönetimi geliştirilen bu teknolojilere Batılı firmaların erişimini kısıtlamak istiyor.
Gelen bilgilere göre ülkenin ihracat konusundaki kontrolleri daha da sıkılaşacak. Daha önce germanyum ve galyum gibi özellikle elektrikli araç ve rüzgâr türbinlerinde kullanılan nadir elementlerin ihracına kota getirilmişti.
TikTok platformunun gelişmiş yapay zekâ algoritması ve LiDAR teknolojisini sıkı bir şekilde koruması gibi Çin, Batılı ülkelere hem teknoloji ihracatını hem de sermaye ihracatını sıkı kontrol altına alacak. Ayrıca kara liste uygulaması da genişletilecek. Çin bu sayede teknolojiyi araştıran ülkeden ziyade teknolojiyi ihraç eden bir ülke konumuna gelecek. Çin devlet başkanı Xi Jinping’in teknolojik üstünlüğü odağa alan icraatları devam ettireceği ifade ediliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.