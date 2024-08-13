Çin teknoloji ve sermaye göçünün önüne geçecek

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör ABD tarafından ağır ambargo altında olan Çin buna rağmen pek çok alanda teknoloji geliştirmeye devam ediyor. Özellikle elektrikli araç ve yapay zekâ alanında liderlik kovalayan Çin bundan sonra teknolojilerini daha fazla koruyacak.

Çin’den kritik adım

Alıntı yapılan makale üretme konusunda 2022 yılında lider olan Çin, teknolojilerin araştırılması ve geliştirilmesine büyük önem veriyor. Ülke yönetimi geliştirilen bu teknolojilere Batılı firmaların erişimini kısıtlamak istiyor.

ABD ambargoları ne zaman bitecek? 1 ay önce eklendi

Gelen bilgilere göre ülkenin ihracat konusundaki kontrolleri daha da sıkılaşacak. Daha önce germanyum ve galyum gibi özellikle elektrikli araç ve rüzgâr türbinlerinde kullanılan nadir elementlerin ihracına kota getirilmişti.

TikTok platformunun gelişmiş yapay zekâ algoritması ve LiDAR teknolojisini sıkı bir şekilde koruması gibi Çin, Batılı ülkelere hem teknoloji ihracatını hem de sermaye ihracatını sıkı kontrol altına alacak. Ayrıca kara liste uygulaması da genişletilecek. Çin bu sayede teknolojiyi araştıran ülkeden ziyade teknolojiyi ihraç eden bir ülke konumuna gelecek. Çin devlet başkanı Xi Jinping’in teknolojik üstünlüğü odağa alan icraatları devam ettireceği ifade ediliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.