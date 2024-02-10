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    Çin, Stirling motoruyla soğuyan 'dünyanın ilk' mikrodalga silahını tanıttı

    Çin, kısa bir süre önce yeni bir yüksek güçlü mikrodalga (HPM) silah geliştirdiğini bildirdi. Bu silahın ilgi çekici yanı ise ilk defa Stirling motorlu bir soğutmanın kullanılıyor olması.
    Çin, Stirling motorlu 'dünyanın ilk' mikrodalga silahını tanıttı Tam Boyutta Gör
    Çinli araştırmacılar dört Stirling motoruyla güçlendirilmiş yüksek güçlü mikrodalga (HPM) silahı geliştirmeyi başardı. Soğutma özellikleriyle tanınan bu motorların bu silah için mükemmel bir seçim olduğu düşünülüyor. Silahın mucitlerine göre, yenilikçi Stirling motoru düzeneği sayesinde silah diğer sistemlerin sadece beşte biri kadar enerji tüketiyor ve yaklaşık dört saat boyunca kesintisiz çalışabiliyor.

    Türünün ilk örneği

    The South China Morning Post tarafından aktarılanlara göre geliştirilen HPM silahı, dünyada ilk defa Stirling motorunu kullanıyor. Geliştiricilerine göre HPM, dünyadan 68.000 kat daha güçlü bir yoğunluğa sahip sürekli, sabit durumlu bir manyetik alana sahip. Bu, Avrupa'daki Büyük Hadron Çarpıştırıcısı (LHC) tarafından üretilebilecek manyetik alan gücünün yarısına yakın.

    Silah sisteminin bir kamyona monte edilebileceği ve manyetik alan oluşturmak için mevcut teknolojilerden daha az enerji harcadığı bildiriliyor. Proje ekibi ön testleri yaptıktan sonra, mevcut yöntemlerin gerektirdiği enerjinin yalnızca beşte birini tükettiğini tespit etti. Ayrıca, güç kaybetmeden dört saat boyunca sürekli çalışabiliyor. SCMP'nin haberine göre silah, Xian'daki Kuzeybatı Nükleer Teknoloji Enstitüsü ve Pekin'deki Elektrik Mühendisliği Enstitüsü tarafından ortaklaşa geliştirildi.

    Proje ekibi, geçen ay Çin akademik dergisi High Power Laser and Particle Beams'de yayınlanan bir makalede, şu anda güçlü manyetik alanlarla çalışan HPM silahlarının "büyük enerji tüketimi ve büyük boyut dezavantajlarından muzdarip olduğunu" yazdı. Ekip, bu nedenle düşük enerji tüketimine sahip kompakt süper iletken mıknatıs sistemlerinin geliştirilmesinin, bu tür silahların seri üretimi ve kullanımında kilit rol oynayacağını açıkladı. Bu bağlamda da Stirling motorları kritik öneme sahip zira ısıyı bir yerden hızla uzaklaştıran buzdolapları gibi işlev görüyorlar.

    Aşılması gereken bir sorun vardı

    Çin, Stirling motorlu 'dünyanın ilk' mikrodalga silahını tanıttı Tam Boyutta Gör
    Ancak Stirling motorunun HPM'ye uygun olması için aşılması gereken bir sorunu var. Örneğin, mutlak sıfırın (eksi 273.15 derece) sadece 40 derece üzerine kadar soğutabiliyor. Bununla birlikte, güçlü manyetik alanlar üreten düşük sıcaklıklı süper iletkenlerin mutlak sıfırın dört derece üzerinde çalışması gerekiyor.

    Süper iletken mıknatıslar, manyetik alanlar oluşturmak için sıfır dirençli bobinlerden geçen akımı kullanıyor. Eğer manyetik alan yeterince güçlü değilse, mikrodalga silahı tarafından üretilen elektron demetinin kalitesinde bozulmalar meydana geliyor ve en nihayetinde de uzun mesafeler ulaşılamaz oluyor.

    Araştırma ekibi bobinleri oluşturmak için en yeni süper iletken bandı kullanarak bu sorunun üstesinden gelmeyi başardı. Ekibin, REBCO adı verilen ikinci nesil, yüksek sıcaklıkta süper iletken bir malzeme kullandığı belirtiliyor. Bu malzeme mutlak sıfırın 40 ila 50 derece üzerinde sıfır dirence ulaşabiliyor.

    Bu uygulama sayesinde mutlak sıfırın 48 derece üzerinde bir sıcaklığa ulaşıldı ve süper iletken bir malzemeyi Stirling motoruyla birleştirilebildi. Yayınlanan makaleye göre, bu kombinasyon geleneksel teknolojiye kıyasla toplam enerji tüketiminde yüzde 80'lik bir azalmaya yol açıyor.

    Ekip, makalelerinde yeni teknolojilerinin savaş alanında ne zaman kullanıma hazır olacağından bahsetmedi. Ancak denemeler sırasında, saha testlerinden önce daha da iyileştirilmesi gereken bazı sorunlarla karşılaştıklarını açıkladılar. Bu sorunlar arasında soğutma gücünün başlangıçtaki tasarım hedeflerini karşılamaması ve dört saatlik sürekli çalışmanın ardından sistemin kararlılığının azalması yer alıyor.

    Kaynakça https://www.scmp.com/news/china/science/article/3251381/chinese-scientists-build-powerful-stirling-engine-based-microwave-weapon-can-fire-moving-truck https://interestingengineering.com/military/china-sterling-engine-cooled-microwave-weapon
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    emrahmt 3 gün önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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