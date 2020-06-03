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    Çin uygulamalarını tespit eden uygulamayı Google kaldırdı

    Son dönemde Çin kaynaklı ürün ve hizmetlerin Çin hükümetine bilgi sızdırdığı iddialarının ayyuka çıkması Remove China Apps uygulamasını bir anda popüler yapmıştı.
    20 sa.
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    Mobil Uygulamalar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Çin uygulamalarını tespit eden uygulamayı Google kaldırdı
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    Geçtiğimiz günlerde Çin kaynaklı uygulamaları Android cihazlarında tespit ederek kaldırmanıza yardımcı olan Remove China Apps adında bir uygulama bir anda patlama yapmıştı. Şimdi ise aynı hızda söndü.

    Remove China Apps nedir?

    Remove China Apps adındaki uygulama Çin kaynaklı ekipler tarafından geliştirilmiş uygulamaları telefonunuzda tespit ediyor ve kaldırıyor. Böylece sizi Çinli uygulamaların gizli bir şekilde takip etmesinden kurtarıyor.

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    Geliştirici uygulamasının kategorisini eğitim olarak belirlemiş. Uygulama pazar araştırması yaparak yüklü uygulamaların Çin kaynaklı olup olmadığını tespit ediyor. Sonrasında liste yaparak bunları kullanıcısına sunuyor. Uygulamanın viral olması sonrasında listelerde bir numaraya yükseldi ve 5 milyondan fazla indirildi.

    OneTouch AppLabs geliştiricisi Hintli ve devlet başkanı Narendra Modi’nin Bağımsız Hindistan girişim kapsamında uygulamayı geliştirdiğini ve insanların uygulamaların kaynağını bilmelerine hakkı olduğunu belirtiyor.

    Ne var ki yapılan incelemelerde uygulamanın genel kanıya sahip TikTok veya Mi Remote gibi uygulamaları tespit ettiği ancak PUBG Mobile gibi oyunları ve ön yüklü uygulamaları bulamadığı anlaşılmıştı.

    Sonunda beklenen oldu ve Google uygulamayı mağazadan kaldırdı. Herhangi bir açıklama yapılmasa da yanıltıcı içerik sebebiyle olduğu tahmin ediliyor. Hali hazırda yüklemiş olanlar varsa güncelleme gelmeyeceği için bir süre sonra güvenlik riskine maruz kalabilirler.



    https://www.phonearena.com/news/google-removes-anti-china-app_id125066 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    smart1978 (X Y) 20 sa. en beğenilen
    Indirmek isteyenlere en son surumuyle :


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    emreyy0034 (Emre Yücel) 16 sa. yeni yorumcu
    Ne gerek vardı buna
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    smart1978 (X Y) 20 sa. en beğenilen
    Indirmek isteyenlere en son surumuyle :


    1.10 Surumu

    https://apkfolks.com/remove-china-apps-apk/
    Yanıtla +9
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