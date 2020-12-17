Çin uzayda tarih yazdı: Ay'dan toplanan taşlar Dünya'ya indi

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Çin Ulusal Uzay Dairesi, tarihi Chang'e 5 görevinde nihayet mutlu sona ulaştı. Bugün resmi bir açıklama yayınlayan Çinli bilim insanları, Chang'e 5 kapsülünün Ay'dan toplanan numunelerle birlikte Dünya'ya kusursuz bir iniş yaptığını duyurdu.

Chang'e 5 görevi 24 Kasım'da start vermişti. Uzay aracı sadece dört gün sonra Ay'ın yörüngesine yerleşti ve 1 Aralık'ta da yüzeye iniş yaptı. Sonrasında ise kısa sürede Ay'dan örnek maddeler topladı ve hemen sonra tekrar yörüngeye çıktı. Chang'e 5 son olarak 15 Aralık'ta ise Ay'ın yörüngesinden ayrılıp Dünya'ya geri dönüş için yola çıkmıştı.

Çinli araştırmacılar, Chang'e 5'in Ay'dan yaklaşık iki kilogram ağırlığında taş ve toprak örnekleri topladığını belirtiyor. Uzay aracı bu örnekleri yüzeyin iki metre altından topladı. Böylece görece daha taze örneklerin elde edildiği belirtiliyor.

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Chang'e 5'in topladığı örneklerin Ay'ın daha önce hiç incelenmeyen bir kısmından geldiği ve bu nedenle bilim dünyasına çok önemli veriler sunabileceği belirtiliyor.

Konuyla ilgili bazı açıklamalar yapan Washington Üniversitesi'nden gezegen bilimcisi Bradley Jolliff,"Apollo görevlerinde toplanan volkanik taşların hepsi 3 milyar yıldan daha yaşlıydı. Genç çarpma kraterlerinin ise yapılan analizlerde 1 milyardan daha genç olduğunu tespit ettik. Chang'e 5'in Mons Rümker bölgesinden topladığı örneklerin 1,2 milyar yıl önce oluştuğu düşünülüyor, dolayısıyla burada çok kritik bir boşluğu doldurmamıza yardımcı olacak. Bu örnekler tam bir hazine olacak!" şeklinde konuştu.

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Çin özellikle de son 10 yıl içerisinde Ay'da çok önemli başarılara imza atıyor. Örneğin Chang'e 3 görevinde 2013 yılında Ay yüzeyine başarılı bir iniş gerçekleştirilmiş ve böylece 1976 yılından sonra ilk kez Ay'a bir uzay aracı iniş yapmıştı. Çin daha sonra 2019'da ise Chang'e 4 göreviyle Ay'ın uzak tarafına iniş yapan ilk ülke olarak tarihe geçmeyi başardı.

Çin'in Ay'daki asıl planları ise henüz yeni yeni başlıyor diyebiliriz. Uzak Doğu ülkesinin şu anda uzaydaki en büyük hedefi, 2030'lu yıllar gibi Ay'ın güney kutbuna bir taykonot indirmek. Çin bu hedef doğrultusunda önümüzdeki 5 yıllık süreç için Ay'ın güney kutbuna iki farklı insansız görev düzenlemeyi planlıyor.

https://www.space.com/china-chang-e-5-moon-samples-capsule-landing

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