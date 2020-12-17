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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Çin uzayda tarih yazdı: Ay'dan toplanan taşlar Dünya'ya indi

    Çin, uzayda tam 44 yıldır yapılamayan bir işi başardı. Ay'dan taş ve toprak örnekleri toplayan Chang'e 5 bugün Yeryüzü'ne geri döndü ve kusursuz bir iniş gerçekleştirdi.
    5 gün
    3,2b
    1
    17
    Uzay
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    8

    Çin uzayda tarih yazdı: Ay'dan toplanan taşlar Dünya'ya indi
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    Çin Ulusal Uzay Dairesi, tarihi Chang'e 5 görevinde nihayet mutlu sona ulaştı. Bugün resmi bir açıklama yayınlayan Çinli bilim insanları, Chang'e 5 kapsülünün Ay'dan toplanan numunelerle birlikte Dünya'ya kusursuz bir iniş yaptığını duyurdu.

    Chang'e 5 görevi 24 Kasım'da start vermişti. Uzay aracı sadece dört gün sonra Ay'ın yörüngesine yerleşti ve 1 Aralık'ta da yüzeye iniş yaptı. Sonrasında ise kısa sürede Ay'dan örnek maddeler topladı ve hemen sonra tekrar yörüngeye çıktı. Chang'e 5 son olarak 15 Aralık'ta ise Ay'ın yörüngesinden ayrılıp Dünya'ya geri dönüş için yola çıkmıştı.

    Çinli araştırmacılar, Chang'e 5'in Ay'dan yaklaşık iki kilogram ağırlığında taş ve toprak örnekleri topladığını belirtiyor. Uzay aracı bu örnekleri yüzeyin iki metre altından topladı. Böylece görece daha taze örneklerin elde edildiği belirtiliyor. 

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    Ayrıca Bkz. "Çin, Ay'a bayrağını dikti! ABD'den sonra bir ilk"

    Chang'e 5'in topladığı örneklerin Ay'ın daha önce hiç incelenmeyen bir kısmından geldiği ve bu nedenle bilim dünyasına çok önemli veriler sunabileceği belirtiliyor.

    Konuyla ilgili bazı açıklamalar yapan Washington Üniversitesi'nden gezegen bilimcisi Bradley Jolliff,"Apollo görevlerinde toplanan volkanik taşların hepsi 3 milyar yıldan daha yaşlıydı. Genç çarpma kraterlerinin ise yapılan analizlerde 1 milyardan daha genç olduğunu tespit ettik. Chang'e 5'in Mons Rümker bölgesinden topladığı örneklerin 1,2 milyar yıl önce oluştuğu düşünülüyor, dolayısıyla burada çok kritik bir boşluğu doldurmamıza yardımcı olacak. Bu örnekler tam bir hazine olacak!" şeklinde konuştu.

    Çin uzayda tarih yazdı: Ay'dan toplanan taşlar Dünya'ya indi
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    Çin özellikle de son 10 yıl içerisinde Ay'da çok önemli başarılara imza atıyor. Örneğin Chang'e 3 görevinde 2013 yılında Ay yüzeyine başarılı bir iniş gerçekleştirilmiş ve böylece 1976 yılından sonra ilk kez Ay'a bir uzay aracı iniş yapmıştı. Çin daha sonra 2019'da ise Chang'e 4 göreviyle Ay'ın uzak tarafına iniş yapan ilk ülke olarak tarihe geçmeyi başardı.

    Çin'in Ay'daki asıl planları ise henüz yeni yeni başlıyor diyebiliriz. Uzak Doğu ülkesinin şu anda uzaydaki en büyük hedefi, 2030'lu yıllar gibi Ay'ın güney kutbuna bir taykonot indirmek. Çin bu hedef doğrultusunda önümüzdeki 5 yıllık süreç için Ay'ın güney kutbuna iki farklı insansız görev düzenlemeyi planlıyor.



    https://www.space.com/china-chang-e-5-moon-samples-capsule-landing Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    coolman06 (Erkan S.) 5 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen fenerbahce_34
    Kütle çekim kuvvetinin dünyaya oranla 1/6 olması ve çok daha düşük bir itki gücüyle, zaten küçük bir uydu olan ayın kütle çekiminden kısa mesafede çıkabildiğinden olabilir mi ?
    Kütle çekim kuvvetinin dünyaya oranla 1/6 olması ve çok daha düşük bir itki gücüyle, zaten küçük bir uydu olan ayın kütle çekiminden kısa mesafede çıkabildiğind...
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    1 Yanıt Yanıtla +24
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    khaos (sami lale) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Çin resmi yayın organları bu kadar çok Çin güzellemesi yapmıyor.Son zamanlarda çok yoğun Çin reklamı yapılıyor Donanımhaber de 
    1 Yanıt Yanıtla +12
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    dede17 (amdfusion ) 4 gün ( Mesaj Silindi ) khaos
    Amerikan batı reklamları rahatsız etmiyor galiba :)
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    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    xamaximax 1 gün ( Mesaj Silindi )
    hadi alçak yörünge dışına çıktınız kendi verdikleri sıcaklık soğuklu ani ısınma ani soğuma değerlerine ulaşabilen malzeme yok siz inanın ben inanmıyorum gelip bana cevap yazıp zamanımı da almayın benim görüşüm sadece bu nooktadan hareketle bile araştırmaya başlarsanız daha büyük yalanlara ulaşırsınız bilime karşı değilim bilim tekeline ve bir kısım zümrenin anlattığı herşeye kayıtsız şartsız İMAN etmeye karşıyım ben bunlara iman etmiyorum sorguluyorum 1969da amerikan başkanı ankesörlu telefonla astromotlarla konuşuyor öyle teknoloji var adamlarda halal olsun adamlara ya
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    Rindaman ( -) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Arkadaşlar Ay'ın yüzeyi güneş vurunca 127 derece ve -173 derece arası oynamaktadır.

    Armstrong mekikten çıkıp yere ayak bastığında sıcaklık 66 ve -53 derecede bandındaydı.

    Bunu da not edeyim dedim. Ay'da atmosfer olmadığı için ısı varlığı ve yokluğu güçlü şekilde nüfuz ediyor.

    Bu yazdığım en yüksek ve düşük sıcaklıklar zaten karanlık taraf için konuşuluyor.
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    Kartal Göz (Ölü Ceset) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Yav şu uzay adamı anlamında herkesin kendi milletine göre isim yazmasına ayar oluyorum. ABD'lisi çıkar astronot der, Rusu çıkar kozmonot der, Çinlisi çıkar taykonot der. Gereksiz, sabun köpüğü milliyetçiliği.
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    Evil Clown (furkan saygaç) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Yağsız yerinden olsun.
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    grafman09 (Coşkun Küçükkoç) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Yayınlanan görüntüleri izledim.. Sizce de fazla yapay durmuyor mu?
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    Esxici (Mehmet Zülküf) 5 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Tarihe yön veren medeniyet. Helal olsun adamlara:
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    khaos (sami lale) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Çin resmi yayın organları bu kadar çok Çin güzellemesi yapmıyor.Son zamanlarda çok yoğun Çin reklamı yapılıyor Donanımhaber de 
    1 Yanıt Yanıtla +12
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    dede17 (amdfusion ) 4 gün ( Mesaj Silindi ) khaos
    Amerikan batı reklamları rahatsız etmiyor galiba :)
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    Romeo84 5 gün ( Mesaj Silindi )
    2metre derinlik ne la, atom bombasını koy patlat bakalım ne oluyor, bizde dünyadan izlerdik :)
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    fenerbahce_34 (Faruk YILDIRIM) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Hadi buradan fırlattın tesisat vs var ordan nasıl geri fırlattında dünyaya iniş yaptın 😃
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    coolman06 (Erkan S.) 5 gün ( Mesaj Silindi ) fenerbahce_34
    Kütle çekim kuvvetinin dünyaya oranla 1/6 olması ve çok daha düşük bir itki gücüyle, zaten küçük bir uydu olan ayın kütle çekiminden kısa mesafede çıkabildiğinden olabilir mi ?
    1 Yanıt Yanıtla +24
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    yimmasabi (YILMAZ ABİ) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    2m derinlik iyiymiş
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    3235 kez okundu.
    12 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

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    chang'e 5, uzay fotoğrafları ve
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