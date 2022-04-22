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    Çin en çok yonga harcaması yapan ülke oldu

    Ağırlıklı olarak ikinci el döküm ekipmanlarına yoğunlaşan Çin bu haliyle bile en çok harcama yapan ülke haline geldi. Ülkenin bu yıl daha da büyümesi bekleniyor. 
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    Çin
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    ABD tarafından ağır ambargolar uygulanmasına rağmen tam tersine Çin yonga sektöründe büyümeye devam ediyor. Ambargoya dahil olmayan ikinci en ürünleri adeta yağmalayan ülke üretim kapasitesini arttırıyor. 

    Çin yonga harcamalarında lider

    SEMI tarafından yapılan Pazar araştırmasına göre geçen yıl Çin 29.62 milyar dolarlık yonga harcaması yaptı ve yüzde 58 artışla liderliğe oturdu. Bu harcamaların önemli bir kısmını ikinci el döküm ekipmanları oluşturuyor. 

    Samsung ve SK Hynix gibi yonga devlerinin bulunduğu Güney Kore toplamda 24.98 milyar dolar harcama yapmış ve yüzde 55 artış göstermiş. Tayvan ise 24.94 milyar dolar ile yüzde 45 harcamalarını arttırmış. Zaten sektörde en büyük kapasiteye sahip 3 ülkenin patlama yapan harcamaları şaşırtıcı değil. 

    Yonga

    Sonrasında listede büyük bir fark oluşuyor. Önemli yonga ekipmanı üreticileri olan Japonya toplamda 7.8 milyar dolar harcamış. Kuzey Amerika bölgesi 7.61 milyar dolar harcamışken Avrupa ise 3.25 milyar dolar harcamış. Pazarın geneli ise 102 milyar dolarlık harcama ile yüzde 44 artış göstermiş. 

    Bu yıl rakamların daha da artması bekleniyor zira yatırımlar bu dönemde yoğunlaştı ve pek çok yeni tesisin temelinin atılması veya devreye alınması bekleniyor. Bununla birlikte hakimiyetin yine ilk 3 ülkede olacağını söylemek yanlış olmaz. 
     

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    NewSphere 23 saat önce

    peki yenilebiliyomu . [resim]

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    Black Heart Rebellion 23 saat önce

    Yanlis gelmissin hocam

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    fakcakaya 1 gün önce

    hani nerde nasıl düşüyor? bana düşen bir ekran kartının linkini atarmısınız:)

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