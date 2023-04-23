Elektrikli otomobillerin kritik batarya bileşeni yerlileştirildi

Lityum iyon bataryalar aşırı yüksek sıcaklıklarda ve düşük ısılarda performans kaybına uğruyor. Bunun önüne geçmek için elektrikli otomobillerde batarya ısıtıcıları kullanılıyor. Ankara merkezli savunma sanayisi ve yüksek teknoloji şirketi Nanografi AŞ, bu problem üzerinde bir süredir çalışıyordu ve firma, kısa bir süre önce geliştirdikleri ürünü paylaştı.
Batarya ısıtıcılar esasında sadece elektrikli otomobillerde kullanılmıyor, çeşitli endüstriyel uygulamalar, medikal endüstriler, elektronik, tarım ve havacılık gibi sektörlerde ciddi öneme sahipler. Geliştirilen bataysa ısıtıcısı, 1,5 milimetre kalınlığında, 10 bin saate kadar dayanıklı ve eksi 60 dereceden 250 dereceye kadar yüksek mukavemet gösteriyor. Nanografi’ye göre kendi ürünleri ithal ürünlere kıyasla daha performanslı.
3 milyar dolarlık pazar
Alptekin’e göre halihazırda sadece batarya ısıtıcısı için belirtilen 3 milyar dolarlık bir piyasa söz konusu ve bunun önümüzdeki 10 yıl içinde 5 kat artması bekleniyor. Bu üründe tamamen dışa bağımlı olan endüstrinin yer bir alternatife sahip olması önemli bir kazanım konumunda. Bununla birlikte batarya ısıtıcısının gerekli testlerinin tamamlandığı ve teknolojinin hazır olduğu aktarılıyor.
Türkiye, son yıllarda yenilenebilir enerji ve enerji depolama alanında önemli adımlar attı. Bu alanda atılan adımların yan ürünler ile genişletilmesi endüstrideki ihracat potansiyelini artırması beklenebilir. Ek olarak halihazırda Togg için batarya üretimi gerçekleştirilen Siro Energy, 24 Nisan’da, batarya hücrelerinin de geliştirileceği 20 GWs kapasiteli Siro Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü’nün inşasına başlayacak. Batarya teknolojileri alanındaki yatırımlar, rekabet için ciddi öneme sahip olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2 gb ram kaldırır mı
forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...
son derece güzel
[resim] mükemmel
Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)