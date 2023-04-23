Elektrikli otomobillerin kritik batarya bileşeni yerlileştirildi

Tam Boyutta Gör Elektrikli otomobillerin en önemli bileşeni hiç şüphesiz ki sahip oldukları bataryalar. Ancak bu bataryaların fizik ve kimyanın bir getirisi olarak bazı dezavantajları bulunuyor. Mevcut lityum iyon bataryaların sıcaklık konusunda hassasiyeti bulunuyor ve buna bağlı olarak performanslarını kaybedebiliyorlar. Bunun önüne geçilmesi için tasarlanan bir batarya ekipmanı Nanografi AŞ tarafından yerlileştirildi.

Lityum iyon bataryalar aşırı yüksek sıcaklıklarda ve düşük ısılarda performans kaybına uğruyor. Bunun önüne geçmek için elektrikli otomobillerde batarya ısıtıcıları kullanılıyor. Ankara merkezli savunma sanayisi ve yüksek teknoloji şirketi Nanografi AŞ, bu problem üzerinde bir süredir çalışıyordu ve firma, kısa bir süre önce geliştirdikleri ürünü paylaştı.

Batarya ısıtıcılar esasında sadece elektrikli otomobillerde kullanılmıyor, çeşitli endüstriyel uygulamalar, medikal endüstriler, elektronik, tarım ve havacılık gibi sektörlerde ciddi öneme sahipler. Geliştirilen bataysa ısıtıcısı, 1,5 milimetre kalınlığında, 10 bin saate kadar dayanıklı ve eksi 60 dereceden 250 dereceye kadar yüksek mukavemet gösteriyor. Nanografi’ye göre kendi ürünleri ithal ürünlere kıyasla daha performanslı.

3 milyar dolarlık pazar

Tam Boyutta Gör Nanografi AŞ İş Geliştirme Uzmanı Kevser Feyza Alptekin, özellikle mobilite halindeki araçlarda kış şartlarının batarya performansının düşmesine yol açtığını söyledi. Alptekin, yerli batarya ısıtıcı ile sadece elektrikli araçlarda bataryayı sıcak tutmanın hedeflenmediğini aynı zamanda daha iyi enerji tasarrufu sağlamaya, aşınmayı azaltmaya ve motoru soğuk hava hasarlarından korumaya yardımcı olunduğunu belirtti.

Alptekin’e göre halihazırda sadece batarya ısıtıcısı için belirtilen 3 milyar dolarlık bir piyasa söz konusu ve bunun önümüzdeki 10 yıl içinde 5 kat artması bekleniyor. Bu üründe tamamen dışa bağımlı olan endüstrinin yer bir alternatife sahip olması önemli bir kazanım konumunda. Bununla birlikte batarya ısıtıcısının gerekli testlerinin tamamlandığı ve teknolojinin hazır olduğu aktarılıyor.

Güney Kore’den batarya teknolojilerine dev yatırım 2 gün önce eklendi

Türkiye, son yıllarda yenilenebilir enerji ve enerji depolama alanında önemli adımlar attı. Bu alanda atılan adımların yan ürünler ile genişletilmesi endüstrideki ihracat potansiyelini artırması beklenebilir. Ek olarak halihazırda Togg için batarya üretimi gerçekleştirilen Siro Energy, 24 Nisan’da, batarya hücrelerinin de geliştirileceği 20 GWs kapasiteli Siro Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü’nün inşasına başlayacak. Batarya teknolojileri alanındaki yatırımlar, rekabet için ciddi öneme sahip olacak.

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Elektrikli otomobillerin kritik batarya bileşeni yerlileştirildi