Çinli markadan 700 km menzile sahip premium elektrikli otomobil: Zeekr 001

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Volvo'yu da bünyesinde barındıran Çin merkezli otomotiv devi Geely, Zeekr adında yeni bir premium elektrikli otomobil markası kurmuştu. Söz konusu markanın ilk modeli olan Zeekr 001, dün Çin'de düzenlenen özel bir etkinlikte tanıtıldı.

"Dünyanın ilk seri üretim tamamen elektrikli shooting brake modeli" olarak tanımlanan Zeekr 001'in tasarımı oldukça tanıdık. Zira otomobil, yine Geely'nin markası olan Lynk & Co'nun geçtiğimiz yıl tanıttığı 'Zero' isimli konseptin üretim versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla tasarım dili sözünü ettiğimiz markanın modelleriyle oldukça benzer. Fakat sahip olduğu özellikler açısından daha premium olduğu belirtiliyor.

Şık bir elektrikli shooting brake olan Zeekr 001, Çinli üreticinin yeni SEA platformu üzerine inşa edilmiş. Toplam uzunluğu 4970 mm, genişliği 1999 mm ve yüksekliği 1560 mm olan otomobilin aks mesafesiyse 3005 mm gibi hayli yüksek bir değerde. Bu sayede içeride oldukça ferah bir yaşam alanı sunan elektrikli modelin bagaj hacmi de 2144 litre olarak açıklandı.

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Şirket pek fazla tasarım üzerinde durmadı fakat Zeekr 001'in oldukça sade ve lüks bir iç mekana sahip olduğunu görebiliyoruz. Sürücünün önünde dokunmaya duyarlı multimedya tuşlarına sahip üç kollu direksiyon, onun arkasındaysa küçük bir dijital gösterge paneli yer alıyor. Konsolun merkezinde ise büyük bir multimedya ekranı kullanılmış. Bunun yanı sıra akıllı telefon şarj ünitesi, geometrik desenler ve ambiyans aydınlatması da burada karşımıza çıkan detaylardan.

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Zeekr 001'in anahtar özellikleri arasında otomatik hava körüklü süspansiyon sistemi yer alıyor. Söz konusu sistem sürüş ve yol koşullarına göre aracın yüksekliğini 117 mm ve 205 mm arasında ayarlıyor. Bunun yanı sıra kabinde ve kapılarda yüz tanıma teknolojisi kullanılıyor. Sürücü araca yaklaştığında kapı otomatik olarak açılıp koltuğuna oturduğunda kapanıyor. Ayrıca kabindeki kamera da sürücüyü tanıyıp onun kayıtlı tercihlerine göre tüm ayarlamaları otomatik yapıyor.

Gelelim açıklanan teknik özelliklere. Zeekr 001, ön ve arka aks üzerine konumlandırılmış iki elektrik motoruna sahip. Bu sayede dört tekerlekten çekiş özelliğine sahip olan otomobil 544 beygir güç ve 700 Nm tork üretiyor. 0-100 km/s hızlanma süresi 3.8 saniye olan araç ile maksimum 200 km/s hız yapabilmek mümkün. Bunun yanı sıra 100 km/s hızdayken durma mesafesi de 34 metre olarak açıklandı.

Otomobilde 86 kWh ve 100 kWh'lık batarya seçenekleri mevcut. Bu da Zeekr 001'in 700 kilometreye kadar sürüş menzili sunmasını sağlıyor. 360 kW'a kadar hızlı şarj desteği sayesinde sadece 5 dakika şarjla yaklaşık 120 kilometre menzil elde edilebiliyor. Şirket Çin'de Zeekr şarj istasyonu ağı kurmak istiyor. Yapılan açıklamaya göre planlarda aksama olmazsa 2023'e kadar şarj istasyonu sayısı 2200'e çıkarılacak.

Zeekr 001 ilk olarak Çin'de satılacak fakat şirket 2022 yılında diğer pazarlara da açılmak istiyor.

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