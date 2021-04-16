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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Çinli markadan 700 km menzile sahip premium elektrikli otomobil: Zeekr 001

    Geely'nin kurduğu premium elektrikli otomobil markası Zeekr, bu yıl içerisinde Çin'de satışa sunacağı ilk model olan Zeekr 001'i tanıttı. İşte elektrikli modelin özellikleri ve tasarımı:
    16 Nisan 2021, 14:00 (13 sa.)
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Çinli markadan 700 km menzile sahip premium elektrikli otomobil: Zeekr 001
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    Volvo'yu da bünyesinde barındıran Çin merkezli otomotiv devi Geely, Zeekr adında yeni bir premium elektrikli otomobil markası kurmuştu. Söz konusu markanın ilk modeli olan Zeekr 001, dün Çin'de düzenlenen özel bir etkinlikte tanıtıldı.

    "Dünyanın ilk seri üretim tamamen elektrikli shooting brake modeli" olarak tanımlanan Zeekr 001'in tasarımı oldukça tanıdık. Zira otomobil, yine Geely'nin markası olan Lynk & Co'nun geçtiğimiz yıl tanıttığı 'Zero' isimli konseptin üretim versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla tasarım dili sözünü ettiğimiz markanın modelleriyle oldukça benzer. Fakat sahip olduğu özellikler açısından daha premium olduğu belirtiliyor.

    Şık bir elektrikli shooting brake olan Zeekr 001, Çinli üreticinin yeni SEA platformu üzerine inşa edilmiş. Toplam uzunluğu 4970 mm, genişliği 1999 mm ve yüksekliği 1560 mm olan otomobilin aks mesafesiyse 3005 mm gibi hayli yüksek bir değerde. Bu sayede içeride oldukça ferah bir yaşam alanı sunan elektrikli modelin bagaj hacmi de 2144 litre olarak açıklandı.

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    Şirket pek fazla tasarım üzerinde durmadı fakat Zeekr 001'in oldukça sade ve lüks bir iç mekana sahip olduğunu görebiliyoruz. Sürücünün önünde dokunmaya duyarlı multimedya tuşlarına sahip üç kollu direksiyon, onun arkasındaysa küçük bir dijital gösterge paneli yer alıyor. Konsolun merkezinde ise büyük bir multimedya ekranı kullanılmış. Bunun yanı sıra akıllı telefon şarj ünitesi, geometrik desenler ve ambiyans aydınlatması da burada karşımıza çıkan detaylardan.

    Çinli markadan 700 km menzile sahip premium elektrikli otomobil: Zeekr 001
    Tam Boyutta Gör

    Zeekr 001'in anahtar özellikleri arasında otomatik hava körüklü süspansiyon sistemi yer alıyor. Söz konusu sistem sürüş ve yol koşullarına göre aracın yüksekliğini 117 mm ve 205 mm arasında ayarlıyor. Bunun yanı sıra kabinde ve kapılarda yüz tanıma teknolojisi kullanılıyor. Sürücü araca yaklaştığında kapı otomatik olarak açılıp koltuğuna oturduğunda kapanıyor. Ayrıca kabindeki kamera da sürücüyü tanıyıp onun kayıtlı tercihlerine göre tüm ayarlamaları otomatik yapıyor.

    Gelelim açıklanan teknik özelliklere. Zeekr 001, ön ve arka aks üzerine konumlandırılmış iki elektrik motoruna sahip. Bu sayede dört tekerlekten çekiş özelliğine sahip olan otomobil 544 beygir güç ve 700 Nm tork üretiyor. 0-100 km/s hızlanma süresi 3.8 saniye olan araç ile maksimum 200 km/s hız yapabilmek mümkün. Bunun yanı sıra 100 km/s hızdayken durma mesafesi de 34 metre olarak açıklandı.

    Otomobilde 86 kWh ve 100 kWh'lık batarya seçenekleri mevcut. Bu da Zeekr 001'in 700 kilometreye kadar sürüş menzili sunmasını sağlıyor. 360 kW'a kadar hızlı şarj desteği sayesinde sadece 5 dakika şarjla yaklaşık 120 kilometre menzil elde edilebiliyor. Şirket Çin'de Zeekr şarj istasyonu ağı kurmak istiyor. Yapılan açıklamaya göre planlarda aksama olmazsa 2023'e kadar şarj istasyonu sayısı 2200'e çıkarılacak.

    Zeekr 001 ilk olarak Çin'de satılacak fakat şirket 2022 yılında diğer pazarlara da açılmak istiyor.



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    Milli roket motoru ilk sınavı geçti

    anilburak 1 gün önce

    test

    D
    Dellialli 1 gün önce

    merak ediyorum ruslarla mı yoksa amerika ile mi anlaştılar. bundan 3 4 ay önce bir fb sayfasında müptezel hindunun biri "biz aya roket gönderiyoruz siz ne gönderiyorsunuz" diye aşağlamaya çalışmıştı hindu. yok usbyi bulmuş hindular da vs türkler ne bulmuşmuş. bu ortadoğu cahilliği sanırım hindistan kaynaklı olduğunu düşündüren olaydır ayrıca. özet şu. ruslar 90larda hindistana roketler üretiyor ve lisanslıyorlar. hindular bu roketlerle uzaya gidiyorlar. yani roketin motoru ve çevre aksanları rus malı. ama hindu artık ülkesinde nasıl beyni yıkanmışsa ganj nehrinde dereye sıçan halkının uzaya roket gönderdiğini düşünüyor olmuş. usb'yi bulan da hindu değil. sadece o geliştirme takımında bir adet hindu var. bizde de bu hindu kafalarından var. öbürü dereye sıçar ama aya roket gönderdiğini sanır diğeri fen lisesi kapatır 2023 de yerli milli roketle aya gideceğini sanır.

    McAslan92 1 gün önce

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    Burcu Ateş 1 gün önce

    Muhteşem bir balayı için Villa Tatili. İlk defa balayı villası kiralamak için araştırmalara başladık fakat çok sayıda firma ve çok sayıda seçenek olduğu için insanın aklı karışıyor ilk başta. Biz uzun süren araştırmalar sonucunda TÜRSAB belgeli ve zevkimize bütçemize en uygun villayı Villa Eksta'da bulduk, kiralamasını yaptı. Ama villa da konaklama yapıncaya kadar hep tereddütümüz vardı. Fakat gittiğimiz villa gerçekten de fotoğraflarda nasıl görünüyor ise aynıydı. Hiç bir aksilik ve aksaklık ile karşılaşmadık. Ev sahibimiz çok ilgiliydi. Villa Ekstra ve ailesine bu mükemmel balayı tatilini bize yaşattıkları için teşekkür ederiz.

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    J jarvis (mustafa ödemiş) 13 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Tam diyanete göre alıp içinde Zekkr çekerler artık
    1 Yanıt Yanıtla +12
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    J Jarvi 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Zeekr mi çekerler pudra şekeri mi bilemem artık
    1 Yanıt Yanıtla +10
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    Nevfel (T. I.) 10 sa. ( Mesaj Silindi ) jarvis
    Ne oldu şimdi büyük bir iş başardın öyle mi?
    Yanıtla +4
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    M MrRadon (Ben Sen) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ucuza alma hayali kuranlar, sadece hayallerde kalır. Min 1.000.000 tl olur bu araç ülkemizde. Togg u bekleyenler biraz fazla beklerler. Çıkarsa ve gösterildiği gibi bir araç olursa bugünkü vergi ve maliyetlerle o da 1.000.000 tl sınırına yaklaşır.
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    E Elektrikliarabasever 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Lynk & Co'nun çıkaracağı modeli Zekkr adıyla sunmuşlar.
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    İbrahim770 (İbrahim CAMBAZ) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çin elektrikli araç piyasasının kalbi. En fazla talep ve üretim orada. Daha sonra Avrupa ve Amerika geliyor. Togg için ilk Pazar kesinlikle Çin olmalı. Ve 2. Fabrika ilki bittiği gibi başlanmalı, 2030 yılında tahmini 100milyon elektrikli araç piyasada olacak.
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    A altuk (Ahmet Altuğ Baba) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Fiyatı ne olacak acep, ulaşılabilir rakamlarda olmadıktan sonra isterse 2000 km gitsin, bı anlamı yok
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    cemsinan (sinan akçay) 10 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Yalnız zekr şeklinde ortadoğuda satamazlar (bkz. zeker)

    Bizim Titibank da Avrupa ve Amerika’ya açılamamıştı zamanında kendi adıyla. (90’larda)
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    Gopluumit (Ümit Doğanay) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Keşke panamerayı elektrikliye çevirmeselermiş
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    Galatas4ray (ENVER A.) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    porsche benziyor sanki
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    J Jarvi 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Zeekr mi çekerler pudra şekeri mi bilemem artık
    1 Yanıt Yanıtla +10
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    J jarvis (mustafa ödemiş) 13 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Tam diyanete göre alıp içinde Zekkr çekerler artık
    1 Yanıt Yanıtla +12
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    Nevfel (T. I.) 10 sa. ( Mesaj Silindi ) jarvis
    Ne oldu şimdi büyük bir iş başardın öyle mi?
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