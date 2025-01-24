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    Çinli markalar da ince akıllı telefon kervanına katılabilir

    Samsung ve Apple ultra ince akıllı telefonlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Görünüşe göre, Çinli üreticiler de ince akıllı telefonlar üzerinde çalışıyor.    
    Çinli markalar da ince akıllı telefon kervanına katılabilir Tam Boyutta Gör
    Samsung, dün gerçekleştirdiği etkinlikte Galaxy S25 serisinin tanıtımıyla beraber yeni ince akıllı telefonu Galaxy S25 Edge modelinin de duyurusunu gerçekleştirdi. Apple'ın da iPhone 17 Air isimli ultra ince bir model üzerinde çalıştığı biliniyor. Görünüşe göre ince telefon akımına Çinli üreticiler de katılacak.

    Vivo, Oppo ve Xiaomi kendi ince modellerini hazırlıyor

    Ünlü sızıntı kaynağı Digital Chat Station'ın aktardığına göre, Vivo, Oppo ve Xiaomi gibi Çinli markalar kendi ince modellerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Kaynağın iddiasına göre bu cihazlar orta ve altı sınıf akıllı telefonlar olarak konumlandırılacak. DCS, Çinli markaların ultra ince telefonlarının daha büyük pillere sahip olacağını ve dolayısıyla Samsung ve Apple'dan daha iyi pil ömrü sunacağını iddia ediyor.

    Galaxy S25 Edge'in 6,7 inç büyüklüğünde ekrana, 6,4 mm kalınlığa ve Snapdragon 8 Elite yonga setine sahip olacağı belirtiliyor. Ayrıca 3.900 mAh civarı kapasiteli bir pile sahip olduğu iddia ediliyor. Tanıtım tarihi olarak ise Mayıs ayına işaret ediliyor.

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