Çinli markalar da ince akıllı telefon kervanına katılabilir

Vivo, Oppo ve Xiaomi kendi ince modellerini hazırlıyor
Ünlü sızıntı kaynağı Digital Chat Station'ın aktardığına göre, Vivo, Oppo ve Xiaomi gibi Çinli markalar kendi ince modellerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Kaynağın iddiasına göre bu cihazlar orta ve altı sınıf akıllı telefonlar olarak konumlandırılacak. DCS, Çinli markaların ultra ince telefonlarının daha büyük pillere sahip olacağını ve dolayısıyla Samsung ve Apple'dan daha iyi pil ömrü sunacağını iddia ediyor.
Galaxy S25 Edge'in 6,7 inç büyüklüğünde ekrana, 6,4 mm kalınlığa ve Snapdragon 8 Elite yonga setine sahip olacağı belirtiliyor. Ayrıca 3.900 mAh civarı kapasiteli bir pile sahip olduğu iddia ediliyor. Tanıtım tarihi olarak ise Mayıs ayına işaret ediliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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