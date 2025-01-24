Tam Boyutta Gör Samsung, dün gerçekleştirdiği etkinlikte Galaxy S25 serisinin tanıtımıyla beraber yeni ince akıllı telefonu Galaxy S25 Edge modelinin de duyurusunu gerçekleştirdi. Apple'ın da iPhone 17 Air isimli ultra ince bir model üzerinde çalıştığı biliniyor. Görünüşe göre ince telefon akımına Çinli üreticiler de katılacak.

Vivo, Oppo ve Xiaomi kendi ince modellerini hazırlıyor

Ünlü sızıntı kaynağı Digital Chat Station'ın aktardığına göre, Vivo, Oppo ve Xiaomi gibi Çinli markalar kendi ince modellerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Kaynağın iddiasına göre bu cihazlar orta ve altı sınıf akıllı telefonlar olarak konumlandırılacak. DCS, Çinli markaların ultra ince telefonlarının daha büyük pillere sahip olacağını ve dolayısıyla Samsung ve Apple'dan daha iyi pil ömrü sunacağını iddia ediyor.

Samsung, Galaxy S25 Edge modelini duyurdu: İşte ilk görüntüler 1 gün önce eklendi

Galaxy S25 Edge'in 6,7 inç büyüklüğünde ekrana, 6,4 mm kalınlığa ve Snapdragon 8 Elite yonga setine sahip olacağı belirtiliyor. Ayrıca 3.900 mAh civarı kapasiteli bir pile sahip olduğu iddia ediliyor. Tanıtım tarihi olarak ise Mayıs ayına işaret ediliyor.

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Çinli markalar da ince akıllı telefon kervanına katılabilir