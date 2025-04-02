Çinli otomotiv devi BYD, küresel satışlarını yüzde 60 artırdı

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Elektrikli araç pazarında küresel dengeleri değiştiren Çinli üretici BYD, 2025 yılına hızlı bir giriş yaptı. Ocak ve Mart ayları arasında toplam 1 milyonun üzerinde yeni nesil araç satan marka, geçen yılın aynı dönemine göre satışlarını yüzde 60 artırdı. Bu rakamın 416 bini tamamen elektrikli modellerden, 569 bini ise hibrit araçlardan oluştu.

Yalnızca mart ayında 377 binin üzerinde araç teslimatı gerçekleştiren BYD, hem iç pazarda hem de küresel arenada dikkat çekici bir ivme yakaladı. Satışların büyük kısmını Dynasty ve Ocean serisi oluştururken, Denza, Fang Cheng Bao ve ultra lüks segmentteki Yangwang markaları da büyümeye katkı sağladı.

Yurt dışı satışlar ise adeta patlama yaptı. İlk üç ayda 206 bini aşan yurt dışı teslimatları, geçen yılın aynı dönemine göre iki katından fazla artış gösterdi. Mart ayında tek başına ulaşılan 72 binin üzerindeki küresel satış, BYD’nin sınırlarını hızla genişlettiğini ortaya koyuyor.

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Bu büyümenin arkasındaki en büyük etkenlerden biri, markanın uygun fiyatlı modelleri. Çin’de yaklaşık 10 bin dolardan satışa çıkan Seagull, yurt dışında “Dolphin Mini” adıyla pazarlanıyor. Meksika’da yaklaşık 20 bin dolarlık fiyat etiketiyle satışta olan bu model, özellikle gelişmekte olan pazarlarda yoğun ilgi görüyor.

Öte yandan BYD yalnızca ekonomik sınıfa odaklanmıyor. Kısa süre önce tanıtılan Yangwang U7, şirketin lüks segmentteki iddiasını ortaya koydu. 1.287 beygir güce sahip olan ve 0’dan 100 km/s hıza yalnızca 2,9 saniyede ulaşan bu elektrikli sedan, 447 mil menzil sunuyor. Gelişmiş sürüş destek sistemleriyle donatılan araç, yaklaşık 87.700 dolardan başlayan fiyatıyla dikkat çekiyor.

BYD’nin Avrupa için geliştirdiği yeni modeller de yolda. Orta boy SUV segmentindeki Sealion 7 ve kompakt Atto 2 gibi araçlarla Avrupa pazarındaki payını artırmayı hedefleyen marka, düşük fiyatlı Seagull modelini “Dolphin Surf” adıyla bu bölgede satışa sunmaya hazırlanıyor.

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Çinli otomotiv devi BYD, küresel satışlarını yüzde 60 artırdı