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Tam Boyutta Gör Çin merkezli bellek üreticisi Tongfu Microelectronics, HBM2 (Yüksek Bant Genişlikli Bellek) üretiminde deneme sürecine başladığını duyurdu. Bu önemli gelişme, Çin’in yarı iletken endüstrisinde dışa bağımlılığı azaltma hedefi açısından bir dönüm noktası olarak görülüyor. Nikkei’nin haberine göre, Tongfu’nun HBM2 bellekleri, gelecekte Huawei’nin yapay zeka GPU’larında kullanılabilir.

Çin, HBM2 üretimine başlıyor

HBM2, yüksek performanslı yapay zeka uygulamaları ve veri işleme süreçlerinde kullanılan kritik bir teknoloji. Tongfu’nun bu alanda deneme üretimine başlaması, Çin’in yerli bellek üretiminde rekabet gücünü artırmak için attığı büyük bir adım olarak değerlendiriliyor. HBM üretimi firma için yeni bir iş olsa da Tongfu, dünya çapında üçüncü büyük yarı iletken paketleme ve test hizmeti sağlayıcısı olarak sektörde önemli bir yer tutuyor. Bu arada AMD’nin Tongfu’nın ortağı ve hissedarı olduğunu da belirtelim.

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Tongfu’nun yanı sıra CXMT ve Wuhan Xinxin gibi diğer Çinli firmalar da DRAM ve HBM bellek teknolojilerinde kayda değer ilerleme kaydediyor. HBM2, küresel standartlara göre birkaç nesil geride kalsa da bu bellekler, halen performans açısından Çin’e ciddi katkılar sağlayabilir.

İlginçtir ki, Tongfu'nun Huawei'nin AI çözümlerinin tedarikçisi olduğu söyleniyor, ancak HBM belleklerin resmi olarak entegre edilip edilmediği belirsiz. HBM2 bellekler Çin için değerli olsa da Batı, HBM 3 ile HBM3E bellekleri halihazırda kullanıyor ve yakında Nvidia Rubin ile birlikte HBM4 belleklere geçiş yapılacak.

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Çinli şirket, yapay zeka için önemli olan HBM2 üretimine başladı