Çinli şirket, yapay zeka için önemli olan HBM2 üretimine başladı

Çin, HBM2 üretimine başlıyor
HBM2, yüksek performanslı yapay zeka uygulamaları ve veri işleme süreçlerinde kullanılan kritik bir teknoloji. Tongfu’nun bu alanda deneme üretimine başlaması, Çin’in yerli bellek üretiminde rekabet gücünü artırmak için attığı büyük bir adım olarak değerlendiriliyor. HBM üretimi firma için yeni bir iş olsa da Tongfu, dünya çapında üçüncü büyük yarı iletken paketleme ve test hizmeti sağlayıcısı olarak sektörde önemli bir yer tutuyor. Bu arada AMD’nin Tongfu’nın ortağı ve hissedarı olduğunu da belirtelim.
Tongfu’nun yanı sıra CXMT ve Wuhan Xinxin gibi diğer Çinli firmalar da DRAM ve HBM bellek teknolojilerinde kayda değer ilerleme kaydediyor. HBM2, küresel standartlara göre birkaç nesil geride kalsa da bu bellekler, halen performans açısından Çin’e ciddi katkılar sağlayabilir.
İlginçtir ki, Tongfu'nun Huawei'nin AI çözümlerinin tedarikçisi olduğu söyleniyor, ancak HBM belleklerin resmi olarak entegre edilip edilmediği belirsiz. HBM2 bellekler Çin için değerli olsa da Batı, HBM 3 ile HBM3E bellekleri halihazırda kullanıyor ve yakında Nvidia Rubin ile birlikte HBM4 belleklere geçiş yapılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Böyle bir süspansiyonu gerçekte yapmak imkansız değilse de çok zor. Yoldaki tümsekler sağ sol karşılıklı eşit, bu gerçekçi senaryo değil. solda bir tümsek varken sağda olmayacak şekilde olsa görürüm o süspansiyonu :)