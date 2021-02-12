Çinli uzay aracı, Mars'ın yörüngesinden müthiş bir video gönderdi

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Çin uzay ajansının 10 Şubat'ta Mars'ın yörüngesine yerleştirdiği Tianwen-1 (Göklere Sorular) uzay aracından ilk video geldi. Ulusal televizyon kanalı CCTV tarafından paylaşılan videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

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Tianwen-1'in Mars'ın yörüngesinden çektiği videoda Kızıl Gezegen'i detaylı bir şekilde görme fırsatı yakalıyoruz. Gezegenin yüzeyindeki devasa kraterler özellikle de videonun dikkat çeken noktalarından olmuş.

Çin'in uzay araştırmaları tarihindeki ilk Mars görevi olan Tianwen-1; bir yörünge sondası, bir iniş aracı ve bir de gezgin olmak üzere üç farklı uzay aracından oluşuyor. Görevin en önemli kısmı olan gezgin, önümüzdeki Mayıs ayında yüzeye iniş yapmayı deneyecek. Çin bu iniş denemesinde başarıya ulaşırsa ABD'nin ardından Mars'a iniş yapabilen ikinci ülke olarak tarihe geçecek.

İniş denemesi öncesinde ise yaklaşık üç ay boyunca Tianwen-1'in yörüngeden Mars'ı gözlemlemesi bekleniyor. Çinli araştırmacılar bu süreçte gezegeni detaylı bir şekilde inceleyip iniş için en iyi konumu belirlemeye çalışacak. Gezginin, Mars'ın Utopia Planitia isimli bölgesine iniş yapacağı açıklanmıştı ancak Utopia Planitia'da tam olarak hangi konuma ineceği henüz kararlaştırılmadı. Utopia Planitia ayrıca NASA'ya ait olan Viking 2 uzay aracının 1976'da iniş yaptığı bölgeydi.

Çin'in önümüzdeki aylar boyunca Tianwen-1'den yeni fotoğraflar ve videolar yayınlamaya devam etmesi bekleniyor.

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