Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Çinli uzay aracı, Mars'ın yörüngesinden müthiş bir video gönderdi

    Çinli uzay aracı Tianwen-1, Mars'ın yörüngesinden çok güzel bir video yakaladı. Kızıl Gezegen'in yüzeyini detaylı bir şekilde görebildiğimiz videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.
    12 Şubat 2021, 17:58 (Güncellendi, 5 gün)
    4,6b
    1
    6
    Uzay
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    5

    Çinli uzay aracı, Mars'ın yörüngesinden müthiş bir video gönderdi
    Tam Boyutta Gör

    Çin uzay ajansının 10 Şubat'ta Mars'ın yörüngesine yerleştirdiği Tianwen-1 (Göklere Sorular) uzay aracından ilk video geldi. Ulusal televizyon kanalı CCTV tarafından paylaşılan videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

    İlginizi Çekebilir Avatar Çin'in Mars'a gönderdiği gözlem aracı, uzayda 'selfie' yakaladı

    Tianwen-1'in Mars'ın yörüngesinden çektiği videoda Kızıl Gezegen'i detaylı bir şekilde görme fırsatı yakalıyoruz. Gezegenin yüzeyindeki devasa kraterler özellikle de videonun dikkat çeken noktalarından olmuş. 

    Çin'in uzay araştırmaları tarihindeki ilk Mars görevi olan Tianwen-1; bir yörünge sondası, bir iniş aracı ve bir de gezgin olmak üzere üç farklı uzay aracından oluşuyor. Görevin en önemli kısmı olan gezgin, önümüzdeki Mayıs ayında yüzeye iniş yapmayı deneyecek. Çin bu iniş denemesinde başarıya ulaşırsa ABD'nin ardından Mars'a iniş yapabilen ikinci ülke olarak tarihe geçecek.

    İniş denemesi öncesinde ise yaklaşık üç ay boyunca Tianwen-1'in yörüngeden Mars'ı gözlemlemesi bekleniyor. Çinli araştırmacılar bu süreçte gezegeni detaylı bir şekilde inceleyip iniş için en iyi konumu belirlemeye çalışacak. Gezginin, Mars'ın Utopia Planitia isimli bölgesine iniş yapacağı açıklanmıştı ancak Utopia Planitia'da tam olarak hangi konuma ineceği henüz kararlaştırılmadı. Utopia Planitia ayrıca NASA'ya ait olan Viking 2 uzay aracının 1976'da iniş yaptığı bölgeydi.

    Çin'in önümüzdeki aylar boyunca Tianwen-1'den yeni fotoğraflar ve videolar yayınlamaya devam etmesi bekleniyor. 



    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en hızlı otomobili: SSC Tuatara

    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    D DH Misafiri 2 gün ( Mesaj Silindi )
    bildiğin ay gibi gezegen. marstan bir cacık olmaz. nasa ve elon musk abartıyor marsı
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    2023 mu !?
    dur daha, pervaneli uzaktan kontrol maket ucağına
    İHA ismini yeni koyduk.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    C Chillout 5 gün ( Mesaj Silindi )
    2023 de TUA ile biz de atıcaz marsdan selfi
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    TncyKrmn (Tuncay Karaman) 5 gün ( Mesaj Silindi ) Chillout
    Mars'tan değil ay'dan.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 4 gün Orta çağ temalı Chivalry II'nin çıkış tarihi ve Türkiye fiyatı açıklandı 4 gün Caviar yine servet değerinde iPhone 12 Pro modelleri hazırladı 4 gün Popüler oyun serisinden uyarlanan Borderlands filminin kadrosuna Jack Black katıldı 4 gün Apple Watch serisi 100 milyon kullanıcıya ulaştı 5 gün BluTV'nin ilk dönem dizisi Yeşilçam'dan ilk video yayınlandı! 5 gün Galaxy S21 FE yolda 5 gün Huawei bu yıl en az 15 yeni cihaz piyasaya sürecek: İşte listesi 5 gün BlackBerry'nin ilk 5G özellikli akıllı telefonu bu yıl çıkacak 5 gün Türk astronotun uzaya çıkacağı tarih açıklandı: İşte görevin detayları 5 gün Viking temalı strateji oyunu Northgard'ın iOS için çıkış tarihi açıklandı 5 gün Konami'nin Irak'taki savaşı konu alan iptal edilen FPS oyunu Six Days in Fallujah yeniden duyuruldu 5 gün Haftalık Film Önerisi 13: Palm Springs 5 gün Twitter hesap etiketleri ülkemize de geliyor 5 gün Biden hükümeti yonga sıkıntısına el atıyor 5 gün iOS için Google Fotoğraflar'a yeni düzenleme özellikleri geliyor 5 gün Disney servisleri patlama yaptı ama gelirleri kurtaramadı 5 gün Apple Music öğrenciler için 6 ay deneme süresi sunuyor 5 gün Oyuncu Sevgili Paketi! Kulaklık, Fare ve Klavye 5 gün VLC media player, 3.5 milyar indirme rakamına ulaştı: Büyük güncelleme geliyor 5 gün İkinci dozu olan kişilerin sayısı anlık takip edilebiliyor 5 gün GÖRÜNTÜLENEN Çinli uzay aracı, Mars'ın yörüngesinden müthiş bir video gönderdi Sonraki Microsoft sonunda Microsoft Defender'daki 12 yıllık güvenlik açığını kapattı 5 gün 3,2 milyar kullanıcı verisi internete sızdı! Kabus başlıyor 5 gün Size RTX 3070 bulduk! "DH Dragon incelemesi" 5 gün James Gunn'ın hazırladığı John Cena'lı DC dizisi Peacemaker'ın yayın tarihi belli oldu 5 gün GeForce Now by GAME+’ın abonelik paketleri belli oldu 5 gün Nicolas Cage ve John Travolta başrollü Face/Off filminin devam filmi duyuruldu 5 gün Katlanabilir iPhone'un olası özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı 5 gün CD Projekt'in siber saldırı sonrasında satışa sunulan oyun kaynak kodları satıldı 5 gün Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı ULAQ suya indirildi 5 gün TikTok, UEFA EURO 2020'nin küresel sponsoru oldu 5 gün Battlefield 6 dışında bir Battlefield oyunu daha geliştiriliyor olabilir 5 gün Entegre ekranı olan devasa bir kamera modülüne sahip Xiaomi Mi 11 Ultra ortaya çıktı 5 gün Microsoft, Windows 10 bigisayarlar için "acil durum" güncellemesi yayınladı 5 gün Başarılı komedi dizisi Brooklyn Nine-Nine, 8. sezonuyla final yapıyor 5 gün Bir Avrupa Birliği ülkesi, 50 adet Ejder Yalçın 4x4 kara aracı satın aldı 5 gün Elektrikli lüks sedan Lucid Air bu yıl Avrupa'ya gelecek 5 gün NZXT Kasalar ve Aksesuarlar Türkiye’de! 5 gün Disney Plus, 4 yıllık abone hedefine sadece 14 ayda ulaştı 5 gün SONY FX3 8K Kamera Sızdırıldı/Kameralar Üstüne Sohbet Videosu 6 gün Humble Bundle'da %90'a varan indirimler başladı: Mafia Trilogy %75 indirimde! Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız