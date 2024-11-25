Samsung Başkanı Jay Lee için 5 yıl hapis cezası isteniyor

Savcılar, Samsung C&T ile Cheil Industries arasındaki birleşmenin, Lee'nin Samsung üzerindeki kontrolünü azınlık hissedarlar pahasına güçlendirmek için tasarlandığını savunuyor. Alt mahkeme, Şubat ayında Lee'yi muhasebe dolandırıcılığı ve hisse senedi manipülasyonundan beraat ettirmiş olsa da, savcılar daha sert bir kararda ısrar ederek temyize gitti.
Temyiz duruşması, savcıların Lee için beş yıllık hapis cezası konusundaki duruşlarını sürdürmeleriyle 25 Kasım Pazartesi günü sona erdi. Savunma avukatları, kasıtlı yanlış yapmaya dair kanıt eksikliğine dikkat çekerek önceki beraat kararının onaylanmasını istedi.
Davanın sonucu, dünyanın en büyük bellek yongası üreticisi olan Samsung Electronics için önemli sonuçlar doğurabilir. Lee'nin hukuki mücadelesi, teknoloji devinin kârlarının ve hisse senedi fiyatlarının düştüğü zorlu döneme denk geldi. Dava, chaebol'un hakim olduğu ekonomide şeffaflık ve adalete ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi. Lee'nin liderliğini çevreleyen belirsizlik, yatırımcıların şirkete olan güvenlerini de sarsabilir.
Mahkeme kararını vermeye hazırlanırken, hem Jay Y. Lee hem de Samsung Electronics için risk büyük. Karar, şirketin geleceğini şekillendirebilir ve Güney Kore'nin kurumsal yönetim ve hesap verebilirliği nasıl ele aldığına ilişkin değişime işaret edebilir. Yerel bir medya kuruluşuna göre, temyiz davasıyla ilgili kararın 2025 yılının Ocak-Şubat ayı arasında açıklanması bekleniyor.Kaynakça https://motorcyclesports.net/??-samsung-scandal-explodes-prosecutors-demand-5-years-behind-bars-for-billionaire-boss-jay-y-lee-??/ https://techcrunch.com/2024/11/25/south-korean-prosecutors-request-5-year-jail-sentence-for-samsung-chief-jay-lee/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.