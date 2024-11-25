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    Anlık Bildirim

    Samsung Başkanı Jay Lee için 5 yıl hapis cezası isteniyor

    Savcılık, Samsung Başkanı Jay Y. Lee için beş yıl hapis cezası ve 500 milyon KRW para cezası (375.000 dolar) talep etti. Temyiz davasıyla ilgili kararın 2025 Ocak-Şubat ayında verilmesi bekleniyor.
    samsung başkanı jay lee 5 yıl hapis ve para cezası Tam Boyutta Gör
    Güney Koreli savcılar, tartışmalı bir birleşmede iddia edilen suistimal nedeniyle açılan temyiz davasında beş yıl hapis cezası ve 375.000 dolar para cezası talep ederek Samsung Başkanı Jay Y. Lee'ye karşı hukuki mücadelelerini sürdürüyor. Samsung C&T ve Cheil Industries'in birleşmesini içeren dava, Samsung'un zorlu ekonomik ortamda yol alırken Lee'nin liderliği ve şirketin geleceği hakkında soruları gündeme getirdi.

    Savcılar, Samsung C&T ile Cheil Industries arasındaki birleşmenin, Lee'nin Samsung üzerindeki kontrolünü azınlık hissedarlar pahasına güçlendirmek için tasarlandığını savunuyor. Alt mahkeme, Şubat ayında Lee'yi muhasebe dolandırıcılığı ve hisse senedi manipülasyonundan beraat ettirmiş olsa da, savcılar daha sert bir kararda ısrar ederek temyize gitti.

    Temyiz duruşması, savcıların Lee için beş yıllık hapis cezası konusundaki duruşlarını sürdürmeleriyle 25 Kasım Pazartesi günü sona erdi. Savunma avukatları, kasıtlı yanlış yapmaya dair kanıt eksikliğine dikkat çekerek önceki beraat kararının onaylanmasını istedi.

    Davanın sonucu, dünyanın en büyük bellek yongası üreticisi olan Samsung Electronics için önemli sonuçlar doğurabilir. Lee'nin hukuki mücadelesi, teknoloji devinin kârlarının ve hisse senedi fiyatlarının düştüğü zorlu döneme denk geldi. Dava, chaebol'un hakim olduğu ekonomide şeffaflık ve adalete ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi. Lee'nin liderliğini çevreleyen belirsizlik, yatırımcıların şirkete olan güvenlerini de sarsabilir.

    Mahkeme kararını vermeye hazırlanırken, hem Jay Y. Lee hem de Samsung Electronics için risk büyük. Karar, şirketin geleceğini şekillendirebilir ve Güney Kore'nin kurumsal yönetim ve hesap verebilirliği nasıl ele aldığına ilişkin değişime işaret edebilir. Yerel bir medya kuruluşuna göre, temyiz davasıyla ilgili kararın 2025 yılının Ocak-Şubat ayı arasında açıklanması bekleniyor.

    Kaynakça https://motorcyclesports.net/??-samsung-scandal-explodes-prosecutors-demand-5-years-behind-bars-for-billionaire-boss-jay-y-lee-??/ https://techcrunch.com/2024/11/25/south-korean-prosecutors-request-5-year-jail-sentence-for-samsung-chief-jay-lee/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    R
    ru1ns 4 gün önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 6 gün önce

    harbiden sıktı bu video

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    coraspirin 1 hafta önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 3 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 1 ay önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 2 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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