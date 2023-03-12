Çip üretiminde rekabet kızışıyor: Eski TSMC yöneticisi Samsung'a geçti

Samsung ve TSMC rekabeti kızışıyor
Bildirilenlere göre 19 yıllık TSMC kariyerinde 3D paketleme teknolojisinin geliştirilmesinde önemli bir rol oynayan Jun-cheng, günümüzde yarı iletken ekipman şirketi olan Skytech'in yönetim koltuğunda oturuyor. Ayrıca TSMC'den önce yetkili isim, ABD merkezli yarı ilerken devi Micron’da daönemli atılımlar gerçekleştirdi.
Günümüzde 3D silikon istifleme ve gelişmiş paketleme teknolojileri, çip düzeyinde ve sistem düzeyinde yeni bir çağın başlangıcı olarak görülüyor. Bununla birlikte Jun-cheng, Samsung'un yüksek performanslı yonga setlerininin arkasında yer alan gelişmiş paketleme teknolojisinin gelişimine odaklanacak.
Samsung’un yeni kararı, şirketin birçok müşterisini TSMC’ye kaptırmasının ardından geliyor. Bilmeyenler için Apple, yeni nesil M3 ve A17 işlemcileri için Samsung’un gelişmiş 3nm teknolojisine kıyasla TSMC’ye yöneldi. Ek olarak Qualcomm’un yeni orta seviye işlemcisi Snapdragon 7+ Gen 1 de Samsung yerine TSMC’nin imzasını taşıyacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]
bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar
lan bunu zamanında bigbang teoty de
bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D
bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez