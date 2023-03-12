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    Çip üretiminde rekabet kızışıyor: Eski TSMC yöneticisi Samsung'a geçti

    Yarı iletken endüstrisinde rekabet tüm hızıyla devam ediyor. Kore merkezli kaynaklara göre Samsung, şimdi de eski TSMC yöneticisini transfer etti. İşte detaylar 
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    Çip üretiminde rekabet kızışıyor! TSMC yöneticisi Samsung'a geçti Tam Boyutta Gör
    Dünyanın önde gelen yarı iletken üreticilerinden Samsung ve TSMC arasında yaşanan rekabet her geçen gün artıyor. Bu bağlamda her iki şirketin de yeni stratejik kararlara imza attığını görüyoruz. Şimdi Samsung Foundry, Gelişmiş Paketleme Ekibinin başına eski bir TSMC çalışanı olan Lin Jun-cheng'i transfer etti. 

    Samsung ve TSMC rekabeti kızışıyor

    Bildirilenlere göre 19 yıllık TSMC kariyerinde 3D paketleme teknolojisinin geliştirilmesinde önemli bir rol oynayan Jun-cheng, günümüzde yarı iletken ekipman şirketi olan Skytech'in yönetim koltuğunda oturuyor. Ayrıca TSMC'den önce yetkili isim, ABD merkezli yarı ilerken devi Micron’da daönemli atılımlar gerçekleştirdi.

    Günümüzde 3D silikon istifleme ve gelişmiş paketleme teknolojileri, çip düzeyinde ve sistem düzeyinde yeni bir çağın başlangıcı olarak görülüyor. Bununla birlikte Jun-cheng, Samsung'un yüksek performanslı yonga setlerininin arkasında yer alan gelişmiş paketleme teknolojisinin gelişimine odaklanacak.

    Samsung’un yeni kararı, şirketin birçok müşterisini TSMC’ye kaptırmasının ardından geliyor. Bilmeyenler için Apple, yeni nesil M3 ve A17 işlemcileri için Samsung’un gelişmiş 3nm teknolojisine kıyasla TSMC’ye yöneldi. Ek olarak Qualcomm’un yeni orta seviye işlemcisi Snapdragon 7+ Gen 1 de Samsung yerine TSMC’nin imzasını taşıyacak.

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    donanimhabercom Instagram

    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    emrahmt 21 saat önce

    umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]

    S
    Sino_0 1 gün önce

    bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar

    S
    Sino_0 1 gün önce

    lan bunu zamanında bigbang teoty de

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    4S14N_HUNT3R 2 gün önce

    bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D

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    CoreXXX 3 gün önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 4 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 4 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 5 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 5 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 5 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

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    şairane 1 hafta önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 1 hafta önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 1 hafta önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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