Circle ile Xapo Bank, SWIFT’e alternatif için iş birliği yaptı

İş birliği kapsamında banka, USDC‘yi bire bir dolara çevirecek. USDC’deki tüm mevduatlar yıllık yüzde 4,1 faiz oranıyla USD’ye dönüştürülecek.
Xapo’dan yapılan açıklamada, kredi ve kısmi rezerv bankacılığı uygulamalarından kaçınıldığı belirtildi. Müşteri fonlarının rezervlerde ve kısa vadeli likit varlıklarda kullanıldığı ifade edildi. Bankanın giderleri karşılamak için üyelerinden 150 dolar aldığı aktarıldı.
Silicon Valley Bank’ın (SVB) iflasının ardından Circle‘ın stablecoin’i USDC’de kriz yaşanmıştı. Circle’ın 3 milyar doların üzerindeki varlığı SVB’de kalmıştı. Stablecoin’lere yönelik artan endişeler, varlık çıkışlarını beraberinde getirdi. USDC, 1 dolarlık çıpasından ayrılarak 0,88 dolara kadar gerilemişti. SWIFT, küresel finans sisteminde ödemeler ve transferlerde kullanılıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)