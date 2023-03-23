Tam Boyutta Gör Kripto para sektöründe birçok ortaklık haberi ile karşılaşıyoruz. Bu kez bunlardan biri Circle ile Xapo Bank, SWIFT’e alternatif yaratabilmek için iş birliğine gitti. Xapo Bank’tan yapılan açıklamada, iş birliği çerçevesinde kullanıcıların maliyetli ve zaman alan SWIFT ödemelerini atlayabileceği belirtildi. Banka tarafından ücret talep edilmeden stablecoin aracılığıyla para yatırma ve çekme işlemlerine olanak tanınabilecek.

İş birliği kapsamında banka, USDC‘yi bire bir dolara çevirecek. USDC’deki tüm mevduatlar yıllık yüzde 4,1 faiz oranıyla USD’ye dönüştürülecek.

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Xapo’dan yapılan açıklamada, kredi ve kısmi rezerv bankacılığı uygulamalarından kaçınıldığı belirtildi. Müşteri fonlarının rezervlerde ve kısa vadeli likit varlıklarda kullanıldığı ifade edildi. Bankanın giderleri karşılamak için üyelerinden 150 dolar aldığı aktarıldı.

Silicon Valley Bank’ın (SVB) iflasının ardından Circle‘ın stablecoin’i USDC’de kriz yaşanmıştı. Circle’ın 3 milyar doların üzerindeki varlığı SVB’de kalmıştı. Stablecoin’lere yönelik artan endişeler, varlık çıkışlarını beraberinde getirdi. USDC, 1 dolarlık çıpasından ayrılarak 0,88 dolara kadar gerilemişti. SWIFT, küresel finans sisteminde ödemeler ve transferlerde kullanılıyor.

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Circle ile Xapo Bank, SWIFT’e alternatif için iş birliği yaptı