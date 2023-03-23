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    Anlık Bildirim

    Circle ile Xapo Bank, SWIFT’e alternatif için iş birliği yaptı

    Kripto şirketi Circle, Cebelitarık merkezli Xapo Bank ile bankacılık ödeme sistemini entegre etmek için iş birliği yaptığını açıkladı.                                
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    Circle ile Xapo Bank, SWIFT’e alternatif için iş birliği yaptı Tam Boyutta Gör
    Kripto para sektöründe birçok ortaklık haberi ile karşılaşıyoruz. Bu kez bunlardan biri Circle ile Xapo Bank, SWIFT’e alternatif yaratabilmek için iş birliğine gitti. Xapo Bank’tan yapılan açıklamada, iş birliği çerçevesinde kullanıcıların maliyetli ve zaman alan SWIFT ödemelerini atlayabileceği belirtildi. Banka tarafından ücret talep edilmeden stablecoin aracılığıyla para yatırma ve çekme işlemlerine olanak tanınabilecek.

    İş birliği kapsamında banka, USDC‘yi bire bir dolara çevirecek. USDC’deki tüm mevduatlar yıllık yüzde 4,1 faiz oranıyla USD’ye dönüştürülecek.

    Xapo’dan yapılan açıklamada, kredi ve kısmi rezerv bankacılığı uygulamalarından kaçınıldığı belirtildi. Müşteri fonlarının rezervlerde ve kısa vadeli likit varlıklarda kullanıldığı ifade edildi. Bankanın giderleri karşılamak için üyelerinden 150 dolar aldığı aktarıldı.

    Silicon Valley Bank’ın (SVB) iflasının ardından Circle‘ın stablecoin’i USDC’de kriz yaşanmıştı. Circle’ın 3 milyar doların üzerindeki varlığı SVB’de kalmıştı. Stablecoin’lere yönelik artan endişeler, varlık çıkışlarını beraberinde getirdi. USDC, 1 dolarlık çıpasından ayrılarak 0,88 dolara kadar gerilemişti. SWIFT, küresel finans sisteminde ödemeler ve transferlerde kullanılıyor.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    S
    saçmalama gel buraya 15 saat önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 3 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 4 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 6 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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