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    Anlık Bildirim

    GTA 6 için hayran yapımı video paylaşıldı: İşte yeni Vice City

    Hayran yapımı GTA 6 oynanış videosu paylaşıldı. Konsept video, oyuncuları bekleyen Vice City sokaklarına ışık tutarken muazzam bir görsellik sunuyor. İşte video
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    GTA 6 için hayran yapımı video paylaşıldı! İşte yeni Vice City Tam Boyutta Gör
    Hem oyun severler hem de serinin tutkunları tarafından uzunca bir süredir beklenen Grand Theft Auto 6’nın (GTA 6) 2025 yılında çıkış yapması bekleniyor.Şimdi konsept oyun videoları ile tanınan TeaserPlay, Unreal Engine 5 ile hazırlanan çarpıcı bir GTA 6 videosu paylaştı.

    Hayran yapımı GTA 6 videosu paylaşıldı

    Yeni video, GTA 6 için paylaşılan ilk hayran içeriği değil. Ancak 2022 yılında ortaya çıkan sızıntıları bir araya getiriyor diyebiliriz. Bilmeyenler için GTA 6’da Jason ve Lucia adında iki karakteri kontrol edeceğimiz söyleniyor. Bu noktada kullanıcılar bir tür "Bonnie & Clyde" tarzı maceraya atılacak. Ancak sızıntılar dışında Rockstar'ın sessizliği devam ediyor.

    Teknik veya konsept demo ise, araba kullanan bir kadın karakteri takip ederken Vice City'nin bir bölümünü bizlere gösteriyor. Ortaya çıkan sonuç ise hayran bırakan cinsten. Zira bu tarz videolar, Rockstar Games'in GTA 6'da neler yapacabileceği konusunda önemli ipuçları veriyor. Öte yandan bunun yalnızca teknik bir demo olduğunu ve oynanabilir bir oyundan farklı olduğunu belirtelim.

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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

    Profil resmi
    murattari 11 dakika önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 7 saat önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

    Profil resmi
    şairane 3 gün önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 4 gün önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 4 gün önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 4 gün önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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