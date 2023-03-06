Tam Boyutta Gör Hem oyun severler hem de serinin tutkunları tarafından uzunca bir süredir beklenen Grand Theft Auto 6’nın (GTA 6) 2025 yılında çıkış yapması bekleniyor.Şimdi konsept oyun videoları ile tanınan TeaserPlay, Unreal Engine 5 ile hazırlanan çarpıcı bir GTA 6 videosu paylaştı.

Hayran yapımı GTA 6 videosu paylaşıldı

İşte GTA 6'nın çıkış tarihi, oyun motoru ve ilk detayları 1 hf. önce eklendi

Yeni video, GTA 6 için paylaşılan ilk hayran içeriği değil. Ancak 2022 yılında ortaya çıkan sızıntıları bir araya getiriyor diyebiliriz. Bilmeyenler için GTA 6’da Jason ve Lucia adında iki karakteri kontrol edeceğimiz söyleniyor. Bu noktada kullanıcılar bir tür "Bonnie & Clyde" tarzı maceraya atılacak. Ancak sızıntılar dışında Rockstar'ın sessizliği devam ediyor.

Teknik veya konsept demo ise, araba kullanan bir kadın karakteri takip ederken Vice City'nin bir bölümünü bizlere gösteriyor. Ortaya çıkan sonuç ise hayran bırakan cinsten. Zira bu tarz videolar, Rockstar Games'in GTA 6'da neler yapacabileceği konusunda önemli ipuçları veriyor. Öte yandan bunun yalnızca teknik bir demo olduğunu ve oynanabilir bir oyundan farklı olduğunu belirtelim.

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GTA 6 için hayran yapımı video paylaşıldı! İşte yeni Vice City