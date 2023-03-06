GTA 6 için hayran yapımı video paylaşıldı: İşte yeni Vice City

Hayran yapımı GTA 6 videosu paylaşıldı
Yeni video, GTA 6 için paylaşılan ilk hayran içeriği değil. Ancak 2022 yılında ortaya çıkan sızıntıları bir araya getiriyor diyebiliriz. Bilmeyenler için GTA 6’da Jason ve Lucia adında iki karakteri kontrol edeceğimiz söyleniyor. Bu noktada kullanıcılar bir tür "Bonnie & Clyde" tarzı maceraya atılacak. Ancak sızıntılar dışında Rockstar'ın sessizliği devam ediyor.
Teknik veya konsept demo ise, araba kullanan bir kadın karakteri takip ederken Vice City'nin bir bölümünü bizlere gösteriyor. Ortaya çıkan sonuç ise hayran bırakan cinsten. Zira bu tarz videolar, Rockstar Games'in GTA 6'da neler yapacabileceği konusunda önemli ipuçları veriyor. Öte yandan bunun yalnızca teknik bir demo olduğunu ve oynanabilir bir oyundan farklı olduğunu belirtelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez