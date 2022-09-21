Canlı yayında ilk açık artırma ClickMeLive'da başlıyor: Açık artırma ile PS5 satılacak

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Canlı alışveriş platformu ClickMeLive bu defa canlı açık artırma ile satışa başlıyor. Sosyal medyadaki klasik canlı yayınlar ile e-ticaret deneyimini birleştiren ClickMeLive’da ilk canlı açık artırma yayını 22 Eylül Perşembe saat 21.30’da başlayacak.

ClickMeLive’da, açılan canlı yayınlarda izleyiciler ürünleri yakından görebiliyor, yayındaki uzman ekiplere sorularını ileterek ürün hakkında daha fazla bilgi sahibi olabiliyor. Dilerse ürünü yayın esnasında satın alabiliyor.

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PS5 açık artırma ile satılacak

İlk kez 23 Eylül Perşembe saat 21.30’da yapılacak açık artırma yayınında başka PlayStation 5 olmak üzere birçok indirimli ürün açık artırma ile satılacak. Türkiye’de ilk kez yapılacak canlı açık artırma yayınıyla ClickMeLive, canlı yayında açık artırma uygulamasına evrilmiş olacak.

ClickMeLive mobil uygulamasını indiren herkes açık artırma yayınlarını izleyebilecek ve açık artırmalara katılabilecek. Elektronikten giyime, aksesuardan oyuncu ekipmanlarına, kozmetikten gıdaya pek çok kategoriden ürünleri açık artırmalarla uygun fiyata satın alabileceksiniz.

ClickMeLive uygulamasını https://app.adjust.com/c2o7qko linkinden veya App Store ve Play Store uygulama mağazalarından indirebilirsiniz.

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ClickMeLive'da canlı yayında açık artırma ile PS5 satılacak