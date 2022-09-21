iPhone 14 Plus fiyatına GeForce RTX 4090

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Ülkemizde özellikle amiral gemisi telefonların fiyatları almış başını giderken şimdi buna ekran kartları da ekleniyor. Özellikle Nvidia tarafında çok yüksek rakamlar görüyoruz. GeForce RTX 4090 ekran kartının fiyatı iPhone 14 serisi ile yarışır hale geldi. GeForce RTX 4080 ise iki versiyonla gelecek.

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Elbette bunlar firmanın tavsiye edilen satış fiyatları. AIB ortakların özelleştirilmiş modellerinde 40 bin hatta 50 bin TL gibi seviyeler şaşırtıcı olmayacaktır. Bu da artık iPhone 14 Pro Max seviyesine çıkmış oluyor. İşte "RTX 4090 ve RTX 4080 Kaç TL imiş?" yanıtı aşağıdaki tablomuzda:

Nvida RTX 4090 ve 4080 Türkiye fiyatları RTX 4090 RTX 4080 12GB RTX 4080 16GB 34.800 TL 19.650 TL 26.200 TL

Nvidia GeForce RTX 4090 neler sunuyor?

AD102-300 grafik birimini temel alan GeForce RTX 4090 ekran kartı 76 milyar transistör barındırıyor. 16834 CUDA çekirdeği 2520MHz boost hızına sahip. 24GB GDDR6X bellek 21Gbps hızında 1TB/s bant genişliğine ulaşıyor.

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Nvidia GeForce RTX 4080 16GB neler sunuyor?

AD103-300 grafik birimini temel alan GeForce RTX 4080 16GB versiyonu 9728 CUDA çekirdeğini 2505MHz boost hızına çıkarıyor. 16GB GDDR6X bellek 22.5Gbps hızında çalışıyor ve 720GB/s bant genişliğine ulaşıyor.

Nvidia GeForce RTX 4080 12GB neler sunuyor?

AD104-400 grafik birimini temel alan bu versiyon aslında GeForce RTX 4070 ekran kartı. 7680 CUDA çekirdeği 2610MHz saat hızına çıkabiliyor. 12GB GDDR6X bellek 192-bit veri yolunda 504GB/s bant genişliğine ulaşıyor.

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Nvidia RTX 4090 ve RTX 4080 Türkiye fiyatları açıkladı