Clubhouse’a ikinci rakip Facebook’tan geliyor

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Halen davetiye aşamasında olmasına rağmen Clubhouse sesli oda platformuna ilgi her geçen gün artıyor. Sosyal medya devleri ise TikTok’ta olduğu gibi treni kaçırmamak için ilk günden rakiplerini hazırlamaya başladı.

Facebook da geliyor

Clubhouse bilindiği üzere sesli sohbete dayalı bir uygulama. Yani bir nevi kullanıcıların sanki bir odada bir araya gelerek sohbet etmesini sanallaştırıyor diyebiliriz. Sanal odalarda ya sadece kurucu kişinin sohbeti dinleniyor ya da odadaki diğer kişilerin sohbete katılması sağlanıyor. Böylece ses temelli bir strateji ortaya çıkıyor.

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Twitter’ın Spaces adında bir sohbet odası özelliği üzerinde çalıştığı daha önce gündeme gelmişti. Şimdi de Facebook benzer bir sesli sohbet özelliği hazırlıyor. İlginç olan Mark Zuckerberg’in de Clubhouse üyesi.

Muhtemelen ünlü CEO yükselen trendi fark ederek Facebook’a da belirli bir kısmını kanalize etme yollarını arıyor. Kaynaklar kişisel verilerin güvenliği ve haksız rekabet tartışmalarının odağında olan Facebook’un Clubhouse’u satın almak yerine rakibini geliştirmek istediği tahminlerini yapıyor.

TikTok fırtınası da ilk dönemlerinde sessiz sedasız yayılmış ancak sonrasında birden patlama yapmıştı. Clubhouse ne denli yaygınlaşır bilinmez ancak şimdiden bazı kullanıcıların ayrımcılık ve nefret suçu gibi davranışlar sergilediği dava konusu olmaya başladı.

https://www.slashgear.com/facebook-reportedly-eying-clubhouse-clone-for-its-next-trick-10658915/

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