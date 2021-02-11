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    Clubhouse’a ikinci rakip Facebook’tan geliyor

    Sesli sohbet odaları konsepti Clubhouse şimdiden rekabeti ısıtmaya başladı. Twitter’ın ardından Facebook da sesli sohbete dayalı bir özellik üzerinde çalışıyor.
    11 Şubat 2021, 18:00 (6 gün)
    1,7b
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    sosyal medya
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Clubhouse’a ikinci rakip Facebook’tan geliyor
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    Halen davetiye aşamasında olmasına rağmen Clubhouse sesli oda platformuna ilgi her geçen gün artıyor. Sosyal medya devleri ise TikTok’ta olduğu gibi treni kaçırmamak için ilk günden rakiplerini hazırlamaya başladı.

    Facebook da geliyor

    Clubhouse bilindiği üzere sesli sohbete dayalı bir uygulama. Yani bir nevi kullanıcıların sanki bir odada bir araya gelerek sohbet etmesini sanallaştırıyor diyebiliriz. Sanal odalarda ya sadece kurucu kişinin sohbeti dinleniyor ya da odadaki diğer kişilerin sohbete katılması sağlanıyor. Böylece ses temelli bir strateji ortaya çıkıyor.

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    Twitter’ın Spaces adında bir sohbet odası özelliği üzerinde çalıştığı daha önce gündeme gelmişti. Şimdi de Facebook benzer bir sesli sohbet özelliği hazırlıyor. İlginç olan Mark Zuckerberg’in de Clubhouse üyesi.

    Muhtemelen ünlü CEO yükselen trendi fark ederek Facebook’a da belirli bir kısmını kanalize etme yollarını arıyor. Kaynaklar kişisel verilerin güvenliği ve haksız rekabet tartışmalarının odağında olan Facebook’un Clubhouse’u satın almak yerine rakibini geliştirmek istediği tahminlerini yapıyor.

    TikTok fırtınası da ilk dönemlerinde sessiz sedasız yayılmış ancak sonrasında birden patlama yapmıştı. Clubhouse ne denli yaygınlaşır bilinmez ancak şimdiden bazı kullanıcıların ayrımcılık ve nefret suçu gibi davranışlar sergilediği dava konusu olmaya başladı.



    https://www.slashgear.com/facebook-reportedly-eying-clubhouse-clone-for-its-next-trick-10658915/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    C cand. 6 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bu facebookun kendi yenilikçi bi icraati ne zaman olacak sürekli olan bir şeyi alıp sunuyor
    Yanıtla +5
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    A aysensS 2 gün ( Mesaj Silindi )
    1 sene ömrü v[color=#141414]ar yada yok
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    İ iloveAmsterdam 2 gün ( Mesaj Silindi )
    fazla tutacağını düşünmüyorum
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    S skorpitx07 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu tekelleşmeyi kullanıcılar bitirebilir ancak. Herkes İnstagram kullanmayı bıraksa snapchat’e geri dönse ya da kimse Facebook kullanmayıp vk kullansak böyle olamazdı hiç bir şey.
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    UçamayanZüperGahraman 6 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Facebook nerede popüler olan birşey görse o işi kurmak isteyen akraba gibi.
    Bi ara Twitche rakip olmayı denediler,VR kask yaptılar,Coin işine girdiler,şimdi buna dalıyorlar.. Ulan bir kişi demiyor mu ne yapıyoruz biz diye.
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    Ussuz (mehmet ) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Discorddan ne farkı var bunun?
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    Galatas4ray (ENVER A.) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Facebook'un tek amacı piyasada hiçbir alanda rakinim olmasın kafası.
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    smart1978 (X Y) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Clubhouse espirisi yoktu . Zaten boyle bir surece kacinilmazdi ..
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    C cand. 6 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bu facebookun kendi yenilikçi bi icraati ne zaman olacak sürekli olan bir şeyi alıp sunuyor
    Yanıtla +5
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Madem bu uygulama diğer uygulamaların alternatifi deniliyor, o zaman neden sadece iOS'te bulunuyor? Kısa sürede Android için de yaparlarsa uygulamalarını o zaman bunu diyebiliriz diye düşünüyorum. Ki, çalışmalarımız var demişlerdi Android için. Bekliyoruz.
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    danlabilic (Danla Bilic) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    snapchat vakası 2.0
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    1748 kez okundu.
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