Efsanevi dövüş oyunu Street Fighter II, 30 yaşında

Bu haberi okuyan pek çok kişi kendini yaşlı hissedecek olsa da Street Fighter II, 30 yaşında. Geliştirici şirket Capcom'un tweet'ine göre, bu efsanevi dövüş oyunu 6 Şubat 1991'de Atari salonlarına giriş yaptı.
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Dövüş oyunu türünü birçok yönden şekillendiren ve popüler hale getiren Street Fighter II, tüm zamanların en büyük video oyunlarından biri olarak kabul ediliyor. Haziran 1992'de piyasaya sürülen Super Famicom (SNES) versiyonu, dünya çapında 6,3 milyon kopya satmış ve zamanının en büyük başarısını göstermişti.
Eskimeyen dövüş oyunu
Street Fighter II, Ryu, Ken, Guile ve Chun Li gibi karakterlerin yıllar boyunca çeşitli çalışmalarda yer almasıyla ana akım kültüre de sıçradı. Örneğin, başrollerini Jean-Claude Van Damme ve Raul Julia'nın oynadığı 1994 yapımı aksiyon filmi Street Fighter'dan bahsedilebilir; ya da bir dizi Street Fighter anime serisinden.
Street Fighter II'nin patlayıcı popülaritesi, o zamanın mükemmel dövüş mekaniğinde gizliydi. Oyunun hikayesine dalmak isteyenler, yukarıda yer alan ve oyunun 25. yıldönümüne adanmış Capcom videosunu izleyebilirler. Günümüzde ise Capcom, bu meşhur dövüş oyunu serisini geliştirmeye devam ediyor. Şirket önümüzdeki dönemde, PC ve konsollar için Street Fighter VI'yı piyasaya sürebilir.
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Her ateri salonunun kendisine özel modlu SF 2’si olurdu. Bizim mahalledeki ateri salonundaki SF farklıydı. Balrog aduket atardı..Joystickte sol-sağ yaparak düşmanı bayıltırdınız. Bu şekilde sadece 1 jetonla bile oyunu bitirebilirdiniz.
Özellikle Ken ya da Ryu ile oynuyorsanız sol kolda oynamak daha iyiydi çünkü Şoryuken çekmek sol kolda daha kolaydı. Bazı ruh hastaları vardı tabi sağ sol farketmeksizin herkesi hırpalarlardı..
“ Geçemiyorsan geçeyim mi “ diyenler, Chun-Li’nin eteğinin altını görmeye çalışan sapıklar falan acayip bir seyirci kitlesi vardı bu oyunun.
İnternet kafelerin yayılmaya başlamaları, Quake, Half Life ve daha sonraları CS gibi oyunların da çıkmasıyla SF’yi de unuttuk, ateri salonlarını da...
[DHTUBE=https://www.youtube.com/watch?v=xSGW7CwD5GM&ab_channel=NigelG.Mitchell]
Tee Uskudardan kadikoye yuruyerek kendimiz gibi proflarla kapışmak icin az ayakkabi parcalamadik.
Sonradan değişik versiyonları çıktı. Mesela Guile aynı anda onlarca alexpuu atıyordu ve kaçma şansınız hiç kalmıyordu :)
Şu anda 38 yaşındayım o zamanlar ilkokul + orta okul zamanları vay be
Düşününce tebessüm oluşuyor insanda :)
ryu 1964 dogumlu opun elini dedenizin.ve kendinizin...herkese pismaniye.
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