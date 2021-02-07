Efsanevi dövüş oyunu Street Fighter II, 30 yaşında

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Bu haberi okuyan pek çok kişi kendini yaşlı hissedecek olsa da Street Fighter II, 30 yaşında. Geliştirici şirket Capcom'un tweet'ine göre, bu efsanevi dövüş oyunu 6 Şubat 1991'de Atari salonlarına giriş yaptı.

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Dövüş oyunu türünü birçok yönden şekillendiren ve popüler hale getiren Street Fighter II, tüm zamanların en büyük video oyunlarından biri olarak kabul ediliyor. Haziran 1992'de piyasaya sürülen Super Famicom (SNES) versiyonu, dünya çapında 6,3 milyon kopya satmış ve zamanının en büyük başarısını göstermişti.

Eskimeyen dövüş oyunu

Street Fighter II, Ryu, Ken, Guile ve Chun Li gibi karakterlerin yıllar boyunca çeşitli çalışmalarda yer almasıyla ana akım kültüre de sıçradı. Örneğin, başrollerini Jean-Claude Van Damme ve Raul Julia'nın oynadığı 1994 yapımı aksiyon filmi Street Fighter'dan bahsedilebilir; ya da bir dizi Street Fighter anime serisinden.

Street Fighter II'nin patlayıcı popülaritesi, o zamanın mükemmel dövüş mekaniğinde gizliydi. Oyunun hikayesine dalmak isteyenler, yukarıda yer alan ve oyunun 25. yıldönümüne adanmış Capcom videosunu izleyebilirler. Günümüzde ise Capcom, bu meşhur dövüş oyunu serisini geliştirmeye devam ediyor. Şirket önümüzdeki dönemde, PC ve konsollar için Street Fighter VI'yı piyasaya sürebilir.

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