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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Efsanevi dövüş oyunu Street Fighter II, 30 yaşında

    Capcom şirketi tarafından geliştirilen ve 90'lı yıllarda Atari salonlarının vazgeçilmez dövüş oyunu olan Street Fighter II, 30'uncu yılını devirdi.
    07 Şubat 2021, 18:00 (1 hf.)
    4,2b
    1
    21
    Oyunlar
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    3

    Efsanevi dövüş oyunu Street Fighter II, 30 yaşında
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    Bu haberi okuyan pek çok kişi kendini yaşlı hissedecek olsa da Street Fighter II, 30 yaşında. Geliştirici şirket Capcom'un tweet'ine göre, bu efsanevi dövüş oyunu 6 Şubat 1991'de Atari salonlarına giriş yaptı.

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    Dövüş oyunu türünü birçok yönden şekillendiren ve popüler hale getiren Street Fighter II, tüm zamanların en büyük video oyunlarından biri olarak kabul ediliyor. Haziran 1992'de piyasaya sürülen Super Famicom (SNES) versiyonu, dünya çapında 6,3 milyon kopya satmış ve zamanının en büyük başarısını göstermişti.

    Eskimeyen dövüş oyunu

    Street Fighter II, Ryu, Ken, Guile ve Chun Li gibi karakterlerin yıllar boyunca çeşitli çalışmalarda yer almasıyla ana akım kültüre de sıçradı. Örneğin, başrollerini Jean-Claude Van Damme ve Raul Julia'nın oynadığı 1994 yapımı aksiyon filmi Street Fighter'dan bahsedilebilir; ya da bir dizi Street Fighter anime serisinden.

    Street Fighter II'nin patlayıcı popülaritesi, o zamanın mükemmel dövüş mekaniğinde gizliydi. Oyunun hikayesine dalmak isteyenler, yukarıda yer alan ve oyunun 25. yıldönümüne adanmış Capcom videosunu izleyebilirler. Günümüzde ise Capcom, bu meşhur dövüş oyunu serisini geliştirmeye devam ediyor. Şirket önümüzdeki dönemde, PC ve konsollar için Street Fighter VI'yı piyasaya sürebilir.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    cocainbar (Cocain bar) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Okulu asip atari salonlarinda harcligimizi az ezmedik bu oyun ile 😁
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    _KaYa_ (Kaya ******) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Çocukluğum atari salonlarında geçti. Maddi durumun kötü olmasından dolayı jeton da alamazdık ama sırf seyretmek için sabahtan akşama kadar kalırdım salonlarda. Günün sonunda ayaklarıma kara sular inerdi. Hey gidi günler...
    Çocukluğum atari salonlarında geçti. Maddi durumun kötü olmasından dolayı jeton da alamazdık ama sırf seyretmek için sabahtan akşama kadar kalırdım salonlarda. ...
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    Yanıtla +6
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    Yorumlar (20) Yorum Yaz Forumda Gör
    pspsexer (er kek) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    bu anilar bitmez askerlik anilari gibi...ileride bastonlu 90 yasinda amcalar huzur evinde birbirine anlatacak...murteza hatirliyormusun öhhö öhhö hani bende tam hatırlayamıyorum ama öyle karanlık bir yere birlikte giderdik ve kırmızı çubukları saga sola oynatıp bir yerlere basardıkta camdan pencereli bir yerden adamlar ve çinli bir kadın bir şeyler çıkarıp bağırırdı neydı o......hani para atmazsan da bagırmazlardı o mu...he o....ne bileyim yaa kahve içelim mi...olur.
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    VirgilSollozzo (Sid Vicious) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Hey gidi hey..çocukluğumuz ateri salonlarında bunları izlemekle geçti işte. İzlemek diyorum çünkü günlük jeton hakkım sadece 2 idi :) zaten bir jetonla da en fazla 3,4 maç gidebiliyordum.



    Her ateri salonunun kendisine özel modlu SF 2’si olurdu. Bizim mahalledeki ateri salonundaki SF farklıydı. Balrog aduket atardı..Joystickte sol-sağ yaparak düşmanı bayıltırdınız. Bu şekilde sadece 1 jetonla bile oyunu bitirebilirdiniz.



    Özellikle Ken ya da Ryu ile oynuyorsanız sol kolda oynamak daha iyiydi çünkü Şoryuken çekmek sol kolda daha kolaydı. Bazı ruh hastaları vardı tabi sağ sol farketmeksizin herkesi hırpalarlardı..



    “ Geçemiyorsan geçeyim mi “ diyenler, Chun-Li’nin eteğinin altını görmeye çalışan sapıklar falan acayip bir seyirci kitlesi vardı bu oyunun.



    İnternet kafelerin yayılmaya başlamaları, Quake, Half Life ve daha sonraları CS gibi oyunların da çıkmasıyla SF’yi de unuttuk, ateri salonlarını da...
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    Narki 3 gün ( Mesaj Silindi )
    efsaneyi de şöyle bırakayım

    [DHTUBE=https://www.youtube.com/watch?v=xSGW7CwD5GM&ab_channel=NigelG.Mitchell]
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    Amulet (Ramazan Karakaşoğlu) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Zamaninda az jeton vernedik.



    Tee Uskudardan kadikoye yuruyerek kendimiz gibi proflarla kapışmak icin az ayakkabi parcalamadik.
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    sorrento 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Street Fighter 1 tuhaf bir oyundu. Aduket atmak için kolu sallar dururdık. O yüzden pek sevmemiştim onu. Sonra 2 ve 2,5 çıktı. Bence Street Fighter bunlarla çok popüler oldu.



    Sonradan değişik versiyonları çıktı. Mesela Guile aynı anda onlarca alexpuu atıyordu ve kaçma şansınız hiç kalmıyordu :)
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    memnunov (Murat ) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Güzel günlerdi, açıkcası o günlere tekrar dönmek isterdim :)
    Şu anda 38 yaşındayım o zamanlar ilkokul + orta okul zamanları vay be
    Düşününce tebessüm oluşuyor insanda :)
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    suÇ (ertan kaya) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Harbi Efsane 😍
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    pspsexer (er kek) 4 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    evet herkesin omrunu yedi bu oyun hala da uyanmadilar





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    ryu 1964 dogumlu opun elini dedenizin.ve kendinizin...herkese pismaniye.





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    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    En son oyunlara sahip olmama rağmen.25 yıldır bıkmadan oynarım.İçime yer etmiş.Okulda kaçar harçlığımızla yemek yemez oyun salonlarımda jeton alır deli gibi oynar dünyayı unuturduk.O mutluluklar geri gelmez.Arkadaşım derdim büyüyünce bu büyük arkade makineyi evime satın alacağım.Kim derdi teknolojinin böyle ilerleyeceğinin.Oyun Psp go da cebimde ve psp go tv baglayıpta oynuyorum hala ilk güm gibi bikmadan oynuyorum.Ps4 de bitirmedigim oyun kalmadı bu oyun başka hicbir şey yerini tutamaz anıları var
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    C-TRanger (C. ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
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    4174 kez okundu.
    19 kişi, toplam 20 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    capcom, street fighter 2 ve
    6 etiket daha 30'uncu yıldönümü atari atari salonu Yazılım Oyun Konsolları Ev Elektroniği
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