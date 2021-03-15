Sesli sohbet odaları ile sosyal medyada yeni bir dönemin kapılarını açan Clubhouse gelişmeye devam ediyor. Özellikle rekabetin kızışmaya hazırlandığı dönemde kullanım tecrübesi ve güvenlik konusunda iyileştirmeler yapılıyor.

Clubhouse yeni özellikler neler?

Sadece sesli sohbete odaklanarak farklı bir tecrübe amaçlayan Clubhouse halen kısıtlı bir şekilde test sürecine devam ediyor olsa da büyük ilgi görüyor. Clubhouse davetiyeleri en çok aranan davetiyeler arasına girmiş durumda.

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Firma Android tarafında da uygulamayı yayınlama ve davetiye yöntemini kaldırarak yaygın kullanıma sunma çalışmalarını sürdürürken bir yandan da tecrübeyi iyileştirmek için güncellemeler yapıyor.

Son güncelleme ile platforma kişi davet etmek için rehbere erişmeye gerek kalmıyor. Kullanıcılar doğrudan telefon numarasını ekleyebilecek. Diğer taraftan profil ve odalara link paylaşım desteği gelirken kullanıcılar tercih ettiği dile ait odaları filtreleyebiliyor.

Yine bir odaya katılım teklifi bireylerin yanında gruplardan da gelebilecek. Kötüye kullanımlar ise daha hızlı bir şekilde tespit edilerek dışarıda tutulabilecek. Son olarak içerik üreticilerinin projeler geliştirerek para kazanmasına imkan tanımak için Creator First adında bir destek programı da başlamış durumda. İlk 20 kişilik kota için 31 Mart tarihine kadar başvurular alınacak.

https://www.engadget.com/clubhouse-phone-contacts-link-sharing-accelerator-204109327.html

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