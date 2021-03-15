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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Clubhouse gelişmeye devam ediyor

    Son yapılan güncelleme ile telefon numarası girerek davet etme, dile göre oda filtreleyebilme, kötüye kullanım olaylarına hızlı bir şekilde müdahale etme gibi yenilikler geliyor.
    15 Mart 2021, 18:30 (7 sa.)
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    Mobil Uygulamalar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Clubhouse gelişmeye devam ediyor

    Sesli sohbet odaları ile sosyal medyada yeni bir dönemin kapılarını açan Clubhouse gelişmeye devam ediyor. Özellikle rekabetin kızışmaya hazırlandığı dönemde kullanım tecrübesi ve güvenlik konusunda iyileştirmeler yapılıyor.

    Clubhouse yeni özellikler neler?

    Sadece sesli sohbete odaklanarak farklı bir tecrübe amaçlayan Clubhouse halen kısıtlı bir şekilde test sürecine devam ediyor olsa da büyük ilgi görüyor. Clubhouse davetiyeleri en çok aranan davetiyeler arasına girmiş durumda.

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    Firma Android tarafında da uygulamayı yayınlama ve davetiye yöntemini kaldırarak yaygın kullanıma sunma çalışmalarını sürdürürken bir yandan da tecrübeyi iyileştirmek için güncellemeler yapıyor.

    Son güncelleme ile platforma kişi davet etmek için rehbere erişmeye gerek kalmıyor. Kullanıcılar doğrudan telefon numarasını ekleyebilecek. Diğer taraftan profil ve odalara link paylaşım desteği gelirken kullanıcılar tercih ettiği dile ait odaları filtreleyebiliyor.

    Yine bir odaya katılım teklifi bireylerin yanında gruplardan da gelebilecek. Kötüye kullanımlar ise daha hızlı bir şekilde tespit edilerek dışarıda tutulabilecek. Son olarak içerik üreticilerinin projeler geliştirerek para kazanmasına imkan tanımak için Creator First adında bir destek programı da başlamış durumda. İlk 20 kişilik kota için 31 Mart tarihine kadar başvurular alınacak.



    https://www.engadget.com/clubhouse-phone-contacts-link-sharing-accelerator-204109327.html
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    Portakal kabuğundan bardak yapan otomat

    A
    ahmet1905_47 10 saat önce

    birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi

    napolyon94 13 saat önce

    Duyar puanım 2/10

    asenler 18 saat önce

    "mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.

    asenler 18 saat önce

    "pound" kadar başınıza taş düşsün!

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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    F f1bilalII 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ben yükledim ancak beğenmedim takipteyim yinede
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    Denorath 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Severek kullanıyoruz, sürekli iyileştirmeler yapmaları da güzel bir durum.
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