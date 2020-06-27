Coca-Cola, Facebook boykotuna katıldı ve Mark Zuckerberg anında 7 milyar dolar kaybetti

Tam Boyutta Gör

Coca-Cola Company tarafından Cuma günü yapılan açıklamaya göre 1 Temmuz tarihinden itibaren firmanın tüm sosyal medya reklamları 1 ay süreliğine askıya alınacak. Amerikan halkının oluşturduğu bir organizasyon olan NAACP tarafından organize edilen boykot çağrısı, Facebook’un gelirinin yüzde 99’unu oluşturan reklamları hedef alıyor. Organizasyonun aktardığı ve takip eden herkesin de bileceği üzere Facebook, ABD’de devam eden protestolarda gerilimi artıracak şekilde paylaşımları öne çıkarmakla suçlanıyor. Mark Zuckerberg ise Coca-Cola’nın açıklamasının ardından bir paylaşımla bu durumda ne yapıldığını belirtti.

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Coca-Cola CEO’sunun yaptığı açıklamaya göre firma, 1 Temmuz’dan itibaren 30 gün boyunca Facebook ve Instagram dâhil hiçbir sosyal medya platformunda reklam vermeyecek. Bu diğer firmaların yaptığında bir miktar farklı çünkü tüm sosyal medya ağlarını vuruyor. Diğer firmaların boykota katılımı ise sadece Facebook ve Instagram reklamlarını kesme yoluyla olmuştu. Coca-Cola açıklamasında bu süreci değerlendirmeye adayacaklarını belirtiyor ve reklam partnerlerinin bu tip hareketlerde bulunmaları durumunda nasıl tepki vereceklerini kesinleştireceklerini ifade ediyor.

Şimdiye kadar boykota dâhil olan firmalar arasında Unilever, Verizon, Honda ve Hershey’s büyük ve dikkat çekici olarak yer alıyor. Facebook’a karşı sunulan argüman, firmanın Başkan Donald Trump başta olmak üzere nefret söylemi içeriklerini yeterince regüle etmemesine karşı. Halkın talebi, Facebook’un bu düşüncelerin yayılacağı bir platform olmasını engellemesi yönünde. Kampanyaya katılan firma sayısı 100’ün üzerinde.

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Coca-Cola’nın reklam harcamasını 1 ay boyunca durduracağını açıkladığı Cuma günü, Facebook’un hisseleri yüzde 8,3 değer kaybetti ve pazar değerini 56 milyar dolar düşürdü. Şirketin CEO’su Mark Zuckerberg’in kişisel net varlığı ise 7,2 milyar dolar azaldı.

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