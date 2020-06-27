Kim Nerede? 80 TCl 10 Pro Türkiye'de satışa çıktı! TCL 10 Pro fiyatı ve özellikleri 67 Haftaya A101 marketlerde Galaxy Buds ve ŞOK marketlerde Xiaomi elektrikli scooter var 61 Coca-Cola, Facebook boykotuna katıldı ve Mark Zuckerberg anında 7 milyar dolar kaybetti
Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Coca-Cola, Facebook boykotuna katıldı ve Mark Zuckerberg anında 7 milyar dolar kaybetti

    Coca-Cola Company tarafından Cuma akşamı yapılan açıklama, Facebook dâhil tüm sosyal medyalarda reklamları bir süre askıya aldıklarını duyurdu. Bu duyuru, ABD'de başlayan büyük bir boykotun parçası.
    1 sa.
    725
    50
    2
    sosyal medya
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Coca-Cola, Facebook boykotuna katıldı ve Mark Zuckerberg anında 7 milyar dolar kaybetti
    Tam Boyutta Gör

    Coca-Cola Company tarafından Cuma günü yapılan açıklamaya göre 1 Temmuz tarihinden itibaren firmanın tüm sosyal medya reklamları 1 ay süreliğine askıya alınacak. Amerikan halkının oluşturduğu bir organizasyon olan NAACP tarafından organize edilen boykot çağrısı, Facebook’un gelirinin yüzde 99’unu oluşturan reklamları hedef alıyor. Organizasyonun aktardığı ve takip eden herkesin de bileceği üzere Facebook, ABD’de devam eden protestolarda gerilimi artıracak şekilde paylaşımları öne çıkarmakla suçlanıyor. Mark Zuckerberg ise Coca-Cola’nın açıklamasının ardından bir paylaşımla bu durumda ne yapıldığını belirtti.

    İlginizi Çekebilir Avatar Instagram Rusya’da hesaplara kimlik doğrulaması yapmaya başlayacak

    Coca-Cola CEO’sunun yaptığı açıklamaya göre firma, 1 Temmuz’dan itibaren 30 gün boyunca Facebook ve Instagram dâhil hiçbir sosyal medya platformunda reklam vermeyecek. Bu diğer firmaların yaptığında bir miktar farklı çünkü tüm sosyal medya ağlarını vuruyor. Diğer firmaların boykota katılımı ise sadece Facebook ve Instagram reklamlarını kesme yoluyla olmuştu. Coca-Cola açıklamasında bu süreci değerlendirmeye adayacaklarını belirtiyor ve reklam partnerlerinin bu tip hareketlerde bulunmaları durumunda nasıl tepki vereceklerini kesinleştireceklerini ifade ediyor.

    Coca-Cola, Facebook boykotuna katıldı ve Mark Zuckerberg anında 7 milyar dolar kaybetti

    Şimdiye kadar boykota dâhil olan firmalar arasında Unilever, Verizon, Honda ve Hershey’s büyük ve dikkat çekici olarak yer alıyor. Facebook’a karşı sunulan argüman, firmanın Başkan Donald Trump başta olmak üzere nefret söylemi içeriklerini yeterince regüle etmemesine karşı. Halkın talebi, Facebook’un bu düşüncelerin yayılacağı bir platform olmasını engellemesi yönünde. Kampanyaya katılan firma sayısı 100’ün üzerinde.

    Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy A01 Core'un detaylar ortaya çıktı"

    Coca-Cola’nın reklam harcamasını 1 ay boyunca durduracağını açıkladığı Cuma günü, Facebook’un hisseleri yüzde 8,3 değer kaybetti ve pazar değerini 56 milyar dolar düşürdü. Şirketin CEO’su Mark Zuckerberg’in kişisel net varlığı ise 7,2 milyar dolar azaldı.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    malifural (muhammed ali fural) 44 dk.
    seçim öncesi facebook parayı zaten tokatlıyor istediği kadar reklamını kessinler trump karşıtları face i doyurmuştur.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    joven 50 dk.
    Sanal para ortada fazlaca bir şey yok hep rakamlar bir o tarafa bir şu tarafa değişiyor şaka gibi ne ürettikleri belli belirsiz sanal dünyanın günümüz dünyasındaki furyası
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 31 dk. Microsoft fiziksel mağazalarını kalıcı olarak kapatacağını açıkladı 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Coca-Cola, Facebook boykotuna katıldı ve Mark Zuckerberg anında 7 milyar dolar kaybetti Sonraki iPhone 12 Pro ve Pro Max, 120Hz ekranla gelebilir 1 sa. The Boys'un 2. sezon yayın tarihi belli oldu 2 sa. Kamu içi mesajlaşma uygulaması İleti'nin testleri tamamlandı 2 sa. Samsung Galaxy A01 Core'un detaylar ortaya çıktı 3 sa. Microsoft Store üzerinde yeni Windows Dosya Kurtarma aracı kullanıma sunuldu 4 sa. Google Fotoğraflar yeniden tasarlandı: Yeni logo, haritalar görünümü, daha basit kullanıcı arayüzü ve daha fazlası 5 sa. Google'ın Telefon uygulaması, bir işletmenin sizi neden aradığını söyleyecek 6 sa. Yeni iPhone SE'nin DxOMark puanı belli oldu 7 sa. LG iki yeni tam kablosuz kulaklık duyurdu 8 sa. Haftaya A101 marketlerde Galaxy Buds ve ŞOK marketlerde Xiaomi elektrikli scooter var 9 sa. Pokemon gücünü artık kafe işletmek için kullanıyor 17 sa. Yeni Karayip Korsanları filminin yıldızı Margot Robbie oldu 17 sa. Dünyayı tehdit eden kuyruklu yıldız temalı felaket filmi Greenland’in ilk fragmanı yayınlandı 21 sa. The Last of Us 2'den tarihi rekor: God of War ve Spider-Man'e fark attı 22 sa. 2020 Skoda Octavia'nın sıkıştırılmış doğal gazla çalışan versiyonu tanıtıldı 23 sa. Panasonic Toughbook A3 dayanıklılık odaklı tablet modeli satışa çıkıyor 23 sa. Yeni vaka sayısı az da olsa düştü (26 Haziran) 23 sa. TCl 10 Pro Türkiye'de satışa çıktı! TCL 10 Pro fiyatı ve özellikleri 1 gün Lexar SL200 taşınabilir SSD’sini duyurdu 1 gün Milli elektrikli tren pazartesi günü raylara iniyor Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi