Samsung Galaxy A01 Core'un detaylar ortaya çıktı

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Galaxy A01, Samsung'un A serisi cihazları arasında en uygun fiyatlı akıllı telefon modeliydi. Ancak gelen bilgilere göre Güney Koreli dev, A01 Core olarak adlandırılan daha düşük bir fiyat etiketine sahip telefonu piyasaya sürmek üzere.

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Çıkarılabilir pil ile gelecek

Güvenilir sızıntı kaynaklarından Evan Blass, Galaxy A01 Core'un tasarımına dair ilk görselleri paylaştı ve görünüşe bakılırsa cihaz gerçek anlamda bütçe dostu olacak. Cihazın sızan fotoğrafları, alt ve üstte çentikten ziyade kalın çerçevelerle geleceğini gösteriyor. Ancak Samsung, akıllı telefonun çok fazla sıradan olarak görünmesini istememiş olacak ki, arka panele eklediği çapraz çizgilerle, akıllı telefona farklı bir hava katmaya çalışmış.

Samsung Galaxy A01 Core'un güç ve ses düğmeleriyle eşleşen mavi ve kırmızı renk düzeniyle geleceği göze çarpıyor. Arka panelde tek bir kamera mevcut ve bu da cihazın giriş seviyesi bir model olacağı düşünülünce şaşırtıcı değil. Önceki sızıntılara göre Android 10 çalıştıracak olan akıllı telefonun en dikkat çeken özelliği ise çıkarılabilir bir pil ile gelecek olması diyebiliriz. Zira günümüz akıllı telefonlarında pek rastlanmayan bir durum.

5.14 inç TFT ekran, 1GB RAM ve MediaTek MT6739WWyonga setiyle gelmesi beklenen Galaxy A01 Core'un fiyatı konusunda ise henüz bir bilgi mevcut değil.

https://www.gsmarena.com/heres_our_first_look_at_the_samsung_galaxy_a01_core_-news-43972.php

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