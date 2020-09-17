COD: Black Ops Cold War'dan 'Türkiye'de geçen' PS5 oynanış görüntüleri

Önümüzdeki Kasım ayında piyasaya sürülecek olan yeni Call of Duty oyunundan bugün ilginç bazı görüntüler yayınlandı. Call of Duty: Black Ops Cold War'un hikaye modundan Trabzon Belediye Havalimanı'nda geçen görüntüleri yukarıdan izleyebilirsiniz.

Call of Duty Black Ops Cold War, 13 Kasım'da PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X ve Xbox Series S için piyasaya sürülecek. Oyun Treyarch ve Raven tarafından geliştiriliyor.

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Activision ayrıca CoD Black Ops Cold War için herkese açık alfa multiplayer denemesini duyurdu. 18 Eylül'de yalnızca PlayStation 4 kullanıcılarına özel olmak üzere alfa denemesi başlayacak. Şimdiden ön yükleme gerçekleştirilebiliyor.

Oyunun tanıtım yazısı:

Black Ops serisi, orijinal ve hayranları tarafından çok sevilen Call of Duty: Black Ops'un devam oyunu Call of Duty: Black Ops Cold War ile geri dönüyor.

Black Ops Cold War oyunuyla hayranlar, 1980'lerin başında dengelerin altüst olduğu jeopolitik Soğuk Savaş'ın içine sürüklenecek. Oyuncuların tarihî figürler ve acı gerçeklerle yüz yüze geleceği bu sürükleyici tek oyunculu Campaign modunda hiçbir şey göründüğü gibi değil. Dünya çapında Doğu Berlin, Vietnam, Türkiye ve Sovyet KGB ana karargâhı gibi yerlerde savaşmaya hazır ol.

Elit ajanlardan biri olarak, amacı dünyanın güç dengesini bozmak ve tarihin gidişatını değiştirmek olan gizemli karakter Perseus'un izini süreceksin. Woods, Mason ve Hudson gibi klasikleşmiş karakterlerle dünya çapındaki bu savaşın karanlık iç yüzüne giriş yap ve yeni ajan ekibiyle yıllardır planlanan bu komploya bir son ver.

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