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    COD: Black Ops Cold War'dan 'Türkiye'de geçen' PS5 oynanış görüntüleri

    Yeni Call of Duty oyunu yakında çıkıyor. PS5 etkinliğinde oyunun hikaye modundan Trabzon'da geçen oynanış görüntüleri yayınlandı.
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    Oyunlar
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Önümüzdeki Kasım ayında piyasaya sürülecek olan yeni Call of Duty oyunundan bugün ilginç bazı görüntüler yayınlandı. Call of Duty: Black Ops Cold War'un hikaye modundan Trabzon Belediye Havalimanı'nda geçen görüntüleri yukarıdan izleyebilirsiniz.

    Call of Duty Black Ops Cold War, 13 Kasım'da PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X ve Xbox Series S için piyasaya sürülecek. Oyun Treyarch ve Raven tarafından geliştiriliyor.

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    Activision ayrıca CoD Black Ops Cold War için herkese açık alfa multiplayer denemesini duyurdu. 18 Eylül'de yalnızca PlayStation 4 kullanıcılarına özel olmak üzere alfa denemesi başlayacak. Şimdiden ön yükleme gerçekleştirilebiliyor. 

    Oyunun tanıtım yazısı:

    Black Ops serisi, orijinal ve hayranları tarafından çok sevilen Call of Duty: Black Ops'un devam oyunu Call of Duty: Black Ops Cold War ile geri dönüyor.

    Black Ops Cold War oyunuyla hayranlar, 1980'lerin başında dengelerin altüst olduğu jeopolitik Soğuk Savaş'ın içine sürüklenecek. Oyuncuların tarihî figürler ve acı gerçeklerle yüz yüze geleceği bu sürükleyici tek oyunculu Campaign modunda hiçbir şey göründüğü gibi değil. Dünya çapında Doğu Berlin, Vietnam, Türkiye ve Sovyet KGB ana karargâhı gibi yerlerde savaşmaya hazır ol.

    Elit ajanlardan biri olarak, amacı dünyanın güç dengesini bozmak ve tarihin gidişatını değiştirmek olan gizemli karakter Perseus'un izini süreceksin. Woods, Mason ve Hudson gibi klasikleşmiş karakterlerle dünya çapındaki bu savaşın karanlık iç yüzüne giriş yap ve yeni ajan ekibiyle yıllardır planlanan bu komploya bir son ver.



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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    Berringer (Ahmet ) 27 dk.
    Grafik olarak bir önceki modern warfare ın üzerine bir şey koymamış klasik Cod
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    gowlet 46 dk.
    Milletin beğenmemesini anlamıyorum. Özlemiştik günümüz savaşlarını.
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    AtiMX4 (Ati ) 53 dk.
    Bizim arkadaşı gördüm oyunda yamuk çizmişler. :)
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    Şıh Hazretleri (- -) 57 dk. (düzenlendi)
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    hollowman_ (N. b.) 1 sa.
    Çok keyifli görünüyor
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    mert1907 (Mert Karakoç) 1 sa.
    Aksiyon dolu bir sahne olmuş.
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    clarq26 (Emre Bayram) 1 sa.
    güzel şeylerde oluyor :D
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