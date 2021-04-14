Binance, Coinbase’in (COIN) tokenize edilmiş hisse senedini listeleyecek

Tam Boyutta Gör

Çok kısa bir süre önce popüler hisse senetlerinin tokenize edilip işleme açılacağını duyuran Binance, Tesla’nın ardından kripto para piyasasının yakından tanıdığı Coinbase hisselerinin tokenize edilmiş versiyonun da platformda listeleneceğini duyurdu. Binance cephesinden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Binance, 14.04.2021 tarihinde Coinbase Hisse Token’ını (COIN) listeleyecek ve COIN/BUSD işlem çiftini kullanıma sunacak. Kullanıcılar, Binance aracılığıyla ondalıklı miktarlarda Coinbase hissesi alıp satabilecek."

İlginizi Çekebilir

Coinbase, Türkiye’de hizmet vermeye başladı

Ayrıca Bkz. "BNB patlama yaşıyor, 630$’a dayandı"

Binance Hisse Senedi Token’ları Nedir?

Wall Street’in dev şirketlerinin Bitcoin satın almaya başlamasıyla, önde gelen kripto para borsaları, popüler şirketlerin hisselerini bir bir tokenize ederek yani temsili bir kripto paraya dönüştürerek işleme açmaya başladı. Bu çılgınlığa katılan son platform, popüler kripto para borsası Binance oldu. Binance, bugün yaptığı açıklamada en büyük rakiplerinden biri olan Coinbase’in hisselerini de listeyeceğini duyurdu.

Tesla hisselerinden sonra ABD merkezli popüler kripto para borsası Coinbase hisselerini de tokenize ederek listelemeye hazırlanan Binance, olası temettüler de dahil olmak üzere yatırımcıların , geleneksel finansal piyasalarda olduğu gibi ekonomik getiri elde etmeye hak kazanacağını bildirdi.

Tokenize edilmiş hisseler sadece işlem saatlerinde alınıp satılabilecek. Bununla birlikte Türkiye, Çin ve diğer kısıtlanmış yargı bölgelerinde ikamet eden Binance kullanıcıları ise tokenize edilmiş hisse senetlerini alıp satamayacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.