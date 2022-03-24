Coinbase, Cardano (ADA) için staking hizmetini başlattı

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Kripto para borsası Coinbase, son dönemde yeniden yükseliş sinyalleri vermeye başlayan Cardano‘ya (ADA) destek verdi. Coinbase, Cardano (ADA) kripto para birimini içeren staking ürününü başlattığını açıkladı. Yani yatırımcılar stake hesabında Cardano tutarak ek gelir elde edecek.

Söz konusu duyuru Coinbase’in Kıdemli Ürün Müdürü Rupmalini Sahu tarafından yapıldı.

Kripto borsaları arasındaki rekabet artarken, borsalar yeni ürünlerini tanıtmaya devam ediyorlar. Coinbase de hizmetleri arasında Cardano (ADA) staking hizmeti de eklediğini duyurdu. Coinbase’in Kıdemli Ürün Müdürü Rupmalini Sahu konu ile ilgili olarak şu ifadelere yer verdi:

“Coinbase’de, müşterilere kripto ödülleri kazanmaları için daha fazla yol sunmaya odaklandık. Bugün, 2022’de stake portföyümüzü ölçeklendirmeye devam etme planlarımızla, staking hizmetlerimizi Cardano‘yu (ADA) içerecek şekilde genişletiyoruz.”

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Bunun yanında stake işlemi yapabilmek için Coinbase‘de Cardano satın alınması veya harici bir cüzdandan Coinbase hesabına Cardano yatırılması yeterli olacak. Ardından kullanıcılar hemen ödül kazanmaya başlayabilecek.

Son olarak belirtmek gerekirse Coinbase, Cardano (ADA) stake için mevcut tahminini yıllık getiri olarak yaklaşık yüzde 3,75 APY olduğunu da açıkladı. Ayrıca kullanıcılar ilk elde tutma süresi (20-25 gün) tamamlandığında her 5-7 günde bir ödüller alacak.

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