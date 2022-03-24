Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Coinbase, Cardano (ADA) için staking hizmetini başlattı

    Kripto para borsası Coinbase, Cardano (ADA) için stake hizmeti başlattı. Bu gelişmenin ardından ADA fiyatı yüzde 15'e yakın artış yakaladı.                            
    1

    Coinbase’den Cardano’ya (ADA) Stake Teklifi
    Tam Boyutta Gör

    Kripto para borsası Coinbase, son dönemde yeniden yükseliş sinyalleri vermeye başlayan Cardano‘ya (ADA) destek verdi. Coinbase, Cardano (ADA) kripto para birimini içeren staking ürününü başlattığını açıkladı. Yani yatırımcılar stake hesabında Cardano tutarak ek gelir elde edecek.

    Söz konusu duyuru Coinbase’in Kıdemli Ürün Müdürü Rupmalini Sahu tarafından yapıldı.  

    Kripto borsaları arasındaki rekabet artarken, borsalar yeni ürünlerini tanıtmaya devam ediyorlar. Coinbase de hizmetleri arasında Cardano (ADA) staking hizmeti de eklediğini duyurdu. Coinbase’in Kıdemli Ürün Müdürü Rupmalini Sahu konu ile ilgili olarak şu ifadelere yer verdi:

    “Coinbase’de, müşterilere kripto ödülleri kazanmaları için daha fazla yol sunmaya odaklandık. Bugün, 2022’de stake portföyümüzü ölçeklendirmeye devam etme planlarımızla, staking hizmetlerimizi Cardano‘yu (ADA) içerecek şekilde genişletiyoruz.”

    Bunun yanında stake işlemi yapabilmek için Coinbase‘de Cardano satın alınması veya harici bir cüzdandan Coinbase hesabına Cardano yatırılması yeterli olacak. Ardından kullanıcılar hemen ödül kazanmaya başlayabilecek. 

    Son olarak belirtmek gerekirse Coinbase, Cardano (ADA) stake için mevcut tahminini yıllık getiri olarak yaklaşık yüzde 3,75 APY olduğunu da açıkladı. Ayrıca kullanıcılar ilk elde tutma süresi (20-25 gün) tamamlandığında her 5-7 günde bir ödüller alacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    -40 derecede test edildi: TOGG C-SUV

    sickbrain 8 saat önce

    Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.

    0
    0tt0m@n 8 saat önce

    ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)

    TheNewAtilla 1 gün önce

    "yerli uçağımız göklerde"

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy Z Fold 2
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    HP 4G8H3EA
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    PQUEEN-GAMER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız