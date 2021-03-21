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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Control geliştiricisi, Sony'nin yeni nesil için Microsoft'tan biraz daha hazır olduğunu söyledi

    Control, Alan Wake Quantum Break gibi oyunların geliştiricisi olan Remedy'den Thomas Puha, Sony'nin yeni nesil için Microsoft'a göre daha hazır olduğunu söylüyor.
    21 Mart 2021, 12:00 (10 dk.)
    17
    63
    Oyun Konsolları
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Control geliştiricisi, Sony'nin yeni nesil için Microsoft'tan biraz daha hazır olduğunu söyledi

    Hem Microsoft hem de Sony, geçtiğimiz yılın sonlarında yeni nesil konsollarını piyasaya sürdüler. Yeni nesil konsollar piyasaya sürülmeden bir süre önce de bildiğiniz gibi geliştiricilere geliştirici kiti gönderiliyor ve geliştiriciler yeni nesil için oyunlarını bu kitler sayesinde geliştiriyor. Elbette oyun yapmak büyük bir zorluk ancak Remedy Entertaintment'tan Thomas Puha, Sony'nin yeni nesle bu konuda daha hazır başladığını söylüyor.

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    Control, Alan Wake ve Quantum Break gibi oyunların geliştiricisi olan Remedy Entertaintment çalışanı Thomas Puha, geçtiğimiz günlerde bir röportaj verdi. Röportajda Sony'nin yeni nesle Microsoft'tan daha hazır olduğunu söyledi. Thomas Puha, kurduğu cümlede yalnızca geliştiriciler açısından bakıyor.

    Söylediğine göre Sony, PlayStation 5'te işe yarayan şeyleri tekrar kullandığını ve bu yüzden geliştiricilerin daha rahat ettiğini söyledi. Microsoft ise birçok şeyi değiştirmiş durumda. Thomas Puha, Microsoft'un yaptığı değişikliğin de ilerleyen süreçte mutlaka daha güzel ve rahat olacağını ancak şu an için PlayStation 5'in daha rahat hissettirdiğini söylüyor.

    Thomas Puha ayrıca Xbox Series S'in de şüphesiz geliştiricileri biraz geride tuttuğunudüşünüyor. Xbox Series S'in ilerde geliştiricilere zorluk yaşatıp yaşatmayacağı da büyük merak konusu.



    https://www.ign.com/articles/control-developer-says-sony-was-a-bit-more-ready-for-next-gen-than-microsoft
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    Stonegolem 9 saat önce

    Bu şaka değil mi?

    Furkooo85 11 saat önce

    amogus

    C
    clupgizmo16 14 saat önce

    Fiyatı ne kadar?

    TheJudgé 15 saat önce

    Bu küçük çocuklar için belki olabilirde büyüklere olmaz

    mert1907 1 gün önce

    Millet astronot gibi gezecek ortalarda.

    Red_devil33 2 gün önce

    Bunla nasıl çalışacaksın ayrıca ekranı kirlense temizlemekten ayrı dert.

    TheJudgé 2 gün önce

    Millet zaten heryerde maske takanlarla ve çok bu konuda çok dikkatli olanlarla sürekli billur geçiyor bunu takanlarla tam billur geçerler

    bactry 2 gün önce

    korumasın bu tipe bak

    aybrkaknc 3 gün önce

    Bu baya Krogan orijini mi?

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