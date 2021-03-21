Control geliştiricisi, Sony'nin yeni nesil için Microsoft'tan biraz daha hazır olduğunu söyledi

Hem Microsoft hem de Sony, geçtiğimiz yılın sonlarında yeni nesil konsollarını piyasaya sürdüler. Yeni nesil konsollar piyasaya sürülmeden bir süre önce de bildiğiniz gibi geliştiricilere geliştirici kiti gönderiliyor ve geliştiriciler yeni nesil için oyunlarını bu kitler sayesinde geliştiriyor. Elbette oyun yapmak büyük bir zorluk ancak Remedy Entertaintment'tan Thomas Puha, Sony'nin yeni nesle bu konuda daha hazır başladığını söylüyor.

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Control, Alan Wake ve Quantum Break gibi oyunların geliştiricisi olan Remedy Entertaintment çalışanı Thomas Puha, geçtiğimiz günlerde bir röportaj verdi. Röportajda Sony'nin yeni nesle Microsoft'tan daha hazır olduğunu söyledi. Thomas Puha, kurduğu cümlede yalnızca geliştiriciler açısından bakıyor.

Söylediğine göre Sony, PlayStation 5'te işe yarayan şeyleri tekrar kullandığını ve bu yüzden geliştiricilerin daha rahat ettiğini söyledi. Microsoft ise birçok şeyi değiştirmiş durumda. Thomas Puha, Microsoft'un yaptığı değişikliğin de ilerleyen süreçte mutlaka daha güzel ve rahat olacağını ancak şu an için PlayStation 5'in daha rahat hissettirdiğini söylüyor.

Thomas Puha ayrıca Xbox Series S'in de şüphesiz geliştiricileri biraz geride tuttuğunudüşünüyor. Xbox Series S'in ilerde geliştiricilere zorluk yaşatıp yaşatmayacağı da büyük merak konusu.

https://www.ign.com/articles/control-developer-says-sony-was-a-bit-more-ready-for-next-gen-than-microsoft

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