Control: Ultimate Edition gelecek yıl iPhone, iPad ve Apple Vision Pro’ya geliyor

Tam Boyutta Gör Bu yılın başında Mac sistemleri için kullanıma sunulan Remedy Entertainment imzalı aksiyon-macera oyunu Control: Ultimate Edition, gelecek yıl başlarında da iPhone, iPad ve Apple Vision Pro cihazlarına geliyor.

Control artık dokunmatik ekranlarda

Remedy Entertainment tarafından yapılan açıklamada oyuncuların dokunmatik kontrollerle aksiyona dahil olabileceğini ya da kontrol cihazlarıyla oynayabileceği belirtiliyor. Apple Vision Pro kullanıcılarının ise el hareketleri ve jestlerle etkileşim kurabileceği tahmin ediliyor.

Control oyunu ilk olarak 2019 yılında PlayStation 4, Xbox One ve PC için piyasaya sürülmüştü. Oyuncular Federal Bureau of Control (FBC) adlı gizli bir devlet kurumunun yeni direktörü Jesse Faden’ı kontrol ediyor. Faden, hem kardeşi Dylan’ı bulmaya çalışıyor hem de doğaüstü olaylarla dolu Oldest House adlı binanın gizemlerini çözmeye çalışıyor.

Ultimate Edition, temel oyunun yanı sıra The Foundation ve AWE (Altered World Events) genişleme paketlerini içeriyor. Özellikle AWE, Remedy’nin bir diğer ünlü oyunu Alan Wake ile bağlantı kurarak ortak bir evrenin kapılarını aralıyor. Remedy henüz çıkış tarihi veya fiyat hakkında resmi bir açıklama yapmadı, ancak Mac sürümü hâlen Apple Store’da 40 dolar fiyat etiketiyle satışta.

