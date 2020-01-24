Corona virüsü salgını Plague Inc. oyununa ilgiyi arttırdı

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Son günlerde dünya gündemini oldukça meşgul eden Çin'deki corona virüsü salgını oyun dünyasını da hareketlendirdi. Ülkede virüs temalı oyunlar son günlerde büyük ilgi görüyor.

Plague Inc. nedir?

Gelen bilgilere göre corona virüsü salgınının gündeme gelmesi ile aynı dönemde Plague Inc. oyunu indirme sayılarında büyük bir artış yakaladı. Oyun genlerle oynayarak yeni hastalıklar ortaya çıkaran ve insanlığı yok etmeye çalışan senaryolar barındırıyor.

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Oyun ücretsiz ve ücretli sürümler barındırıyor. Çin'de 22 Ocak itibariyle App Store mağazasında oyun en çok satın alınanlar listesinde bir numaraya yükseldi. Google Play mevcut olmadığı için oyunun alternatif mağazalardan ilgi gördüğü tahmin ediliyor.

Virüslere karşı nasıl mücadele edileceğinden ziyade nasıl virüs üretileceğini konu edinen oyunun bu denli ilgi görmesi ilginç. Bazı kullanıcıların corona virüsü haberleri sonrasında kendilerini Plague Inc. oyununda gibi hissettikleri yorumlarına da yer verilmiş. Aynı oyun 2014 yılındaki Ebola virüsü salgınında da indirme sayılarında patlama yaşamış.

Plague Inc. Ndemic Creations LTD Oyunlar $0.99 127.5 MB

Plague Inc. Miniclip.com Simülasyon Ücretsiz Cihaza göre değişir

https://sputniknews.com/asia/202001231078116549-plague-inc-goes-viral-digital-pathogen-simulator-spreads-across-china-amid-coronavirus-outbreak/

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