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    Corona virüsü salgını Plague Inc. oyununa ilgiyi arttırdı

    Tüm dünyayı endişeye sevk eden corona virüsü salgını, virüs geliştirerek dünyayı yok ettiğiniz Plague Inc. adındaki strateji oyununa ilgiyi bir hayli arttırmış durumda.
    4 sa.
    2,2b
    19
    10
    Mobil Oyunlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Corona virüsü salgını Plague Inc. oyununa ilgiyi arttırdı
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    Son günlerde dünya gündemini oldukça meşgul eden Çin'deki corona virüsü salgını oyun dünyasını da hareketlendirdi. Ülkede virüs temalı oyunlar son günlerde büyük ilgi görüyor.

    Plague Inc. nedir?

    Gelen bilgilere göre corona virüsü salgınının gündeme gelmesi ile aynı dönemde Plague Inc. oyunu indirme sayılarında büyük bir artış yakaladı. Oyun genlerle oynayarak yeni hastalıklar ortaya çıkaran ve insanlığı yok etmeye çalışan senaryolar barındırıyor.

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    Ayrıca Bkz. "UMURO Games'den yeni Osman Gazi oyunu"

    Oyun ücretsiz ve ücretli sürümler barındırıyor. Çin'de 22 Ocak itibariyle App Store mağazasında oyun en çok satın alınanlar listesinde bir numaraya yükseldi. Google Play mevcut olmadığı için oyunun alternatif mağazalardan ilgi gördüğü tahmin ediliyor.

    Virüslere karşı nasıl mücadele edileceğinden ziyade nasıl virüs üretileceğini konu edinen oyunun bu denli ilgi görmesi ilginç. Bazı kullanıcıların corona virüsü haberleri sonrasında kendilerini Plague Inc. oyununda gibi hissettikleri yorumlarına da yer verilmiş. Aynı oyun 2014 yılındaki Ebola virüsü salgınında da indirme sayılarında patlama yaşamış.

    Plague Inc. Plague Inc. Plague Inc. Plague Inc. Ndemic Creations LTD Oyunlar $0.99 127.5 MB

    Plague Inc. Plague Inc. Plague Inc. Plague Inc. Miniclip.com Simülasyon Ücretsiz Cihaza göre değişir



    https://sputniknews.com/asia/202001231078116549-plague-inc-goes-viral-digital-pathogen-simulator-spreads-across-china-amid-coronavirus-outbreak/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    şefabi 2 sa. yeni yorumcu en beğenilen
    Başlama noktasını Çin olarak seçerdim her seferinde dünya alt üst olurdu. Acaba bu bir tesadüf mü?
    Yanıtla +6
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    Sacred Spirit 2 sa.
    Büyük ihtimal uzaylı saldırısı. Dünya nüfusu kırılacak
    Yanıtla +4
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    nick bırakmamışsınız lan 13 dk. yeni yorumcu
    ortadoğuda kartlar yeniden dağıtılır hastalık bu tarafa gelirse.
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    a_y_k_u_t 14 dk.
    Grönlanddaki son bilim adamı dünyayı kurtarabilir aman dikkat :)
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    DPLALİ 46 dk.
    Ulan benimde aklıma gelmedi değil ha. 2 TL’mi neydi App Store’da aldım birde Jailbreak ile özellikleri, hileleri açtım mis gibi oynuyorum.
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    nebulabado 1 sa.
    Haritaya bakılırsa bir salgın hastalık anında gidilebilinecek en güvenli yer Afrikanın orta kesimleri.

    Tabi ulaşabilirsen.
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    emrecan1907 2 sa.
    Konuyu okumadan 1buçuk saat önce aynı sebepten APK sini kurup oynadım. Demek çoğu kişi aynı şeyi düşünüyormuş :D
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    şefabi 2 sa. yeni yorumcu en beğenilen
    Başlama noktasını Çin olarak seçerdim her seferinde dünya alt üst olurdu. Acaba bu bir tesadüf mü?
    Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Sacred Spirit 2 sa.
    Büyük ihtimal uzaylı saldırısı. Dünya nüfusu kırılacak
    Yanıtla +4
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    Fenomenon 3 sa.
    işte şimdi taşlar yerine oturmaya başladı
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    çürükdiş 4 sa.
    Bi türlü tamamına erdiremediğim oyun. Başta ne güzel ölüyorlardı😂
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    renega1 4 sa.
    sizin reklamını yaptığınız oyunlar genelde buglarla dolu oluyor
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    2158 kez okundu.
    10 yorum yazıldı.

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