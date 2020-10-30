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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Corsair; EpocCam yazılım ekibini satın aldı

    iOS cihazlarını kablosuz bir web kamerası haline dönüştüren EpocCam yazılımının geliştirici ekibi Corsair tarafından satın alındı. Ekip Elgato iştiraki altında faaliyet gösterecek.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Corsair; EpocCam yazılım ekibini satın aldı
    Tam Boyutta Gör

    Özellikle pandemi döneminde görüntülü görüşmelerin önemi çok fazla arttı ve ilgili ekipmanların da satış rekorları kırdığı görünüyor. Bunlardan birisi olan web kamera donanımı aynı zamanda yazılım olarak da yükselişte.

    Corsair’den anlamlı hamle

    Yoğun talep nedeniyle web kamera üretiminin yetersiz kaldığı daha önce gündeme gelmişti. Diğer taraftan geliştiriciler de akıllı telefonları veya profesyonel kameraları web kamerası haline getiren yazılımlar hazırlıyor.

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    Bunlardan birisi olan EpocCam ekibi Corsair’in dikkatinden kaçmadı ve firmanın bünyesine katıldı. EpocCam yazılımı iOS cihazlarınızı macOS veya Windows üzerinde kablosuz bir web kamerası haline getiriyor.

    Corsair; EpocCam yazılım ekibini satın aldı
    Tam Boyutta Gör

    5 milyondan fazla indirilen EpocCam uygulaması; Zoom, Skype, OBS Studio, Google Meet ve Microsoft Teams gibi pek çok görüşme platformu ile uyumlu. Ayrıca HD çözünürlükte kayıt yapabilmesi de artısı.

    Corsair yeni bünyesine kattığı ekibin teknolojilerini daha çok Elgato ürünlerinde kullanmayı planlıyor. Zira EpocCam ekibi Elgato iştiraki altında çalışacak ve ekip lideri Sami Grohn da Elgato’da baş yazılım mühendisi olarak görev yapacak.

    Corsair ekibin iOS uygulamasını yeni bir arayüz ve kullanıcı tecrübesi ile güncelleyecek. Bu güncellemede Elgato entegrasyonu da sağlanacak. EpocCam hali hazırda ücretsiz ve 7.99$ sınırsız şeklinde iki versiyona sahip.



    https://www.techpowerup.com/274018/corsair-acquires-epoccam-webcam-application Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    Steelo

    Milleti yavaş yavaş yapay ete hazırlıyorlar. Ameriganın oyunları işte.

    7 saat önce
    V4LKyR

    Her yerde bu karşıma çıkıyor?

    12 saat önce
    Virinom

    neden her haberin altında bu var

    1 gün önce
    hareketliperde

    kaçak etmi kesiyonuz dh de

    1 gün önce
    TheJudgé

    Comolokko

    5 gün önce
    Coco.Jambo

    ..........

    5 gün önce
    Coco.Jambo

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    5 gün önce
    Coco.Jambo

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    5 gün önce
    Coco.Jambo

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    5 gün önce
    Coco.Jambo

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    5 gün önce
    Coco.Jambo

    .

    5 gün önce
    ?Roovu

    çöpp

    6 gün önce
    guneyk

    xd

    1 hafta önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 hafta önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 hafta önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 hafta önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    cand. 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Mesut çevik istifa etsin
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    misterrium (Doruk Buğday) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Xbox videosundaki bütün yorumlar neden silindi acaba? Mesut Çevik'in profesyonelliğe hiç yakışmayan sunumu ve yorumları? Sonrada yorumlara kapatılmış video?
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    pcpcpcpc 2 sa. ( Mesaj Silindi ) misterrium
    Adamlar düşünce özgürlüğüne epey saygılı...
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