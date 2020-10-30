Corsair; EpocCam yazılım ekibini satın aldı

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Özellikle pandemi döneminde görüntülü görüşmelerin önemi çok fazla arttı ve ilgili ekipmanların da satış rekorları kırdığı görünüyor. Bunlardan birisi olan web kamera donanımı aynı zamanda yazılım olarak da yükselişte.

Corsair’den anlamlı hamle

Yoğun talep nedeniyle web kamera üretiminin yetersiz kaldığı daha önce gündeme gelmişti. Diğer taraftan geliştiriciler de akıllı telefonları veya profesyonel kameraları web kamerası haline getiren yazılımlar hazırlıyor.

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Bunlardan birisi olan EpocCam ekibi Corsair’in dikkatinden kaçmadı ve firmanın bünyesine katıldı. EpocCam yazılımı iOS cihazlarınızı macOS veya Windows üzerinde kablosuz bir web kamerası haline getiriyor.

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5 milyondan fazla indirilen EpocCam uygulaması; Zoom, Skype, OBS Studio, Google Meet ve Microsoft Teams gibi pek çok görüşme platformu ile uyumlu. Ayrıca HD çözünürlükte kayıt yapabilmesi de artısı.

Corsair yeni bünyesine kattığı ekibin teknolojilerini daha çok Elgato ürünlerinde kullanmayı planlıyor. Zira EpocCam ekibi Elgato iştiraki altında çalışacak ve ekip lideri Sami Grohn da Elgato’da baş yazılım mühendisi olarak görev yapacak.

Corsair ekibin iOS uygulamasını yeni bir arayüz ve kullanıcı tecrübesi ile güncelleyecek. Bu güncellemede Elgato entegrasyonu da sağlanacak. EpocCam hali hazırda ücretsiz ve 7.99$ sınırsız şeklinde iki versiyona sahip.

https://www.techpowerup.com/274018/corsair-acquires-epoccam-webcam-application

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