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    Anlık Bildirim

    Steam'in Eylül Ayı Donanım Anketi açıklandı: Trendler tersine döndü

    Her ay Steam kullanıcılarının katıldığı Steam Donanım Anketi'nin Eylül ayı verileri paylaşıldı. Yeni anket sonuçlarında radikal değişimler söz konusu. İşte detaylar...
    Steam Eylül Ayı Donanım Anketi açıklandı: Trendler tersine döndü Tam Boyutta Gör
    PC oyunculuğunun kalesi Steam, her ay yayınlanan Donanım ve Yazılım Anketi'nin Eylül 2023 verilerini paylaştı. Steam kullanıcılarını temel alan liste, işletim sistemi, ekran kartı ve işlemci pazarında yaşanan rekabetin son durumunu bizlere gösteriyor. Gelin anketin sonuçlarına gelin hep beraber göz atalım.

    GTX 1650 tahtını kaybetti

    Steam Donanım Anketi'nin Eylül ayı ekran kartı sıralamasına baktığımızda, önemli bir değişim söz konusu. Hatırlayacak yaklaşık beş yıllık GTX 1060 hakimiyeti Kasım ayında GTX 1650 tarafından ele geçirilmişti. Şimdi ise Steam’deki oyuncuların en çok kullandığı kart RTX 3060 (yüzde 1,4 artışla) oldu. GTX 1650'nin payı ise yüzde 4,78'e geriledi.

    Steam Eylül Ayı Donanım Anketi açıklandı: Trendler tersine döndü Tam Boyutta Gör
    Yeni nesil ekran kartlarında ise, RTX 40 serisinin en iyi performans gösteren oyuncusu RTX 4060 (yüzde 0,31 artışla) olurken,  AMD Radeon RX 7900 XTX yüzde 0,02 düşerek 73. sıraya yerleşti.

    Windows 10 tekrar yükseliyor

    Anketin işletim sistemi bölümünde, Windows 11'in aylardır süren yükselişi artık sona erdi. Windows 10, Eylül ayında neredeyse yüzde 2 artış gösterdi ve payını yüzde 58'e çıkardı. Diğer tarafta Windows 10, yüzde 1,79 oranında düşüşle pastanın yüzde 37,4'lük bölümüne sahip oldu.

    Steam Eylül Ayı Donanım Anketi açıklandı: Trendler tersine döndü Tam Boyutta Gör
    Eylül ayında bir başka değişiklik de CPU grafiğinde gerçekleşti. Bildiğiniz gibi AMD, bu yılın çoğunu kendisi ile Intel arasındaki (hala büyük) farkı kapatmakla geçirdi. Eylül ayında ise kırmızı takımın payı yüzde 2,24 oranında düşerken, Intel'in payı toplam yüzde 68,77'ye yükseldi. Ayrıca yaklaşmakta olan Intel Raptor Lake Refresh işlemciler sonucunda, farkın daha da genişlediğini görebiliriz. 
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Sinoeis 47 dakika önce

    P.VATİF NE DEMEK ??

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    detecktion 1 hafta önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 1 hafta önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 3 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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