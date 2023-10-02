Steam'in Eylül Ayı Donanım Anketi açıklandı: Trendler tersine döndü

Steam Donanım Anketi'nin Eylül ayı ekran kartı sıralamasına baktığımızda, önemli bir değişim söz konusu. Hatırlayacak yaklaşık beş yıllık GTX 1060 hakimiyeti Kasım ayında GTX 1650 tarafından ele geçirilmişti. Şimdi ise Steam’deki oyuncuların en çok kullandığı kart RTX 3060 (yüzde 1,4 artışla) oldu. GTX 1650'nin payı ise yüzde 4,78'e geriledi.
Windows 10 tekrar yükseliyor
Anketin işletim sistemi bölümünde, Windows 11'in aylardır süren yükselişi artık sona erdi. Windows 10, Eylül ayında neredeyse yüzde 2 artış gösterdi ve payını yüzde 58'e çıkardı. Diğer tarafta Windows 10, yüzde 1,79 oranında düşüşle pastanın yüzde 37,4'lük bölümüne sahip oldu.
P.VATİF NE DEMEK ??
zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.