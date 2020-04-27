Coursera 3800 çevrim içi kursunu ücretsiz yapıyor

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Koronavirüs salgını nedeniyle milyarlarca insanın eve kapanması haliyle ekonomik olarak olumsuz etkiler ortaya çıkardı. Yazılım devleri yaptıkları farklı kampanyalarla kullanıcılara destek olmaya çalışıyor. Dev bir adım da Coursera’dan geldi.

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Önemli girişim

Platform yaptığı açıklamada salgın nedeniyle işini kaybeden kişiler için ücretsiz olarak çevrim içi eğitim alabilecekleri Workforce Recovery Initiative adıyla bir girişim başlattığını duyurdu. Girişime hükümet kuruluşları başvurabilecek.

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Girişm kapsamında 3800 çevrim içi eğitimin ücretsiz hale getirildiği ifade ediliyor. Bu eğitimlerde iş İngilizcesi, yabancı dil, veri bilimi, Google BT Destek Profesyoneli gibi pek çok alan mevcut. Eğitimler dünya çapında faaliyet gösteren üniversite, meslek okulu gibi yüksek eğitim kurumları tarafından hazırlanıyor.

Normalde Coursera eğitimleri ücretsiz olarak alınabiliyordu ancak bir sertifika programı için ücretli abonelik gerekiyordu. WRI girişimi sayesinde belirli kurslarda bu sertifikaları alma imkanı da olacak. Girişimin 30 Eylül tarihine kadar ücretsiz sertifika programları sunmaya devam edeceği belirtildi.

https://www.slashgear.com/coursera-makes-3800-online-classes-free-for-unemployed-users-26618272/

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