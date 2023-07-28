Crypto.com’a Hollanda’dan yeşil ışık

Tam Boyutta Gör Hollanda Merkez Bankası’na kayıtlı kripto para borsalarına bir yenisi daha eklendi. Coinbase Europe, eToro ve Bitstamp gibi toplamda 36 işletmeden sonra Crypto.com da Hollanda’dan yeşil ışık alan şirket oldu.

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Hollanda Merkez Bankası’nın (De Nederlandsche Bank) Basın Sorumlusu Tobias Oudejans, verilen onay ile borsanın müşterlerine kripto para birimi cüzdanları sağlayabileceğini ve borsada fiat para birimini işleyebileceğini söyledi. Oudejans, Hollanda merkezli kullanıcıların yasal olarak bir hizmete kaydolmasına izin verildiğini ancak tescili olmayan bir şirketin hizmetlerini Hollandalı kullanıcılara sunması veya reklamını yapması durumunda yasa dışı hareket etmiş olacağını söyledi.

Kısa süre önce Binance, De Nederlandsche Bank’tan red almıştı ve bunun ardından kayıt olma çabalarından vazgeçtiğini açıklamıştı. Binance bu kararla birlikte ülkedeki faaliyetlerini durduracağını duyurdu.

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