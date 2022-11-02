Crypto․com, Singapur’da kripto Visa kartlarını kullanıma sunuyor

Crypto.com CEO’su Kris Marszalek, konu ile ilgili olarak şu şekilde açıklama yaptı:
Mallar ve hizmetler için bir ödeme şekli olarak müşterilere kriptolarla etkileşim kurmaları için daha fazla yol sağlamak Crypto.com’daki görevimizin özüdür. Tekliflerimizi daha da geliştirmek için Visa ile küresel ortaklığımızı derinleştirmekten heyecan duyuyoruz.
Son olarak belirtmek gerekirse kripto para borsası Crypto.com, dünya çapında 50 milyondan fazla kullanıcısıyla ekosistemini aktif olarak büyütmeye ve genişletmeye devam ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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