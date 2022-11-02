Crypto․com, Singapur’da kripto Visa kartlarını kullanıma sunuyor

Tam Boyutta Gör Birçok kripto para borsası rakiplerinin bir adım ötesine geçmek için çalışmalarını hızlandırmış durumda. Son olarak kripto para borsası Crypto․com, Singapur’da kendi kripto Visa kartlarını çıkartacağını açıkladı. Söz konusu açıklama Crypto.com’un resmi Twitter hesabından yapıldı.

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Crypto.com CEO’su Kris Marszalek, konu ile ilgili olarak şu şekilde açıklama yaptı:

Mallar ve hizmetler için bir ödeme şekli olarak müşterilere kriptolarla etkileşim kurmaları için daha fazla yol sağlamak Crypto.com’daki görevimizin özüdür. Tekliflerimizi daha da geliştirmek için Visa ile küresel ortaklığımızı derinleştirmekten heyecan duyuyoruz.

Son olarak belirtmek gerekirse kripto para borsası Crypto.com, dünya çapında 50 milyondan fazla kullanıcısıyla ekosistemini aktif olarak büyütmeye ve genişletmeye devam ediyor.

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Cryptocom, Singapur'da Visa kredi kartlarını kullanıma sunuyor