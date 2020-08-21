Crysis Remastered çıkış tarihi ve teknoloji fragmanı yayınlandı

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Crysis Remastered'ın yeni çıkış tarihi bugün resmiyet kazandı. Crytek tarafından yapılan açıklamaya göre oyun 18 Eylül'de PC, PS4 ve Xbox One platformları için piyasaya sürülecek. PC'de ilk aşamada Epic Games Store'a özel olacak.

Crysis Remastered görsel anlamda birçok önemli iyileştirmeyi beraberinde getiriyor. 8K'ya kadar yüksek çözünürlüklü dokular, ray tracing, modern ışıklandırma teknolojileri ve HDR gibi birçok yenilik var. PC'de ayrıca donanımsal ray tracing ve DLSS desteği de var. Crytek'in bugün yayınladığı teknoloji fragmanında bu yenilikler daha net görülebiliyor.

Crytek ayrıca oyunun yurt dışı normal fiyatını da 30 dolar olarak açıkladı. Epic Games Store'da Türkiye'ye özel bir fiyatlandırma yapılma ihtimali yüksek. PS4 ve Xbox One tarafında ise şu anda bir bilgi yok. Crysis Remastered belli bir süre sonra Steam'e de gelmesi bekleniyor.

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