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    Crysis Remastered çıkış tarihi ve teknoloji fragmanı yayınlandı

    Crysis Remastered, 18 Eylül'de PC, PS4 ve Xbox One için yayınlanacak. Oyundaki teknolojik iyileştirmeleri gösteren videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.
    4 sa.
    1,3b
    22
    14
    Oyunlar
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Crysis Remastered çıkış tarihi ve teknoloji fragmanı yayınlandı
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    Crysis Remastered'ın yeni çıkış tarihi bugün resmiyet kazandı. Crytek tarafından yapılan açıklamaya göre oyun 18 Eylül'de PC, PS4 ve Xbox One platformları için piyasaya sürülecek. PC'de ilk aşamada Epic Games Store'a özel olacak

    Crysis Remastered görsel anlamda birçok önemli iyileştirmeyi beraberinde getiriyor. 8K'ya kadar yüksek çözünürlüklü dokular, ray tracing, modern ışıklandırma teknolojileri ve HDR gibi birçok yenilik var. PC'de ayrıca donanımsal ray tracing ve DLSS desteği de var. Crytek'in bugün yayınladığı teknoloji fragmanında bu yenilikler daha net görülebiliyor.

    Crytek ayrıca oyunun yurt dışı normal fiyatını da 30 dolar olarak açıkladı. Epic Games Store'da Türkiye'ye özel bir fiyatlandırma yapılma ihtimali yüksek. PS4 ve Xbox One tarafında ise şu anda bir bilgi yok. Crysis Remastered belli bir süre sonra Steam'e de gelmesi bekleniyor.



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    Bay Robot ( tunc) 4 sa. en beğenilen
    2007 daha güzel gözüküyor :d
    1 Yanıt Yanıtla +9
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    sorceress 4 sa.
    Bir bakmışız, Epic 1 günlüğüne ücretsiz veriyormuş.
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    v1gor (Gökhan Atılan) 35 dk.
    eskisi daha iyi diyenler göz dohtoruna gitsin.
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    Cem300 (Cem Yılmaz) 1 sa.
    Eskisi daha iyi diyenler başka video izliyor sanırım...Bariz yenisi çok daha iyi ama bu remastered denen saçmalık yerine yeni konu yeni oyun çıkması daha iyi olurdu..
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    kırılanhayaller (u m) 1 sa.
    Nedense oyunlar grafik olarak beklediğim ölçüde gelişmiyor. Max Payne'in ilk çıktığı dönemi hatırlıyorum baya sükseliydi grafik ve oynanış olarak. Ben yaşladın yaş 30 üstü oldu ondan da kaynaklanabilir ama yeni oyunlara bakıyorum hepsi parlak parlak gerçekçilikten uzaklaşmış sanki daha yapay bir hava verdiler bana grafik olarak.
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    kırılanhayaller (u m) 1 sa.
    Net şekilde eskisi daha iyi. Televizyonda renk ayarını açmış bunlar sadece :)
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    .V. 1 sa. (düzenlendi)
    Bir ara görsel açıdan unreal engine'a rakiplerdi, bazı oyunlarda da gördük motorlarını fakat ondan sonra unreal engine, unity gibi motorlar herkese açık, kardan pay alma iş modeline geçti veya bu yapı popüler oldu diyelim ondan sonra cryengine ismi silindi piyasadan. Cry engine bu iş modeline geçseydi belki de bu duruma düşmeyeceklerdi. Ama motorun kullanıcı arayüzü amatörlere uygun muydu, kullanışlı ve verimli miydi işin bir de bu tarafı var bilemem.
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    Technical_Support (SERIF SENTURK) 2 sa.
    Eskisi daha iyi vallahi, vivid renk pompalayıp remastered heee yedik :D
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    einhander (Erdem ) 3 sa.
    samsungun telefonlarında gordugumuz vıvıd renk paletıne benzemıs. bu kadar canlı renkler gercekcılıkten uzaklastırıyor acıkcası.
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    001ATB (Ahmet Turan) 3 sa.
    Şu an bu oyunu yerli kardeşler mi geliştiriyor yoksa firma yı komple elden çıkardılar mı?
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    cengiz7 3 sa.
    Ekipten ne kadar kaliteli adamlar kaybettiklerinin kanıtı resmen. Re"MASTER"ed peh peh peeh. Bizim bakanlıkta milyonlarca lirayı crytek'i ayakta tutmak için verdi ama boşa gitti bizim vergiler aslen.
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    Bay Robot ( tunc) 4 sa. en beğenilen
    2007 daha güzel gözüküyor :d
    1 Yanıt Yanıtla +9
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    Glorfindel1907 (Tayfn 1907) 1 sa. Bay Robot
    Bende görür görmez o görseli zannederek güzel yapmışlar dedim :)
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    1335 kez okundu.
    11 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

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    crysis remastered, crysis ve
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