Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Crysis Remastered resmen ortaya çıktı: Ray tracing ile geliyor

    Crysis Remastered oyunu ortaya çıktı. Gelişmiş grafikler ve ray tracing desteğiyle yakında PC, PS4, Xbox One ve Nintendo Switch konsollarında yayınlanacak.
    49 sn.
    2
    2
    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Crysis Remastered resmen ortaya çıktı: Ray tracing ile geliyor
    Tam Boyutta Gör

    Bir süredir oyun gündemini meşgul eden 'yeni Crysis duyurusu' nihayet ortaya çıktı. Crytek'in resmi internet sitesi üzerinden 'yanlışlıkla' yayınlanan görsellere göre; Crysis Remastered yakında oyunseverlerle buluşuyor. Oyun ray tracing desteği ve geliştirilmiş grafik özellikleriyle piyasaya sürülecek.

    Crytek'in sitesinde,"Crysis Remastered; yeni grafik özellikleri, yüksek kaliteli dokular ve CRYENGINE'in ray tracing çözümünü oyuncularla buluşturuyor. PC, PlayStation, Xbox ve bir ilk olarak Nintendo Switch'te yayınlanacak." ifadeleri kullanılmış.

    Orijinal Crysis oyunu bundan tam 12 yıl önce, 2008'de piyasaya sürülmüştü. Crysis'in zamanının ilerisinde olan grafikleri bildiğiniz gibi özellikle de o dönemler ekran kartlarımızı epey zorlamıştı. Crysis hala oyun dünyasının efsanevi yapımlarından birisi olarak gösteriliyor. Bakalım oyunun remastered versiyonu nasıl bir ilgiyle karşılanacak.

    Crysis Remastered teaser videolarının önümüzdeki günlerde paylaşılması bekleniyor.



    https://www.eurogamer.net/articles/2020-04-16-crysis-remastered-revealed-coming-to-nintendo-switch Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 49 sn. GÖRÜNTÜLENEN Crysis Remastered resmen ortaya çıktı: Ray tracing ile geliyor Sonraki Nokia 7.3'ün kamera detayları netleşiyor 48 dk. Sipariş iptalleri, 737 MAX krizini daha da derinleştiriyor 1 sa. Gamescom dijital ortamdan yayınlanacak 1 sa. Elon Musk: “Cybertruck’ı zevkinize göre kaplayabileceksiniz” 2 sa. Müjde! Türk Telekom upload hızını artırdı 3 sa. MEB, Hatay'da solunum cihazı üretildiğini duyurdu 3 sa. Apple Mac Pro için 699 dolara tekerlek ve 299 dolara ayak satışlarına başladı 4 sa. iPad Pro'nun ayaklarını yerden kesen Magic Keyboard satışa sunuldu 4 sa. Samsung Galaxy Tab S6 Lite tanıtıldı: S-Pen desteği ve One UI 2.1 5 sa. iPhone 8 üretimi sona eriyor 5 sa. Yeni iPhone SE duvar kağıtlarını buradan indirin 14 sa. GTA 6'nın geliştirme süreci resmen başladı; ancak kötü bir haber var 16 sa. Kioxia ürün gamını güncelledi 16 sa. TeamGroup, T-Force Cardea Zero ailesini 2 yeni modelle genişletti 17 sa. Google güvenlik kameralarının kalitesini de düşürüyor 17 sa. Google Pixel telefonları ve Chromebook’lar için kendi SoC’unu hazırlıyor 18 sa. Xiaomi şık tasarıma sahip kablosuz klavyesini duyurdu 18 sa. Toyota ve Tofaş, yeniden üretime başlama tarihini Mayıs'a erteledi 19 sa. Silicon Power ince ve yüksek kapasiteli PC60 taşınabilir SSD’sini duyurdu 19 sa. Bugün Türkiye’de 4281 yeni vaka tespit edildi Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    iPhone SE modeli yenilendi! İşte özellikleri ve Türkiye fiyatı!
    DonanımHaber
    Dune filminden ilk fotoğraflar ve detaylar yayınlandı
    DonanımHaber
    Realme 6, 6 Pro ve 6i’nin Türkiye fiyatları açıklandı
    DonanımHaber
    PlayStation Now Nisan Oyunları Doğrulandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Dead Cells Haziran'da Android'e Geliyor
    Bölüm Sonu Canavarı
    No Man's Sky için ‘Exo Mech’ Güncellemesi Yayınlandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    RTÜK'ten Fox Ana Haber'e Yayın Durdurma Cezası
    DH Forum
    AF YASASI ONAYLANDI,ÇİFTLİK BAK DOLANDIRICISI TOSUNCUK AFFEDİL...
    DH Forum
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim