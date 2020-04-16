Crysis Remastered resmen ortaya çıktı: Ray tracing ile geliyor

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Bir süredir oyun gündemini meşgul eden 'yeni Crysis duyurusu' nihayet ortaya çıktı. Crytek'in resmi internet sitesi üzerinden 'yanlışlıkla' yayınlanan görsellere göre; Crysis Remastered yakında oyunseverlerle buluşuyor. Oyun ray tracing desteği ve geliştirilmiş grafik özellikleriyle piyasaya sürülecek.

Crytek'in sitesinde,"Crysis Remastered; yeni grafik özellikleri, yüksek kaliteli dokular ve CRYENGINE'in ray tracing çözümünü oyuncularla buluşturuyor. PC, PlayStation, Xbox ve bir ilk olarak Nintendo Switch'te yayınlanacak." ifadeleri kullanılmış.

Orijinal Crysis oyunu bundan tam 12 yıl önce, 2008'de piyasaya sürülmüştü. Crysis'in zamanının ilerisinde olan grafikleri bildiğiniz gibi özellikle de o dönemler ekran kartlarımızı epey zorlamıştı. Crysis hala oyun dünyasının efsanevi yapımlarından birisi olarak gösteriliyor. Bakalım oyunun remastered versiyonu nasıl bir ilgiyle karşılanacak.

Crysis Remastered teaser videolarının önümüzdeki günlerde paylaşılması bekleniyor.

https://www.eurogamer.net/articles/2020-04-16-crysis-remastered-revealed-coming-to-nintendo-switch

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