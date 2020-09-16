Crysis Remastered'tan 8K 60FPS teknoloji fragmanı

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18 Eylül'de piyasaya sürülecek olan Crysis Remastered'tan yeni görüntüler yayınlanmaya devam ediyor. Crytek bugün oyundaki 8K çözünürlükte ve 60FPS kare hızında yeni bir fragman paylaştı. Teknoloji fragmanında etkileyici görüntüler var.

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Crysis Remastered birçok alanda önemli iyileştirmeler bulunuyor. Işıklandırmalar, yansımalar, derinlik görüşü, efektler ve model dokuları gibi birçok alanda çok ciddi geliştirmeler var. Elbette bir remake değil ancak bir remaster projesi için oldukça iddialı olmuş diyebiliriz.

Crytek yapılan resmi açıklamada Crysis Remastered'ın 8K'ya kadar yüksek çözünürlüklü dokular, ray tracing, modern ışıklandırma teknolojileri ve HDR gibi birçok yenilik içereceğini söyledi. PC'de ayrıca donanımsal ray tracing ve DLSS desteği de içeriyor. Konsol tarafında ise sektörde bir ilk olarak yazılımsal ray tracing var.

Crysis Remastered'ın yurt dışı normal fiyatı da 30 dolar olarak açıklanmıştı. Türkiye fiyatları ise belli değil. Epic Games Store'da Türkiye'ye özel bir fiyatlandırma yapılma ihtimali yüksek. PS4 ve Xbox One tarafında şu anda bir bilgi yok. Oyunun belli bir süre sonra Steam'e de gelmesi bekleniyor.

Minimum

OS: Windows 10 64-bit

CPU: Intel Core i5-3450 / AMD Ryzen 3

Ram: 8GB

Depolama alanı: 20GB

Direct X: DX11

GPU: Nvidia GeForce GTX 1050 Ti / AMD Radeon 470

GPU Hafızası: 4GB in 1080p

Önerilen

OS: Windows 10 64-bit

CPU: Intel Core i5-7600k or higher / AMD Ryzen 5 or higher

Ram: 12GB

Depolama alanı: 20GB

Direct X: DX11

GPU: Nvidia GeForce GTX 1660 Ti / AMD Radeon Vega 56

GPU Hafızası: 8GB in 1080p

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