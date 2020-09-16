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    Crysis Remastered'tan 8K 60FPS teknoloji fragmanı

    Crysis Remastered'ın çıkışına artık sadece birkaç gün kaldı. Yeni teknoloji fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.
    2 sa.
    1,4b
    37
    10
    Oyunlar
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Crysis Remastered'tan 8K 60FPS teknoloji fragmanı
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    18 Eylül'de piyasaya sürülecek olan Crysis Remastered'tan yeni görüntüler yayınlanmaya devam ediyor. Crytek bugün oyundaki 8K çözünürlükte ve 60FPS kare hızında yeni bir fragman paylaştı. Teknoloji fragmanında etkileyici görüntüler var.

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    Crysis Remastered birçok alanda önemli iyileştirmeler bulunuyor. Işıklandırmalar, yansımalar, derinlik görüşü, efektler ve model dokuları gibi birçok alanda çok ciddi geliştirmeler var. Elbette bir remake değil ancak bir remaster projesi için oldukça iddialı olmuş diyebiliriz.

    Crytek yapılan resmi açıklamada Crysis Remastered'ın 8K'ya kadar yüksek çözünürlüklü dokular, ray tracing, modern ışıklandırma teknolojileri ve HDR gibi birçok yenilik içereceğini söyledi. PC'de ayrıca donanımsal ray tracing ve DLSS desteği de içeriyor. Konsol tarafında ise sektörde bir ilk olarak yazılımsal ray tracing var.

    Crysis Remastered'ın yurt dışı normal fiyatı da 30 dolar olarak açıklanmıştı. Türkiye fiyatları ise belli değil. Epic Games Store'da Türkiye'ye özel bir fiyatlandırma yapılma ihtimali yüksek. PS4 ve Xbox One tarafında şu anda bir bilgi yok. Oyunun belli bir süre sonra Steam'e de gelmesi bekleniyor.

    Minimum

    • OS: Windows 10 64-bit
    • CPU: Intel Core i5-3450 / AMD Ryzen 3
    • Ram: 8GB
    • Depolama alanı: 20GB
    • Direct X: DX11
    • GPU: Nvidia GeForce GTX 1050 Ti / AMD Radeon 470
    • GPU Hafızası: 4GB in 1080p

    Önerilen

    • OS: Windows 10 64-bit
    • CPU: Intel Core i5-7600k or higher / AMD Ryzen 5 or higher
    • Ram: 12GB
    • Depolama alanı: 20GB
    • Direct X: DX11
    • GPU: Nvidia GeForce GTX 1660 Ti / AMD Radeon Vega 56
    • GPU Hafızası: 8GB in 1080p


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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    ErTuFx (Ertugrul senel) 9 dk. (düzenlendi)
    1080p ye devam.
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    Nopasstr (Nopass ) 35 dk.
    Çözünürlük 8k olmuşta, o zamanda detay derinliği az olduğu için 8k değil 16k olsada yine göze hoş gözükmüyor bence
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    SuperVisör (mahir cam) 36 dk.
    1660Ti ilemi 8k 60 fps almışlar qweqwe
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    kayamtky 59 dk.
    8 gb lık ekran kartı almakla ne kadar iyi yapmışım, her ne kadar orta seviye olsa da.
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    fhrstw 1 sa.
    8gb vram in 1080p tamam.
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    sorceress 1 sa.
    İlk Crysis o kadar iyi ki; güncel hali bile bir şey ifade etmiyor.
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    WeDneS (Ercan Turyan) 1 sa.
    Aynı şeyleri tazele tazele koy başka bişi yok yenilik sıfır
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    Blasterreal 1 sa. WeDneS
    Sende anlamsız anlamsız yorum yap dur başka birşey yok, otur kendin yap bakalımda görelim
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    Ussuz (mehmet ) 2 sa.
    Güzel gözüküyor lakin oynatacak pcmiz yok
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    eAkman (hic yok) 2 sa.
    DX11 le teknoloji showuna hosgeldiniz sayin sayirciler.
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