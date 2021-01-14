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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Cumhurbaşkanı Erdoğan aşı oldu

    Aşı olmak üzere Ankara Şehir Hastanesi'ne gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aşı olduğu açıklandı. Telegram hesabından paylaşımda bulunan Erdoğan, ''Ben de aşı oldum'' ifadelerine yer verdi.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan aşı oldu
    Tam Boyutta Gör

    Aşı olmak üzere Ankara Şehir Hastanesi'ne gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aşı olduğu açıklandı

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    Telegram hesabından paylaşımda bulunan Erdoğan, ''Ben de aşı oldum'' ifadelerine yer verdi

    Koronavirüs aşısı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan aşı oldu
    Tam Boyutta Gör

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

    ''Dün biliyorsunuz ilk aşıyı Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ve ardından Bilim Kurulu üyeleri yaptırdı. Bugün ben de aşıyı yaptırdım. Başta siyasi liderler, vekillerimiz olmak üzere bu kampanyayı güçlü kılma noktasında aşıyı teşvik ederlerse çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Aşı olanlarında sayısı 300 bini aştı. 25-30 milyon doz aşı daha gelecek. ''

    Ayrıca Bkz. "Bakan Koca ve Bilim Kurulu üyeleri koronavirüs aşısı oldu"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan aşı oldu



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    Sky_Vision

    batarya 15 saat dayanıyorsa 16. saate öldürüyormu ? öyle ürün mü olur yahu :) Gereksiz urun gelistirmek trend oldu resmen. Faydali bir halt yapinda millet golgesinde serinlesin.

    6 saat önce
    Bloodin

    Tamam can sağlığından önemli değil ama tek kullanımlık bir şeye 400 euro vermek de ne bileyim...

    6 saat önce
    TheJudgé

    Oney laa adamın gaffası patlamış mısıra dönüştü

    13 saat önce
    Bloodin

    Anında Mozart'a dönüşün....

    1 gün önce
    ilkerinanç

    Abi bu haberi daha önce de yapmadınız mı siz, yoksa ben mi dejavu oldum?

    1 gün önce
    ccc231

    :)

    1 gün önce
    asdeburn

    Arka Sokaklar :)))

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    ÖzdalDoğru (özdal doğru) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Reyise yapılan aşı ile vatandaşa yapılan aşı farklı değil ise ben de bir şey bilmiyorum.
    1 Yanıt Yanıtla +11
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    R0llingMan 1 sa. ( Mesaj Silindi ) ÖzdalDoğru
    Bir şey bilmiyorsun, evet.
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    Galatas4ray (ENVER A.) 40 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bunların hepsi alman aşısı olup çin aşısı pozu veriyorlar.
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    MetaLisT_ (E. Ü.) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    🤔🤔🤔
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    ÖzdalDoğru (özdal doğru) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Reyise yapılan aşı ile vatandaşa yapılan aşı farklı değil ise ben de bir şey bilmiyorum.
    1 Yanıt Yanıtla +11
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    R0llingMan 1 sa. ( Mesaj Silindi ) ÖzdalDoğru
    Bir şey bilmiyorsun, evet.
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    cocainbar (Cocain bar) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Doktora bir onluk almak lazim.
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    Virinom (Süleyman Kenar) 35 dk. ( Mesaj Silindi ) cocainbar
    Orası yırtık değil, elini cebine sokabilmesi için özel bırakılmış açıklık.
    Yanıtla +1
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    Askaparta 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Şakır şakır, lapa lapa aşılar ola.
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    Dalette (hasan yılmaz) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kesin onların aşılar farklı..
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