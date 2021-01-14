Cumhurbaşkanı Erdoğan aşı oldu

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Aşı olmak üzere Ankara Şehir Hastanesi'ne gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aşı olduğu açıklandı.

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Telegram hesabından paylaşımda bulunan Erdoğan, ''Ben de aşı oldum'' ifadelerine yer verdi .

Koronavirüs aşısı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

''Dün biliyorsunuz ilk aşıyı Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ve ardından Bilim Kurulu üyeleri yaptırdı. Bugün ben de aşıyı yaptırdım. Başta siyasi liderler, vekillerimiz olmak üzere bu kampanyayı güçlü kılma noktasında aşıyı teşvik ederlerse çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Aşı olanlarında sayısı 300 bini aştı. 25-30 milyon doz aşı daha gelecek . ''

Ayrıca Bkz. "Bakan Koca ve Bilim Kurulu üyeleri koronavirüs aşısı oldu"

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