Cumhurbaşkanı Erdoğan aşı oldu

Bilim, sanat, horoloji yazarı
Aşı olmak üzere Ankara Şehir Hastanesi'ne gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aşı olduğu açıklandı.İlginizi Çekebilir Koronavirüs aşı randevu sistemi randevu başvurularına başladı
Telegram hesabından paylaşımda bulunan Erdoğan, ''Ben de aşı oldum'' ifadelerine yer verdi.
Koronavirüs aşısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:
''Dün biliyorsunuz ilk aşıyı Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ve ardından Bilim Kurulu üyeleri yaptırdı. Bugün ben de aşıyı yaptırdım. Başta siyasi liderler, vekillerimiz olmak üzere bu kampanyayı güçlü kılma noktasında aşıyı teşvik ederlerse çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Aşı olanlarında sayısı 300 bini aştı. 25-30 milyon doz aşı daha gelecek. ''
Ayrıca Bkz. "Bakan Koca ve Bilim Kurulu üyeleri koronavirüs aşısı oldu"
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batarya 15 saat dayanıyorsa 16. saate öldürüyormu ? öyle ürün mü olur yahu :) Gereksiz urun gelistirmek trend oldu resmen. Faydali bir halt yapinda millet golgesinde serinlesin.
Tamam can sağlığından önemli değil ama tek kullanımlık bir şeye 400 euro vermek de ne bileyim...
Oney laa adamın gaffası patlamış mısıra dönüştü
Anında Mozart'a dönüşün....
Abi bu haberi daha önce de yapmadınız mı siz, yoksa ben mi dejavu oldum?
:)
Arka Sokaklar :)))