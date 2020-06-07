Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Cut the Rope geliştiricisinden kuş bakışı battle royale oyunu

    Bullet Echo adındaki oyunda kuş bakışı olarak karanlık haritalarda fener yardımıyla ilerliyor ve düşmanlara hedef olmadan sipar alarak zafer kazanmanız gerekiyor.
    3 sa.
    618
    29
    Oyunlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Cut the Rope geliştiricisinden kuş bakışı battle royale oyunu
    Tam Boyutta Gör

    Cut the Rope ve sevimli Om Nom karakteri ile mobil dünyada haklı bir yer edinen ZeptoLab battle royale tarzında ve kuşbakışı olarak oynanan Bullet Echo adında yeni bir oyunu geçtiğimiz hafta indirmeye sundu.

    Bullet Echo neler sunuyor?

    Bullet Echo geleneksel battle royale oyunlarının aksine tepeden bakılan ve karanlık haritalarda oynanan bir yapım. Oyuncular el feneri ile önündeki aydınlık kadar ilerleyebiliyor. Düşmana vurulmamak için siper almak şart.

    Ayrıca Bkz. "Yapay zekaya karşı mücadele ettiğiniz Hello Human çok kısa süreliğine ücretsiz"

    İlginizi Çekebilir Avatar Dead by Daylight indirmeye sunuldu

    Oyunda birebir mücadeleler, birebir ekip mücadeleleri ve bir haritada 5 takıma kadar battle royale şeklinde hayatta kalma mücadeleleri yapılıyor. Haritalarda mutlaka yerde bulunan silah, zırh ve sağlık paketlerini almak gerekiyor. Bunların sağladığı güçlendirme ile zaman zaman kritik zaferler kazanabiliyorsunuz.

    Maçlar kazandıkça yeni kahramanların kilidi açılıyor, sandıklardan hediyeler çıkıyor ve karakterinizi geliştirebiliyorsunuz. Liderlik tablosunun da olduğu oyun eğlenceli saatler vadediyor.

    Bullet Echo Bullet Echo Bullet Echo Bullet Echo ZeptoLab UK Limited Oyunlar Ücretsiz 114.1 MB

    Bullet Echo Bullet Echo Bullet Echo Bullet Echo ZeptoLab Aksiyon Ücretsiz 57M



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 42 dk. LG profesyoneller için yeni Ergo IPS monitörünü duyurdu 1 sa. MSI Immerse GH30 V2 oyuncu kulaklığı duyuruldu 1 sa. Razer Ornata V2 oyuncu klavyesi medya kısayolları ile geliyor 2 sa. Xbox Game Pass aboneliği Samsung televizyonlarına da sunulacak 2 sa. Haftaya A101 marketlerde uygun fiyata Samsung kablosuz kulaklıklar, ŞOK marketlerde Xiaomi ürünleri var 3 sa. GÖRÜNTÜLENEN Cut the Rope geliştiricisinden kuş bakışı battle royale oyunu Sonraki Güney Kore’nin 5. nesil savaş uçağı KF-X’e güç verecek ilk motor teslim edildi 12 sa. Alman Sig Sauer, iflas etti! Şirket, Almanya’daki fabrikasını kapatacağını duyurdu 12 sa. Galaxy Note 20 ve Galaxy Fold 2 tanıtım tarihi sızdırıldı 13 sa. Yeni Lexus RX Türkiye'de satışa sunuldu 13 sa. ASRock’ın A520 yongasetli 8 anakartı EEC’de listelendi 14 sa. Apple MacBook Air 2020 incelemesi | En ucuz MacBook hakkında her şey 14 sa. Beynin tamamını monitörize edebilen MEG kaskı geliştirildi 14 sa. Türkiye'de Koronavirüs salgınında son durum - 6 Haziran 14 sa. Android 11 güncellemesi alacak telefonların listesi yayınlandı 15 sa. Diyet ve egzersiz diyabet başlangıcındaki kişileri tamamıyla iyileştirebilir 15 sa. Resmi duyurusu yapılmayan Redmi 9, AliExpress'te ortaya çıktı 16 sa. RTX 3080 Founders Edition görüntülendi: Sıradışı tasarım yolda! 16 sa. Oppo yeni kablosuz kulaklığını tanıttı: Enco W51 17 sa. Google Plus'ın yerine gelecek Google Currents önümüzdeki ay başlatılacak 17 sa. Lenovo, 11 inçlik Chromebook 3 dizüstü modelini tanıttı 18 sa. Gmail karanlık modu sonunda iPhone ve iPad’e geldi 18 sa. Facebook'un Android sürümü karanlık mod ve COVID-19 takibi özelliği alacak 18 sa. POCO F2 Pro Türkiye'ye geliyor 19 sa. Yerli hızlı koronavirüs tanı kiti tanıtıldı 19 sa. iOS 13.5 güncellemesi ile birlikte iPhone 11'lerde yeşil ekran sorunu başladı Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Bir Haber Var
    şimdi