Cut the Rope geliştiricisinden kuş bakışı battle royale oyunu

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Cut the Rope ve sevimli Om Nom karakteri ile mobil dünyada haklı bir yer edinen ZeptoLab battle royale tarzında ve kuşbakışı olarak oynanan Bullet Echo adında yeni bir oyunu geçtiğimiz hafta indirmeye sundu.

Bullet Echo neler sunuyor?

Bullet Echo geleneksel battle royale oyunlarının aksine tepeden bakılan ve karanlık haritalarda oynanan bir yapım. Oyuncular el feneri ile önündeki aydınlık kadar ilerleyebiliyor. Düşmana vurulmamak için siper almak şart.

Ayrıca Bkz. "Yapay zekaya karşı mücadele ettiğiniz Hello Human çok kısa süreliğine ücretsiz"

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Oyunda birebir mücadeleler, birebir ekip mücadeleleri ve bir haritada 5 takıma kadar battle royale şeklinde hayatta kalma mücadeleleri yapılıyor. Haritalarda mutlaka yerde bulunan silah, zırh ve sağlık paketlerini almak gerekiyor. Bunların sağladığı güçlendirme ile zaman zaman kritik zaferler kazanabiliyorsunuz.

Maçlar kazandıkça yeni kahramanların kilidi açılıyor, sandıklardan hediyeler çıkıyor ve karakterinizi geliştirebiliyorsunuz. Liderlik tablosunun da olduğu oyun eğlenceli saatler vadediyor.

Bullet Echo ZeptoLab UK Limited Oyunlar Ücretsiz 114.1 MB

Bullet Echo ZeptoLab Aksiyon Ücretsiz 57M

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