Sağlık şirketi CVS Health, metaverse’de hizmet verecek

Birçok dev marka ve şirket metaverse dünyasında yer almak için çalışmalara başlamış durumda. Bu kez metaverse dünyasına adım atan isim sağlık hizmetleri şirketi CVS Health oldu. CVS Health, metaverse’de sağlık hizmetleri sunmaya yönelik potansiyel planları işaret eden bir ticari marka başvurusunda bulundu.
CVS Health’den Metaverse Hamlesi
ABD merkezli sağlık devi CVS Health, tıpkı birçok ünlü şirket gibi hizmetlerini metaverse’ye taşımaya karar verdi. CVS Health metaverse üzerinde sağlık hizmetleri sunabilmek için ABD Patent Ticaret Ofisi’ne bir ticari marka başvurusu yaptı.
Söz konusu olan ticari marka başvurusunda beslenme ve sağlıklı yaşam koçluğu, acil olmayan medikal tedavi hizmetleri, sağlıklı yaşam programları, beslenmeyle ilgili danışmanlık hizmetleri ve sağlıklı yaşam tarzı hizmeti sağlamayı amaçlanıyor.
CVS Health‘den bir temsilci konu ile ilgili olarak şunları söyledi:
“Lider sağlık çözümleri şirketi olarak, tüketicilerin ihtiyaçlarını istedikleri zaman ve yerde, evde, sanal ortamda ve toplumda karşılamak için sürekli olarak çok kanallı sağlık hizmetlerimizi geliştiriyoruz. Ayrıca, ileri teknoloji yaklaşımıyla tüketicilerin ilgisini çekmenin yeni ve yenilikçi yollarını düzenli olarak araştırıyoruz. Bu nedenle yakın zamanda sanal sağlık hizmetleri verebilmek için ticari marka başvuruları yaptık.”Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bu haberlerle bizi rusya'nın hedefi yapıyorsunuz farkında değilsiniz.
Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak
Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD
ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar
yav bi durun oralık karışık zaten..