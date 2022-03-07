Sağlık şirketi CVS Health, metaverse’de hizmet verecek

Tam Boyutta Gör

Birçok dev marka ve şirket metaverse dünyasında yer almak için çalışmalara başlamış durumda. Bu kez metaverse dünyasına adım atan isim sağlık hizmetleri şirketi CVS Health oldu. CVS Health, metaverse’de sağlık hizmetleri sunmaya yönelik potansiyel planları işaret eden bir ticari marka başvurusunda bulundu.

CVS Health’den Metaverse Hamlesi

ABD merkezli sağlık devi CVS Health, tıpkı birçok ünlü şirket gibi hizmetlerini metaverse’ye taşımaya karar verdi. CVS Health metaverse üzerinde sağlık hizmetleri sunabilmek için ABD Patent Ticaret Ofisi’ne bir ticari marka başvurusu yaptı.

Terra LUNA ekosistemi büyüyor 2 sa. önce eklendi

Söz konusu olan ticari marka başvurusunda beslenme ve sağlıklı yaşam koçluğu, acil olmayan medikal tedavi hizmetleri, sağlıklı yaşam programları, beslenmeyle ilgili danışmanlık hizmetleri ve sağlıklı yaşam tarzı hizmeti sağlamayı amaçlanıyor.

CVS Health‘den bir temsilci konu ile ilgili olarak şunları söyledi:

“Lider sağlık çözümleri şirketi olarak, tüketicilerin ihtiyaçlarını istedikleri zaman ve yerde, evde, sanal ortamda ve toplumda karşılamak için sürekli olarak çok kanallı sağlık hizmetlerimizi geliştiriyoruz. Ayrıca, ileri teknoloji yaklaşımıyla tüketicilerin ilgisini çekmenin yeni ve yenilikçi yollarını düzenli olarak araştırıyoruz. Bu nedenle yakın zamanda sanal sağlık hizmetleri verebilmek için ticari marka başvuruları yaptık.”

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.