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    Gerçekten daha gerçek: Cyberpunk 2077, DreamPunk modunda göz kamaştırıyor

    Cyberpunk 2077'nin RTX 4090'ı zorlayan DreamPunk modundan yeni bir video paylaşıldı. Peki görsellik konusunda muazzam bir artış sunan mod nasıl görünüyor? İşte video
    Cyberpunk 2077, 8K DreamPunk modunda göz kamaştırıyor Tam Boyutta Gör
    Mod toplulukları her geçen gün sınırları biraz daha zorlayarak harikalar yaratmaya devam ediyor. Bunun en büyük örneği ise kuşkusuz Cyberpunk 2077 oldu ve geçtiğimiz yıl yayınlanan RT Overdrive modu ile RTX 4090 bile zorlamayı başarmıştı. Şimdi ise oyunun fotogerçekçi grafik kalitesine ulaşmayı hedefleyen 8K DreamPunk 2.1 modundan yepyeni bir video paylaşıldı.

    Cyberpunk 2077 ve fotorealizm birleşti

    Cyberpunk 2077, bildiğiniz gibi Phantom Liberty genişlemesi ve Path Tracing ve DLSS gibi teknolojiler sayesinde PC'de oynayabileceğiniz görsel olarak en etkileyici oyunlardan biri konumunda. Üstelik mod desteğini de unutmamak gerek. Bunlar arasından NextGen Dreams ise, DreamPunk modunun güncellenen sürümüne ait göz alıcı bir video paylaşıldı.

    YouTube’da yayınlanan sonuç ise nefes kesici görünüyor. Cyberpunk 2077’nin yenilenmiş grafiklerine ek olarak, path tracing ile yansıma ve gölgelerde "fotogerçekçi" durduğunu söylemek doğru olur. Ancak modun Path Traced aydınlatma modu, 8K çözünürlük ve DLSS 3.7'e ek olarak RTX 4090'da çalıştığını belirtmek gerek.

    Cyberpunk 2077 artık PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S ve Xbox One'da mevcut. Ayrıca oyunun geliştirilmesi sona erdiğinden, özellikle mod yapımcıların desteğiyle büyümeye devam ediyor. Öte yandan CD Projekt’in Cyberpunk evreninde geçecek yeni bir oyun olan Project Orion için zemin hazırladığını belirtelim.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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