Gerçekten daha gerçek: Cyberpunk 2077, DreamPunk modunda göz kamaştırıyor

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Tam Boyutta Gör Mod toplulukları her geçen gün sınırları biraz daha zorlayarak harikalar yaratmaya devam ediyor. Bunun en büyük örneği ise kuşkusuz Cyberpunk 2077 oldu ve geçtiğimiz yıl yayınlanan RT Overdrive modu ile RTX 4090 bile zorlamayı başarmıştı. Şimdi ise oyunun fotogerçekçi grafik kalitesine ulaşmayı hedefleyen 8K DreamPunk 2.1 modundan yepyeni bir video paylaşıldı.

Cyberpunk 2077 ve fotorealizm birleşti

Cyberpunk 2077, bildiğiniz gibi Phantom Liberty genişlemesi ve Path Tracing ve DLSS gibi teknolojiler sayesinde PC'de oynayabileceğiniz görsel olarak en etkileyici oyunlardan biri konumunda. Üstelik mod desteğini de unutmamak gerek. Bunlar arasından NextGen Dreams ise, DreamPunk modunun güncellenen sürümüne ait göz alıcı bir video paylaşıldı.

YouTube’da yayınlanan sonuç ise nefes kesici görünüyor. Cyberpunk 2077’nin yenilenmiş grafiklerine ek olarak, path tracing ile yansıma ve gölgelerde "fotogerçekçi" durduğunu söylemek doğru olur. Ancak modun Path Traced aydınlatma modu, 8K çözünürlük ve DLSS 3.7'e ek olarak RTX 4090'da çalıştığını belirtmek gerek.

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Cyberpunk 2077 artık PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S ve Xbox One'da mevcut. Ayrıca oyunun geliştirilmesi sona erdiğinden, özellikle mod yapımcıların desteğiyle büyümeye devam ediyor. Öte yandan CD Projekt’in Cyberpunk evreninde geçecek yeni bir oyun olan Project Orion için zemin hazırladığını belirtelim.

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Cyberpunk 2077, 8K DreamPunk modunda göz kamaştırıyor