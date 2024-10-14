Gerçekten daha gerçek: Cyberpunk 2077, DreamPunk modunda göz kamaştırıyor

Cyberpunk 2077 ve fotorealizm birleşti
Cyberpunk 2077, bildiğiniz gibi Phantom Liberty genişlemesi ve Path Tracing ve DLSS gibi teknolojiler sayesinde PC'de oynayabileceğiniz görsel olarak en etkileyici oyunlardan biri konumunda. Üstelik mod desteğini de unutmamak gerek. Bunlar arasından NextGen Dreams ise, DreamPunk modunun güncellenen sürümüne ait göz alıcı bir video paylaşıldı.
YouTube’da yayınlanan sonuç ise nefes kesici görünüyor. Cyberpunk 2077’nin yenilenmiş grafiklerine ek olarak, path tracing ile yansıma ve gölgelerde "fotogerçekçi" durduğunu söylemek doğru olur. Ancak modun Path Traced aydınlatma modu, 8K çözünürlük ve DLSS 3.7'e ek olarak RTX 4090'da çalıştığını belirtmek gerek.
Cyberpunk 2077 artık PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S ve Xbox One'da mevcut. Ayrıca oyunun geliştirilmesi sona erdiğinden, özellikle mod yapımcıların desteğiyle büyümeye devam ediyor. Öte yandan CD Projekt’in Cyberpunk evreninde geçecek yeni bir oyun olan Project Orion için zemin hazırladığını belirtelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.