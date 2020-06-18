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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Cyberpunk 2077'den bir kötü haber daha: İki ay ertelendi

    Cyberpunk 2077 bir kez daha ertelendi. CD Project, oyunun 'devasa yapısı' nedeniyle hala üzerinden geçilecek çok fazla şeyin olduğunu söylüyor.
    1 sa. (Son Güncelleme: 28 dk.)
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    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Cyberpunk 2077'den bir kötü haber daha: İki ay ertelendi
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    2020'nin belki de en merakla beklenen oyunu olan Cyberpunk 2077 maalesef bir kez daha ertelendi. Yapımcı stüdyo CD Project, bugün yayınlanan resmi bir açıklamada oyunun yaklaşık iki ay daha ertelendiğini ve yeni çıkış tarihinin 19 Kasım 2020 olarak belirlendiğini duyurdu.

    CD Project'in açıklaması:

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    "Cyberpunk 2077'nin çıkış tarihini 17 Eylül'den 19 Kasım'a almaya karar verdik.

    Bizim oyun yapma sürecimizi yakından tanıyanlar, hazır olmayan bir ürünü piyasaya sürmeyeceğimizi çok iyi biliyor. "Tamamlandığında hazırdır" sözünü sadece doğru bir şey gibi göründüğü için söylemiyoruz. Eleştiri alacağımızı bildiğimizde bile bu sözün gerekliliklerini yerine getireceğiz.

    Cyberpunk 2077 şu anda hem içerik hem de oynanış anlamında tamamlanmış durumda. Görevler, ara sahneler, yetenekler ve öğeler (itemlar) ve Night City'nin sizlere sunacağı tüm maceralar hepsi oyunda oynanabilir durumda. Ancak birbiri içine giren bu içerik ve kompleks sistemlerin bu müthiş bolluğu nedeniyle her şeyi ince eleyip sık dokumamız gerekiyor. Oyun mekaniklerini dengelemeli ve bugları düzeltmeliyiz. Devasa bir dünya aynı zamanda üzerinden geçilecek devasa sayıda şey anlamına geliyor, ekstra zaman diliminde tam olarak bunları yapacağız."

    CD Project ayrıca bu hafta itibarıyla dünyanın her tarafından farklı yayıncıların Cyberpunk 2077'yi oynamaya başlayacağını duyurdu. Bu yayıncılar 25 Haziran itibarıyla oyun hakkında ön-incelemelerini paylaşabilecek. Yani önümüzdeki hafta Cyberpunk 2077 için epey bir yeni bilgi gelebilir.



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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    crazywinner3 37 dk.
    Bunun boku çıktı artık ama hayırlısı
    Yanıtla +1
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    StreamRolleR (Mert ) 44 dk.
    calm down rtx 3080 / ti ile aynı anda çıkıcak
    Yanıtla +1
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    sacmAdam 57 dk.
    Parti kur oy verelim CD Project! Sen ne diyorsan o
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    dede17 (amdfusion ) 1 sa.
    Böyle böyle heralde 2077 de çıkcak adı üstünde
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    Mutlak.Sıfır (Yüksel ) 1 sa.
    Geç olsun güç olmasın biz bekleriz.
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