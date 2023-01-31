E3 2023'ten kötü haber: Xbox, Nintendo ve Sony fuara katılmayacak

Microsoft, Sony ve Nintedo E3 2023 planlarında yok
Bilindiği üzere E3 2022’nin iptal edilmesinin ardından, çoğu şirket kendi dijital etkinliğini düzenledi. Bu bağlamda oyun fuarları da eski ilgisini kaybetmeye başladı diyebiliriz. Bugün IGN ise, E3’ün yıldızları olarak görülen Microsoft, Sony ve Nintedo’nun E3 2023 fuarına katılmayacağını söyledi.
Sony cephesinden gelen kararın şaşırtıcı olmadığını belirtmemiz gerek. Zira oyun devi, E3 2019 fuarında da yer almadı. Öte yandan Microsoft ise, etkinliği organize eden Entertainment Software Association'ın (ESA) yönetim kurulu ortakları arasında yer alıyor. Ayrıca sadece birkaç gün önce Xbox CEO'su Phil Spencer, etkinliği başarılı kılmak için ESA ile çalışmaya devam edeceğini söyledi. Ancak görünüşe göre E3 2023’te bir Xbox standı da olmayacak.
E3 2023, 13-16 Haziran tarihleri arasında Los Angeles Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Şu anda Nintendo ve Sony'nin bir oyun etkinliği düzenleyip düzenlemeyeceği belli değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?