Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    E3 2023'ten kötü haber: Xbox, Nintendo ve Sony fuara katılmayacak

    Oyun dünyasının en önemli etkinliklerinden biri olan E3, önümüzdeki haziran ayında yeniden oyun severler ile buluşacak. Yeni bir habere göre Microsoft, Nintendo ve Sony E3 2023’e katılmayacak.
    Oy Ver
    Xbox, Nintendo ve Sony E3 2023 fuarına katılmayacak Tam Boyutta Gör
    Oyun dünyasının en büyük etkinliklerinden biri olan Elektronik Eğlence Fuarı'nın (E3) bu yılki planları şekillenmeye başladı. Bilindiği üzere birkaç yıldır pandemi sebebiyle ertelenen etkinliğin, büyük bir geri dönüş yapması bekleniyordu. Ancak IGN tarafından paylaşılan yeni bir rapor bu durumun aksini gösteriyor.

    Microsoft, Sony ve Nintedo E3 2023 planlarında yok

    Bilindiği üzere E3 2022’nin iptal edilmesinin ardından, çoğu şirket kendi dijital etkinliğini düzenledi. Bu bağlamda oyun fuarları da eski ilgisini kaybetmeye başladı diyebiliriz. Bugün IGN ise, E3’ün yıldızları olarak görülen Microsoft, Sony ve Nintedo’nun E3 2023 fuarına katılmayacağını söyledi.

    Sony cephesinden gelen kararın şaşırtıcı olmadığını belirtmemiz gerek. Zira oyun devi, E3 2019 fuarında da yer almadı. Öte yandan Microsoft ise, etkinliği organize eden Entertainment Software Association'ın (ESA) yönetim kurulu ortakları arasında yer alıyor. Ayrıca sadece birkaç gün önce Xbox CEO'su Phil Spencer, etkinliği başarılı kılmak için ESA ile çalışmaya devam edeceğini söyledi. Ancak görünüşe göre E3 2023’te bir Xbox standı da olmayacak.

    E3 2023, 13-16 Haziran tarihleri arasında Los Angeles Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Şu anda Nintendo ve Sony'nin bir oyun etkinliği düzenleyip düzenlemeyeceği belli değil.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Atlas robot şantiyede çalıştı

    Profil resmi
    alex59 4 gün önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 5 gün önce

    sarı kula içemedikten sonra...

    Profil resmi
    MaDMaxiBo 6 gün önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Xiaomi 12T Pro
    Xiaomi 12T Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA GF76
    MSI KATANA GF76
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    BBL-HIGH
    BBL-HIGH
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız