Cyberpunk 2077'nin PS4'teki 'berbat' performansı nedeniyle para iadeleri yapılıyor

Son yılların en merakla beklenen oyunu Cyberpunk 2077 epey ilginç bir çıkış dönemi geçiriyor. Oyun özellikle de konsol tarafında kullanıcıları pek memnun edebilmiş değil. Yüksek sayıdaki bug ve hataların yanı sıra görsel kalite ve performans tarafında da maalesef çok kötü bir durum söz konusu. Sony ise şimdi bu kötü performanstan şikayetçi olan kullanıcılara para iadeleri yapmaya başlamış durumda.

Reddit'te açılan bir konuda yapılan yorumlara göre onlarca PS4 kullanıcısı başarıyla para iadelerini almış durumda. Kullanıcıların Sony destek hattını arayıp şikayetlerini bildirdikleri ve iletişime geçtikten kısa süre sonra para iadesi alınabildiği belirtiliyor. Şikayet tarafında özellikle de "oyun çöküyor ve ilerlemem mümkün değil" gibi ifadeler kullanıldığında daha rahat para iadesi alınabildiği söylenmiş.

Cyberpunk 2077 özellikle de görsel anlamda sektörün en etkileyici oyunlarından birisi. Ancak oyunun bu görselliğini tadabilmek için çok iyi bir PC'ye ihtiyacınız var. Konsol tarafında ise durum maalesef o kadar kötü ki PC'deki o müthiş görselliğin esamesi bile okunmuyor; PC-PS4 arasında adeta iki farklı oyuna bakıyormuşsunuz gibi bir görüntü var.

Tabi konsollardaki bu vahim durum yalnızca görsel kısıntılarla da sınırlı değil. Performans tarafındaki problemler belki de daha da kötü diyebiliriz. Baz PS4'ler 30FPS'ye ulaşmakta zorlanıyor, yoğun sahnelerde ise 15 FPS'lere kadar düşebiliyor. PS4 Pro ise 30FPS'ye daha sık ulaşabiliyor olsa da yine kare hızında çok fazla düşmeler söz konusu.

https://www.videogameschronicle.com/news/sony-is-reportedly-issuing-refunds-for-cyberpunk-2077-on-ps4/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.