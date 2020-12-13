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    Cyberpunk 2077'nin PS4'teki 'berbat' performansı nedeniyle para iadeleri yapılıyor

    Cyberpunk 2077'nin PS4'teki performansından memnun kalmayan kullanıcılara Sony tarafından para iadesi yapılmaya başlandı. Oyun şu anda görsel ve performans anlamında PS4'te çok kötü bir durumda.
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
    20,7b
    1
    41
    Oyunlar
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    7

    Cyberpunk 2077'nin PS4'teki 'berbat' performansı nedeniyle para iadeleri yapılıyor

    Son yılların en merakla beklenen oyunu Cyberpunk 2077 epey ilginç bir çıkış dönemi geçiriyor. Oyun özellikle de konsol tarafında kullanıcıları pek memnun edebilmiş değil. Yüksek sayıdaki bug ve hataların yanı sıra görsel kalite ve performans tarafında da maalesef çok kötü bir durum söz konusu. Sony ise şimdi bu kötü performanstan şikayetçi olan kullanıcılara para iadeleri yapmaya başlamış durumda.

    Reddit'te açılan bir konuda yapılan yorumlara göre onlarca PS4 kullanıcısı başarıyla para iadelerini almış durumda. Kullanıcıların Sony destek hattını arayıp şikayetlerini bildirdikleri ve iletişime geçtikten kısa süre sonra para iadesi alınabildiği belirtiliyor. Şikayet tarafında özellikle de "oyun çöküyor ve ilerlemem mümkün değil" gibi ifadeler kullanıldığında daha rahat para iadesi alınabildiği söylenmiş.

    Cyberpunk 2077 özellikle de görsel anlamda sektörün en etkileyici oyunlarından birisi. Ancak oyunun bu görselliğini tadabilmek için çok iyi bir PC'ye ihtiyacınız var. Konsol tarafında ise durum maalesef o kadar kötü ki PC'deki o müthiş görselliğin esamesi bile okunmuyor; PC-PS4 arasında adeta iki farklı oyuna bakıyormuşsunuz gibi bir görüntü var.

    Tabi konsollardaki bu vahim durum yalnızca görsel kısıntılarla da sınırlı değil. Performans tarafındaki problemler belki de daha da kötü diyebiliriz. Baz PS4'ler 30FPS'ye ulaşmakta zorlanıyor, yoğun sahnelerde ise 15 FPS'lere kadar düşebiliyor. PS4 Pro ise 30FPS'ye daha sık ulaşabiliyor olsa da yine kare hızında çok fazla düşmeler söz konusu.



    https://www.videogameschronicle.com/news/sony-is-reportedly-issuing-refunds-for-cyberpunk-2077-on-ps4/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    akilsizadam (Selim Berkay ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Oyun çıkmadan 2 3 hafta önce oyunun mevcut nesil konsollarda şaşırtıcı şekilde iyi çalıştığını söylemişlerdi, bu cidden büyük ahlaksızlık
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    LukeSkywalker24 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Spider_hip
    Şaka gibi yorum. RDR2 gibi oyunlar nasıl sorunsuz çalışıyor o zaman? Oyunun bu halinin gizlenerek satışa sürülmesi hiçbir açıdan doğru değil.
    1 Yanıt Yanıtla +28
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    Spider_hip (Doğan Eray) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ps4'ün patlamadığına şükretsinler. Yapımcıların eski konsollara bu oyunu çıkarmaya çalışması baştan ayıp. Yani ps4, 2tflopsluk cihaz, nasıl çalıştırsın bu oyunu. Fazladan satalım diye kasıp oyunu ateri oyununa döndürmüşler, buna rağmen 15fps'yi geçememiş cihaz. Gayette normal 2tflops yav. Güncel telefonlar neredeyse ps4'ten güçlü.
    Ps4'ün patlamadığına şükretsinler. Yapımcıların eski konsollara bu oyunu çıkarmaya çalışması baştan ayıp. Yani ps4, 2tflopsluk cihaz, nasıl çalıştırsın bu oyunu...
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    1 Yanıt Yanıtla +18
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    Yorumlar (30) Yorum Yaz Forumda Gör
    september28th (turquie37 ) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    bilgisayar oyuncuları konsolların bilgisayar donanımı kadar çabuk eskimediğini anlamalı. bu oyun ilk kasa ps4'te bile sorunsuz çalışmalıydı. önünüzde rdr2 gibi bir örnek varken gördüğüm yorumlar tutarsız kalıyor.

    1996'dan beri playstation'ın çalıştıramadığı herhangi bir oyun yoktur. bir oyun playstation için çıktıysa playstation bunu çalıştırır. fakat pc-cdrom yazan her oyun doğal olarak her pc'de çalışmaz.

    üzerinde playstation 4 yazan bir oyunu playstation 4 çalıştırmıyorsa o oyun bozuktur. piyasaya sürülmemesi gerekir.
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    jeenlee (egemen erdem) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Biraz önce bu maili yolladılar:

    PlayStation ile iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz.
    CD Projekt Red, şu anda hataları ve çökmeleri düzeltmek, ayrıca genel anlamda, Cyberpunk 2077 oyun deneyimini iyileştirmek için yama ve güncellemeler üzerinde çalışıyor.
    Cyberpunk 2077'ye yönelik yama ve güncellemeler hakkında bilgi almak için lütfen https://en.cdprojektred.com/ adresini ziyaret edin.
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    cimbomman (mustafa öztürk) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Türkiyeden iade alabilen oldu mu? 14 aralıkta talep açtım hâlâ cevap alamadım ben.
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    jeenlee (egemen erdem) 5 gün ( Mesaj Silindi ) cimbomman
    Ben de 13 aralıkta açtım dönmediler. Yurt dışındaki forumlarda da iade alamıyorlarmış. Geçmiş olsun hepimize:)
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    selimyuksel (Selim Yüksel) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Oyun ve oyun sektörü ile alakası olmayan kişilerin baltalama mesajları ile dolar birazdan burası. Söylüyoruz ama, başlığı görüp sırf bir şeyler karalayıp gittikleri için yapacak pek bir şey yok.

    Kaçınız oyunun İntel bilgisayarlarda yapıldığını biliyor ? Nvidia kartlarının da kullanıldığı bariz ortada. Kendileri para vererek bu donanımlara sahip olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü CDPR şirket bir EA games değil bir Activision yada Ubisoft değil. Rockstar değil. Onlar kadar büyük bir oyun yapmak istediler. Hal böyle olunca maliyetler çok fazla olacaktır. Sponsorlukla oyun yaparsan ki buradaki sponsor hem nvidia hem de intel. Olacağı bu. Bunun örnekleri geçmişte çok.

    Bir de pazarlama ve reklam bütçesi. Harcanan parayı CDPR kendi mi karşıladı sanıyorsunuz ? Kan emiciler ooo AAA oyun yapıyorsun bütçe sıkıntın olur gel biz sana biraz destek verelim ulaşabildiğimiz kadar oyuncuya ulaşırız oyunu yap sen yeter ki. Reklam şirketi ver baba trailer ı Full Rtx görüntüler abart baba oynanışı vs derken çok fazla abartıldı. CDPR her ne kadar biz bu kadarını bu sürede yapamayız dese de. Sen yap kardeşim yaparsın sorun olmaz Ha bak bir PS4 konsolu var biz reklam hazırlıklarını tamamladık oraya da portla oyunu... Yetersiz bütçe ile bu kadar büyük bir yapıma girersen sonuç bu.

    İntel den destek al Nvidia dan destek al. Oyunu bitirmeye çalışırken birde üzerine reklam ve pazarlama için şirketleriyle anlaş sonuç İntel ve Nvidia sistemler de dahi optimizasyon sorunları. Daha AMD sistem PC ler için elini sürmeden üzerine reklam ve pazarlama şirketlerinin baskısıyla oyunu yaparken kullandığın donanım sürücüleri ile hiç alakası olmayan AMD donanımlı konsollara portlarsan oyunu. Ortaya çıkan manzara facia olur...


    Rockstar oyunlarını öncelikli olarak Konsollara çıkartıyor. Sonrasında 1 sene içerisinde PC için tekrar uyarlıyor. Aynı şekilde Sony Exclusive oyunlarını PC platformları için çıkarmak istediğinde önce duyurusunu yapıyor 1 sene sonra Pc ye çıkartıyor. Hiç biri oyun ilk önce konsolda satsın meyvesini yiyelim diye bekletilmiyor. Çıkabilecek sorunları minimuma indirmek için bu süreler gerekli. Çünkü PC ve Konsollar her ne kadar donanım olarak benzer olsalar da sürücü ve yazılımları tamamen farklı.

    EA gibi zengin firmalar aynı anda her iki platforma oyun çıkardıkları doğru evet. Bütçeleri her iki platform için eş zamanlı proje ilerletmelerine olanak sağlıyor. Reklam konusu için bütçe sıkıntıları yok pazarlama ve dağıtım gibi kullanıcıya oyunu ulaştırma sorunları yok...


    Her neyse umarım CDPR nin kulağına küpe olmuştur. Şu an için the witcher hatırına firmaya sempatisi olanlar pek seslerini çıkarmıyorlar. Şimdilik.

    Oyunun içeriği göreceli bana hitap etmiyor. Eleştirmen puanlarına maalesef inanmıyorum. Sinema eleştirmenlerinin sonu nasıl geldiyse onlarında sonu yakındır. Neye göre kime göre puan veriyorsun . Zaten şu dünyada anlamadığım şeylerden biride film müzik oyun eleştirmenleri ha bir de gurmeler var.
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    muvaZaa xD 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Senaryo grafik derinlik ve oynanış anlamında rdr2 yi geçecek tek oyun gta 6 olabilir ya da gol ragnörak.. Cyberpunk bir iki yayıncıdan izleyim dedim yok aga pek sarmadı beni
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    Romeo84 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    be oyunu youtube dan oynadım, performansı berbattı. paramın iadesini.....
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    -kobe- (Batuhan Bula) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yaa rdr2 , gow, tlou2 gibi canavar oyunları çalıştıran ps4 e bok atan arkadaşlar ne kadar çabalasanızda cdprojeckt in yaptığı rezilliği beceriksizliği örtemezsiniz. Konsola laf atacağınıza firmaya bakın adamlar açık ve net şekilde çuvalladılar kimse kendini kandırmasın.
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    serafon 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Baz konsolda witcher 3 ün çalışması bile büyük başarıydı.
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    jeenlee (egemen erdem) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Arkadaşlar ben dün psn tr sayfasından geri iade için form yolladım, geri dönmediler hala. Geri iade alabilen var mı?
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    Sky_Vision 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    oyunun ps4 sürümü videolardan gördüğüm kadarıyla gta4 e dönmüş. bu oyunu ps4 için satın alsam grafik sevmeyen ve pek takılmayan ben bile konsolu balkondan aşağı atardım.
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    20718 kez okundu.
    29 kişi, toplam 30 yorum yazdı.

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